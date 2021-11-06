Три важливі навички сучасної дитини: без чого не обійтися в сучасному світі

Без чого складно уявити сучасний світ? Звісно, без інтернету. Це має свої плюси та мінуси: швидкий доступ до будь-якої інформації та ризик натрапити на віруси, обман та оприлюднення особистих даних.

Як захистити себе? І без яких навичок не обійтися нікому?

Для початку буде достатньо трьох основних: вміння захистити себе від різноманітних кібернебезпек, уміння протидіяти фейкам та розумітися на діджитал-новинках.

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Захищаємо себе у кіберпросторі

Сучасне покоління знає, як не наражатися на небезпеку в мережі. Починаючи користуватися новим пристроєм, прогресивна молодь насамперед завантажує антивірус, генератор складних паролів та ВПН.

В хід ідуть не тільки додаткові програми, але й продумані налаштування соцмереж. Двофакторна аутентифікація, наскрізне шифрування та приховані дописи – не зарозумілі слова, а цілком буденна річ для сучасної дитини.

А як допомогти дитині прокачати навичку кібербезпеки?

Навчіть її пильно стежити за новинами діджитал-світу. Він стрімко змінюється!

Наприклад, нещодавно одним із найбезпечніших месенджерів був WhatsApp, адже гарантував двофакторне шифрування повідомлень.

Це означає, що лише автор та адресант бачать вміст повідомлення, а мессенджер і провайдер – ні. Однак наразі Facebook викупив месенджер і встановив нові, менш безпечні правила користування.

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Розкажіть, чому варто правильно налаштовувати свої онлайн-сторінки. На скількох сайтах зареєстрована дитина?

Ми залишаємо безліч інформаційних слідів, які можуть використати зловмисники. Тож для сучасного користувача дуже важливо правильно налаштувати свої онлайн-сторінки.

Наприклад, приховати або зовсім не вказувати номер телефону, картку, адресу, захиститися двофакторною автентифікацією, налаштуваннями приватності та ретельно вивчати сайти, перш ніж зареєструватися на них.

Поясніть, чому так важливо створювати ефективні паролі. Адже це ледь не єдине, що відмежує наші персональні дані від кібер-злодіїв.

Як створити надійний пароль і головне – не забути його? Найлегший спосіб – використовувати перевірені сервіси й додатки для генерування паролів.

Протидіємо фейкам

Сучасні діти щодня поглинають безліч інформації. Набагато більше, ніж минулі покоління! І це не тільки перевага, але й небезпека.

Якщо раніше газети та друковані видання дбали про власну репутацією, то зараз кожен може поширити скандальну новину, уникнувши відповідальності. Тож молодь має бути особливо обачною.

Як навчити дітей відрізняти правдиву інформацію від фейків?

Відповідь: розвивайте критичне мислення – вміння прискіпливо оцінювати й аналізувати будь-що, що чуємо та бачимо. Це важливо не лише під час користування sнтернетом, а й загалом, адже дозволяє не вестися на маніпуляції, яких так багато в сучасному світі/

Звертайте увагу дітей на речі, що сигналізують про потенційні фейки: гучні заголовки (так званий клікбейт), висвітлення інформації лише з одного боку, відсутність фотографій та важливих деталей, прямий заклик до дії тощо.

Діти мають розуміти, що перш ніж поширити чужий допис, його необхідно перевірити: знайти подібні новини на інших сайтах, здійснити пошук опублікованих зображень абощо.

Важливо пам’ятати, що інформацію з деяких сайтів завжди потрібно перевіряти, як-от Вікіпедію (адже фактично будь-хто може її відредагувати та вказати неправдиву інформацію), проросійські ресурси тощо.

Діджиталізація у всьому

Телефонний дзвінок без попередження – наймоторошніший сон підлітка! А все тому, що молодь звикла триматися певної дистанції в мережі – спілкуватися "через екран".

Це дає відчуття захищеності, адже більша частина спілкування відбувається через текст та зображення, і набагато рідше за допомогою голосу та відео.

Альбоми у соцмережах замінюють друковані фотокартки, а короткі дописи – довгі й персоналізовані листи. Чи погано це? Ні, просто трохи інакше. І в діджиталізації є безліч переваг:

Зручне спілкування. Якщо раніше треба було чекати, поки друг вийде у двір, то зараз усі знайомі знаходяться буквально за два кліки. Найзручніший спосіб спілкування – за допомогою месенджерів.

Можливість комфортно навчатися з будь-якої точки світу.

Швидкий доступ до будь-якої інформації. Фізичні бібліотеки та друковані підручники відходять на другий план. Діти радше надають перевагу статтям, онлайн-матеріалам та просвітнім відео. І не дивно, адже усе необхідне знаходиться по той бік екрану! Користуйтеся такими безкоштованими ресурсами, як Google Scholar, CiteSeerX, Microsoft Academic тощо.

Тож маємо три кити: діджиталізацію, протидію фейкам та кібербезпеку. Розказуйте дітям більше про сучасний світ, вчить протидіяти небезпекам та виховуйте особистість майбутнього!

Роман Кісіль, співзасновник освітнього проєкту "На Урок", спеціально для УП. Життя

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