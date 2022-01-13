Як школярам отримати фінансування на власний проєкт? Особистий досвід

Кілька років тому я, звичайна школярка з малого містечка на Донеччині, і мріяти не могла, що одного дня колишній генеральний директор Google підтримає мене та мій проєкт з понад 50 тисяч інших інших. Проте я стала фіналісткою глобальної програми Rise.

Після приходу війни до мого міста у 2014 я зрозуміла, наскільки важливою є допомога людям, які потребують підтримки.

Через це я почала активну волонтерську діяльність у своєму регіоні, бажаючи допомогти якомога більше людям. Проте часто у мене, як і у інших підлітків, було недостатньо ресурсів, аби втілити усі свої ідеї на повну. Саме задля вирішення цієї проблеми і було створено програму Rise.

Rise заснована минулого року екс-генеральним директором Google Еріком Шмідтом та його дружиною Венді Шмідт, разом з Rhodes Trust, відомим своїми престижними стипендіями.

Rise має на меті допомогти найамбітнішим підліткам з кожного куточку планети змінити цей світ на краще. Головна філософія Шмідтів – талановита молодь є в кожній країні, проте не кожен з них має можливість повністю розкрити свій потенціал. Саме через це подружжя вирішило вкласти більше 2 млрд доларів для підтримки молодого покоління.

Кілька місяців тому Rise анонсував першу когорту зі 100 фіналістів, які отримають підтримку від фонду для власного саморозвитку та фінансування соціальних проектів. Серед них опинилась і я разом з іншими двома фіналістами з України.

То що ж програма пропонує переможцям?

Перш за все треба зрозуміти, що Rise – це не просто можливість для фінансування проєктів. Програма пропонує підтримку протягом усього життя, яка фокусується на персональному рості фіналістів та розвитку їхніх професійних навичок.

Переможці отримують доступ до престижних освітніх можливостей для саморозвитку, власних менторів, які допомагатимуть досягати успіхів у обраних сферах діяльності, необмежене фінансування соціальних проектів, допомога з пошуком стажувань та працевлаштування, щорічні технологічні новинки, оффлайн 3-тижневий саміт з іншими переможцями (цього року у Південній Африці – батьківщині Ілона Маска!) та стипендії для навчання у будь-якому університеті світу.

Чудова новина для тих, кому зараз 15-17 років: відбір до наступної когорти Rise досі триває. Програма шукає молодь, яка володіє англійською мовою на рівні Intermediate і вище, та готова провести своє життя, допомагаючи іншим.

Що треба зробити, аби потрапити у програму?

Shmidts Futures придумали інноваційний метод відбору аплікантів, який не вимагає жодних стандартизованих тестів чи купу есе. Щоб стати фіналістом Rise, треба пройти три етапи відбору та день фіналіста.

Завантажити додаток Hello World та записати 2 відео про себе тривалістю до 3 хвилин кожне. Після цього апліканти також мають переглянути відео інших фіналістів та оцінити їх за певними критеріями.

Дедлайн для цього етапу – 14 січня 2022.

Почати розробку власного проєкту, що вирішує якусь соціальну проблему у спільноті апліканта.

Під час цього етапу Rise надає відео та статті, які мають допомогти з розробкою проєкту та його оформленням. Після розробки проєкту, апліканти мають записати кілька короткі відео про проблему спільноти та вирішення, які вони розробили.

Дедлайн цього етапу – 16 лютого 2022.

Завершальним етапом буде перегляд та оцінка кількох проєктів інших аплікантів та проходження невеликого тесту.

Дедлайн цього етапу – 23 лютого 2022.

Після цього Rise відбере 500 найкращих аплікантів, яких буде запрошено на день фіналістів.

Під час дня фіналістів підлітки будуть працювати у групах, дебатувати, шукати креативні рішення проблем та проходити індівідуальні інтерв’ю. На основі цього команда Shmidts Futures відбере 100 найкращих з найкращих, які і стануть наступним поколінням програми.

Проте Rise надає можливості не тільки глобальним переможцям: як тільки апліканти відправлять свої аплікаційні форми, для них відкривається доступ до безлічі майстер-класів, курсів, та Q&A сесій з відомими людьми.

Ті, хто пройшли у число 500 фіналістів, додатково отримають обмежені можливості для фінансування власних проєктів, покриття витрат на екзамен з англійської мови Duolingo та можливість взяти участь у престижних міжнародних освітніх курсах.

Протягом всього року я разом з іншим українським глобальним фіналістом Василем Абрамовичем працювала над проєктом для Rise, який і став ключовим фактором під час відбору.

Разом ми створили штучний інтелект, який розпізнає та інтерпретує жестову мову у текст та аудіо. За допомогою програми ми сподіваємось ускладнити та розповсюдити наше вирішення, аби допомогти тисячам людям з вадами слуху отримати якісне обслуговування у публічних місцях.

Наразі наша когорта тільки починає отримувати бенефіти Rise, проте навіть зараз я відчуваю великий прогрес від кропіткої роботи під час навчання в обов’язковому для фіналістів курсі DC Design University.

Протягом 3 місяців ми мали інтерактивні зум-лекції, де ми вивчали design thinking та знаходили свою "полярну зірку" – глобальну ціль у житті, до якої ми маємо прагнути. Під час навчання я не тільки дізнавалась більше про себе, але й мала можливість познайомитись з іншими фіналістами з 42 країн світу!

Наш наступний крок під егідою Rise – курс з масштабування проєктів. Під час цього курсу фіналісти будуть вивчати проєктний менеджмент та одразу застосовувати знання на практиці, створюючи нові чи розвиваючи вже існуючі власні соціальні проєкти.

А вже цього липня ми всі зустрінемось у Південній Африці, аби протягом 3 тижнів знайомитись та разом знаходити шляхи, аби зробити світ трішечки кращим.

Також для мене є дуже важливою повна стипендія від Rise на отримання ступеня бакалавра та магістра. Два роки тому, за допомогою програми Ukraine Global Scholars, я отримала грант у 150 тис. доларів на навчання у престижній школі пансіоні The Masters School недалеко від Манхеттану. А завдяки Rise я тепер можу не хвилюватись про фінансування коледжу, що підвищить мої шанси на вступ.

Аби дізнатись більше про програму та мій досвід під час аплікаційного процесу, можете переглянути інфо-сесію зі мною та представником Rise на відео.

Наталія Кулєшова, фіналістка Ukraine Global Scholars '20, спеціально для УП. Життя

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