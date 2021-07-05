Як вчителі намагаються перечекати прогрес або Як зробити онлайн-навчання цікавим для дітей?

медіатренерка в Академії Суспільного мовлення України та проєкті розвитку шкільних медіа та молодіжної медіаграмотності в Україні "Youth MediaLab"

Уявіть, ім'я людини звучить цілісно, без пробілів: "Олічка щойно з універу". Олічка та інформатик "передовики труда" у звичайній школі на Донеччині.

Вони понад рік пандемії, майже 12 місяців навчання онлайн, адмініструють зум та гуглкласи кожному вчителю навчального закладу. Скільки таких шкіл – невідомо, особистий досвід каже, що більшість.

За час пандемії мої онлайн-уроки з медіаграмотності відвідали майже пів тисячі школярів з різних українських шкіл. Зазвичай 90% слухачів ніколи не були у зумкімнатах, не працювали на онлайн дошках і не використовували емоджі, щоб висловити свою реакцію.

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Через пастку інтуїції – "повірте моєму досвіту" та групового мислення – "бо всі так роблять", про які пише освітянин Олів’є Сібоні, деякі вчителів вирішили перечекати лихо у вигляді онлайну. Заодно – сучасність і прогрес.

Святість вчителя, який на все село єдиний вміє читати і навчить грамотності дітей, еволюціонувала в емпатичне співчуття Галині Михайлівній з дріб’язковою зарплатою та жорстокими дітьми, яких ще й треба чогось навчити.

Вчителям доводиться обіцяти вищі зарплати за служіння, яке, по суті, втратило актуальність. Дітям служить Google. Всі ми рівні перед полем пошуку.

Вчителі більше не володарі таємних, унікальних знань. Дітям не цікаві втомлені, застряглі і вигорілі люди. Світ, в якому живуть підлітки, яскравий і переповнений динамічною, доступною й актуальною інформацією.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Що ж не так?

Втрата часу. Замість року практики та активного тестування всіх інструментів для сучасного онлайн-навчання, вчителі зловживають "Олічкою щойно з універу".

"Олічка щойно з універу" постійно під рукою у вигляді будь-якого учня – впевненого користувача ПК, який "натисне всі кнопки і воно запрацює".

"Онлайн – це лайно" або "коли ми нарешті вийдемо з цього інтернету!?": побутування позиції, що онлайн-навчання ніколи не замітить офлайн, наче знімає відповідальність за нудні уроки та незалученість учнів під час них.

Освітня програма сама по собі потребує усучаснення та адаптації до онлайну.

Неконкурентне середовище. Зазвичай KPI вчителів не вимірює кількість онлайн-інструментів для інтерактивного навчання, суму реакцій на навчальний матеріал, частоту залучення слухачів та інше. Зарплата вчителя не залежить від кількості учнів, які прийшли на його предмет.

Вчителі концептуально не усвідомлюють, що сьогодні входить у їхнє завдання – надавати освітні послуги та як це пов’язувати із сучасним дискурсом, в якому перебувають діти та підлітки.

Завантаженість зайвою адміністративною роботою, несучасний робочий простір.

Відсутність якісного, доречного навчання для вчителів та заохочення до усучаснення.

Перебування поза дійсним контекстом молоді.

Відсутність культури неформального фідбеку для покращення роботи.

"Олічка щойно з універу" зазвичай залишається у бульбашці своїх крутих однолітків-колег, яким простіше все зробити замість старших колег, ніж навчити їх.

Вигода від нудних онлайн-уроків. Ніхто не напружується, ні вчитель, ні учні. Можна не готуватись, не злізати з ліжка, не вмикати камеру і т д.

Проблема з критичним мисленням (тема на окрему колонку soon).

Три особисті принципи підготовки успішного уроку/лекції/презентації контенту

Не боятися онлайну, бо це наша нова дійсність. Реклама:

Мої перші онлайн-лекції дивитись соромно. Я не приймала своє зображення в камері, хвилювалась, сумувала через кожного слухача, який вимикав відео, чи низьку активність.

А ще це дійсно нудні лекції, з яких хочеться піти. Коли в таких умовах всі навколо стверджують, що онлайн-навчання не може бути цікавим, найскладніше вирвати себе в іншу реальність, щоб:

подивитись багато інтерактивних онлайн уроків в американських ВНЗ, навіть не на свою тему;

попри невисокий рівень англійської, записатись на безплатні онлайн вебінари чи лекції (далеко не всі будуть цікаві, але це дозволить відчути себе учнем);

порівнювати себе з кращими. Онлайн, як поле пошуку, перед яким усі рівні. В доступі різноманіття інструментів, тому будь-яка лекція може бути такою ж неймовірною, як останній відвіданий урок, що сподобався.

Аудиторія.

Будь-яка інформація – контент. Урок про хімічні сполуки, модульні рівняння чи реформи Данила Галицького – такий же контент, як ролик "Кис-кис Я Котик Ты Котик" та інші тренди. Така реальність аудиторії, для якої я працюю, яку навчаю.

Хотіла б, щоб моя зарплата і вчителів залежала від залученості аудиторії, кількості та глибини переглядів. Це б миттєво підняло якість онлайн-уроків.

Аудиторія – найкращий друг для росту. Відгуки – найбільш потрібний інструмент, щоб зберегти динаміку і залишатись сучасним.

Фідбек варто питати у форматі: "що сподобалось?", важливо, щоб це не перетворювалось у хвальбу, а стосувалось наповнення і подачі змісту.

Та інша частина: "що можна було покращити?", зазвичай ця критика переповнена крутими ідеями і порадами. Завдяки цьому, впродовж року, щозуму нотувала, що можна змінити, оновлювала драматургію уроку, слайди і дошки, вчилась бути для підлітків вчасною і корисною.

Найкрутіший зміст без вдалої обгортки втрачає сенс.

Проаналізуйте, наскільки ваша презентація, динаміка уроку конкурентна з контентом в інформаційних бульбашках підлітків. Безумовно з Богдана Хмельницького не варто робити Моргенштерна, а нейрозв’язки пояснювати через деградацію блогу Мілохіна і т д. Втім, ефектно оформлений урок – це завжди причина емпатії та активності аудиторії.

Регламент та правила

1️⃣ "Бути на одній сторінці" – стратегічна ціль під час динамічного уроку. Тому перед змістовною частиною необхідно анонсувати план роботи, регламент, етику та інші пріоритетні на вашу думку важливості.

2️⃣ План роботи – це деталізований список усіх активностей та тем на 45 хвилин.

Його повністю варто анонсувати на початку та повторювати двічі під час уроку у форматі "чеклиста": "ось, що ми вже зробили. А це на нас чекає".

3️⃣ Регламент. Базове правило – оголошувати хронометраж кожної активності. Важливо виділяти час на тестування найбільш залучених та нових інструментів.

Тестування завжди варто наповнювати смисловим навантаженням: "залишіть реакції у вигляді емоджі, який ілюструє ваш настрій зараз", "залишіть на дошці думок одним словом свою пораду Михайлу Грушевському, після підписання Першого універсалу" і т д. Уміння освоювати нові додатки вшито в реальність сучасних дітей, тому не бійтесь використовувати нетипові інструменти в роботі.

4️⃣ Етика. За останніми правилами з етики в Zoom, вважається некоректним вимикати мікрофон чужої людини без попереднього дозволу, для збереження часу це варто обговорити на березі.

Зазвичай попереджаю, що за мною право вимикати звук учасникам, опускати їх руки та видаляти учасників з конференції.

5️⃣ Піднята рука на моїх лекціях, означає: технічні проблеми (не чути/не видно/не потрапив в кімнату і т д), не зрозуміло, поясніть детальніше або готовий відповісти.

Вмикання мікрофона після дозволу модератора. Це правило залежить від кількості учасників та формату роботи.

6️⃣ Правило увімкнених камер стосується безпеки та поваги. Щоб мотивувати учасників увімкнути камери можна залучити інтерактивний фон (про це нижче).

7️⃣ Драматургія уроку. Орієнтуючись на тему, вік аудиторії та хронометраж уроку, важливо продумувати на перед не лише наповнення, а й динаміку інтерактиву.

Чим старші слухачі, тим складніший інтерактив і тим менше закликів до "простої участі" – "поставте лайк, якщо мене добре чути".

8️⃣ Навчання наперед. Це формат, за яким працюють найрейтинговіші світові університети.

Тут важливо давати завдання на тему, яка прозвучить на наступному уроці. Цю практику використовують, щоб учні вже були в контексті "нової теми".

Для дітей, наприклад, у 7-му класі – завдання створити інтерактивний фон для відеоконференції на тему уроку, для старшокласників – коротке тестування у гуглформі, де можна буде порівняти діаграми до уроку та після, щоб простежити, наскільки змінився результат (про це нижче).

9️⃣ Усі повинні мати зареєстрований в Gmail пошту. Це відкриває ширші можливості для інтерактивного навчання, ніж будь-які інші скриньки.

Особистий топ інструментів для цікавого навчання

✅ Canva – платформа для створення візуального контенту, із безплатними шаблонами для презентацій, інфографіки, віртуальних фонів, діаграм та інших необхідностей для цікавих уроків.

Шаблони сучасні та яскраві – незамінне знаряддя для структурування складного змісту для запам’ятовування.

✅ Емоджі – смайлики, які вшиті в базовий пакет можливостей, наприклад в Zoom.

"Учні, вам все зрозуміло?!" – це стандартне питання в класі, завдяки якому раніше легко було оцінити, наскільки уважно вас слухали і наскільки добре вдалось пояснити матеріал.

Тепер для мене цю функцію виконують емоджі. Легко бачити миттєву реакцію аудиторії. Важливо на початку пояснити правила, у моєму випадку: "сердечко" або "лайк" (палець вгору)- все зрозуміло або цікаво, "дизлайк" (палець вниз) – погано зрозуміло, "оплески" – підтримка однокласника, відповідь сподобалась, "янголятко" – буду чемним або "вибачте", "сміх зі слізьми" – сподобався жарт.

✅ Інтерактивний фон на тему уроку. В Zoom можна додавати різноманітні фони.

Це мотивація для слухачів увімкнути камери та можливість для вчителя перевірити на етапі перевірки присутніх, готовність до нової теми.

Заздалегідь потрібно поставити деталізоване завдання підготувати фон на тему уроку і під час "переклички" кожен з присутніх один реченням повинен пояснити свій фон.

Так ви опиняєтесь в унікальному контексті, де кожен з учасників приніс свій смисл у навчальний процес.

✅ Zoom rooms – можливість ділити учнів на групи. Є в базових інструментах Zoom та інших аналогічних програм.

Ідеальний інструмент для роботи в командах, вирішування завдань за навмисним чи випадковим поділом. Вчитель може відвідувати кожну кімнату, розводити учасників у різні групи та встановлювати таймер на повернення в основний клас.

✅ Padlet – онлайн-дошка для невеликих дописів та презентацій, менш офіційна і формальна за гуглінстументи.

Більшість завдань в групах учасники у мене презентують саме в "падлеті", більшість знайомств, нетворкінгу і т д теж організовую саме там.

Тут можна обирати фон для дошки, шрифт, колір написів, водяні знаки та багато іншого. Це дійсно замінює стандартну дошку. А завждяки можливості поширити екран усі бачать текст спонтанних презентацій.

✅ Miro – ще одна онлайн-дошка, але з масштабнішим функціоналом. У Miro можна створювати великі дошки для брейнштормінгу, мапи тем, грати в квізи та багато іншого.

Щоб зрозуміти Miro, його треба, як і все інше, тестувати. Тестувати часто, для різноманітних завдань.

✅Google forms (гуглформс) – зручна можливість швидко візуалізувати опитування.

Опитування піднятими руками не несе смислового навантаження. Уявімо, ми хочемо дізнатись оцінку аудиторії щодо вчинку старшого Кайдаша, політики Ярослава Мудрого чи однаковості результату в формулі з хімії, підготувавши заздалегідь гуглопитування, за посиланням миттєве голосування і діаграма з результатами.

Так, бачимо, що політику Ярослава Мудрого підтримує 47% учнів, цікаво дізнатись, чому, як і потім запитати у тих, хто не підтримує. Діаграма по кольорах і відсотках додає фактажності обговоренням та підсилює важливість участі учнів в обговореннях.

✅ Google docs – документи аналогічні до Microsoft Word, у яких можна працювати онлайн. Тут можна правити тексти один одного, пропонувати зміни, а найважливіше – коментувати думки автора.

Детальні інструкції, як користуватись більшістю з наведених інструментів, можна знайти в YouTube.

Ірина Цибух, медіатренерка в Академії Суспільного мовлення України та проєкті розвитку шкільних медіа та молодіжної медіаграмотності в Україні "Youth MediaLab", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

Титульна світлина tatus/Depositphotos

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