Як критикувати і давати зворотний зв'язок команді? Підходи Netflix

У 2021-му році команда Прозорро.Продажі виросла на 50% і продовжує збільшуватися. Це мотивує нас і, насамперед, мене як СЕО, шукати нові практики та підходи для розвитку команди.

Минулого року прочитав книжку "No Rules Rules. Netflix and the Culture of Reinvention" і там підгледів інструмент "сесія 360". У листопаді ми вже спробували провести одну з таких сесій, і для нас це спрацювало. Тож вже з березня почнемо робити такі сесії щоквартально.

Словом, що це таке? Група з п’яти людей збирається на вечерю. Один з цих людей – модератор. Його завдання всіх зібрати, модерувати дискусію, тримати таймінг та розпочати сесію першим.

У неформальній атмосфері учасники сесії по черзі говорять один одному в очі, що людина робить добре, а що краще не робити. Та пояснюють, чому і до чого це може призвести.

Netflix радить, і ми також, давати зворотний зв’язок у форматі "продовжуй, зупинись, почни". Продовжуй ось це робити, бо це має наступний ефект. Зупинись і не роби ось цього, бо воно ось так впливає. Почни робити ось це.

Загалом під час сесії людина чує 30-40 % позитиву і 60-70 % критики. Формалізовані правила сприймання зворотного зв’язку також підгледіли у Netflix, їх два:

Коли отримали критику, подякуйте.

Але приймати чи не приймати критику, чи щось робити після цього зворотного зв’язку – ваша особиста справа.

Ці два правила знімають інстинктивне відторгнення критики і напругу очікувань. Навіть якщо вам щось не сподобалась чи ви не згідні, можна просто подякувати і нічого з цим не робити.

Така практика йде всупереч загальноприйнятим враженням, що критикувати потрібно наодинці. Сесія 360 заохочує людей висловлювати критику.

Ми не ставили собі за мету, аби люди після цих сесій змінилися. Ми хотіли, аби всі краще один одного взнали й навчилися цивілізовано та екологічно давати зворотний зв'язок, яким би він не був.

На початку частині людей було ніяково чи навіть страшнувато, але на практиці виявилося, що це дуже цікаво. Можу сказати, що спрацювала культура довіри, яка є у нас у компанії. Якщо довіри немає, то люди не будуть розкриватися. Подяку скажуть, а от критичні зауваження будуть "лайтові" й не допоможуть людині щось змінити.

Для багатьох поради виявилися корисними і практичними, а деякі відгуки навіть мотивуючими. Частина людей отримали для себе відповіді на запитання, як краще комунікувати всередині команди.

Дехто взагалі отримав інсайт: вони вважали, що займаються чимось звичним, а колеги, навпаки, розцінювали це як щось круте, чому можна повчитися. Також корисною виявилась можливість почути людей, з якими не так часто перетинаєшся по роботі, як на твоєму рівні відповідальності, так і на рівні керівників та підлеглих.

Мені теж давали поради і критику, які я взявся впроваджувати. Наприклад, відповідати всім до кінця. Я міг щось про себе подумати, перервати комунікацію, бо мені ситуація стала зрозуміла. А людина чекає зворотного зв’язку, адже для неї питання ще не закрите.

Виявилося, це системна проблема. Вона проста, але людям це важливо. Ми б ніколи цього не виявили, якби не сесія 360. Врешті всім від цього стало краще.

Також мені порадили більше довіряти своїм інстинктивним рішенням, бо вони часто добре спрацьовують, і не намагатись все прорахувати. Тож після цих сесій став більше довіряти собі.

Поради, які спрацювали для нас, і, можливо, допоможуть вам.

До сесії варто готуватись. Краще заздалегідь виписати по 1-2 зауваження для кожного з ваших колег. Якщо не готуватись, то будете довго формулювати свої думки під час сесії.

Якщо зможете, пригадайте конкретні випадки . Так зворотний зв'язок буде кориснішим, і колеги легше зрозуміють, що ви маєте на увазі.

Важливо налаштувати всіх на відкритість одразу . Також після кожного кола зворотного зв'язку я б радив 5-10 хвилин обговорити, чи все було комфортно, і як покращити процедуру для наступного учасника.

Якщо вам нічого сказати про колегу, бо ви з ним не взаємодіяли, це теж ок . Можете, наприклад, сказати, який, на вашу думку, у колеги імідж з боку. Це можливість пошукати точки перетину між собою і краще дізнатись один одного.

Будьте готові, що на тестові сесії піде 3-3,5 години.

Все, що сказано на сесії 360, залишається на сесії 360.

Олексій Соболев, директор держпідприємства "Прозорро.Продажі", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.

