В дорозі, в школі чи бомбосховищі: речі, які необхідно знати про менструальне здоров’я

Ярослава Лопатіна голова Представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine)
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28 травня 2022

У всьому світі 28 травня відзначають День менструального здоров’я. З початком повномасштабної війни до стигматизації менструації додалися нові проблеми – відсутність доступу до елементарних умов і засобів гігієни. Розповідаємо, як бути дівчатам і жінкам, коли води немає, а вийти з укриття, де разом ховаються десятки людей, неможливо.

Навіть у ХХІ столітті менструація хибно сприймається та стигматизується, а проблема доступу до засобів гігієни – це не лише проблема країн третього світу та жінок з вразливих верств населення. У всьому світі 1,8 млрд людей мають регулярні менструації. З них більше 500 мільйонів не мають доступу до засобів гігієни чи можливості їх придбати.

В Україні статистика невтішна: згідно з опитуванням проєкту U-report, кожна друга дівчина (44,9%) стикалася з глузуванням, жартами з боку однолітків через менструацію, для 27,4% засоби менструальної гігієни занадто дорогі, кожна четверта дівчина (24,7%) соромиться купувати засоби гігієни при людях.

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Засоби менструальної гігієни мають бути доступними для кожної дівчини та жінки. Прокладки, тампони, менструальні чаші, прокладки багаторазового використання – є пріоритетними для здоров'я, гідності та добробуту жінок.

 

Місячні в умовах війни

Початок широкомасштабної війни породив нові виклики перед дівчатами та жінками. Місяцями люди змушені переховуватися в бомбосховищах, вимушено покидати свої домівки та постійно знаходитись у дорозі. На тлі постійного стресу, поганого і нерегулярного харчування та збитого ритму сну, у жінок та дівчат може збитися менструальний цикл.  

Дівчата і жінки, які тривалий час перебували в укритті без можливості покидати його, згадують, що кожна крапля води цінувалася на вагу золота. Про те, щоб використати її для власної гігієни, навіть мова не йшла. 

У будь-якій ситуації інтимні потреби жінок мають значення. Психологи стверджують, що щоденні ритуали догляду за собою необхідно максимально проводити навіть в екстремальних умовах. 

Лікарка акушерка-гінекологиня Вікторія Бугро розповіла про те, як дбати про гігієну під час місячних в складних умовах.

 

 Що робити, якщо місячні почалися у бомбосховищі

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Не думати, шо сталася катастрофа і не соромитись. Місячні – це нормально. Використовувати замість прокладки будь яку доступну тканину, змінювати прокладки не рідше ніж раз на 4 години. Такі прокладки можна прати і використовувати повторно за першої ж нагоди.

Пам’ятати, що в укритті и у дорозі ви не одні. Завжди можна попросити засоби гігієни в інших жінок, скористатися ваткою, яка має бути в аптечці, знайти шматок відносно чистої тканини.

Гігієна в умовах дефіциту води та відсутності прокладок

У такому разі треба митись звичайною водою без мила, варто змивати менструальну кров з тіла, інакше вона стане гарним поживним середовищем для бактерій. При неможливості помитись – вологі серветки, протирання тіла мокрою чистою матерією в напрямку з переду-назад. Гігієна не рідше 2-3 разів на добу. 

Якою повинна бути нормальна гігієна під час менструацій? 

Обтирання статевих органів вологими серветками, змоченою водою тканиною 2-3 рази на добу. Заміна прокладок (навіть якщо це складена в кілька шарів тканина) раз на 4 години.

Краще не користуватися тампонами в умовах обмежених можливостей провести гігієну.  

Як зрозуміти, що місячні йдуть не нормально? 

Якщо прокладка повністю просочується кров’ю швидше ніж за 4 години й інтенсивність виділень не знижується, варто звернутись до лікаря за першої ж можливості.

Місячних немає, але я не вагітна. Що робити? 

В умовах війни кожна жінка переживає дуже сильний стрес і організм переходить в режим виживання. Все налагодиться, коли зникне стрес, відновиться нормальний сон та повноцінне харчування. 

Проблема доступу до засобів індивідуальної гігієни в Україні зараз стоїть особливо гостро. Фундація АнтиСНІД-США Ukraine долучається до глобальної кампанії з нагоди Дня менструального здоров’я, щоб підтримати українських дівчат, та планує розповсюдити в Україні більше 150 000 гігієнічних прокладок у тих регіонах, де це найбільш необхідно.

 

Говорити про менструацію – нормально

Психологи наполягають, що тему менструації потрібно "нормалізувати" і не табуювати розмови про це. Кожна дівчинка має розуміти, що менструація – це ознака здоров’я, так організм жінки готується до того, що одного дня вона може стати мамою.

Вдома дівчатка мають знати, де лежать засоби гігієни. Важливо, щоб дорослі не робили з цієї теми чогось таємничого, а відкрито і вільно говорили в родині про те, що "в нас закінчилися запаси прокладок чи тампонів і їх треба купити".

Батькам варто поговорити з вчителями та забезпечити в класі аптечку із засобами гігієни для дівчат. Дуже часто місячні починаються саме у школі, і дівчата не знають, до кого звернутись. 

Окрема порада для вчителів – варто обговорювати цю тему і з хлопцями. Вони мають розуміти, що це природні зміни, які відбуваються в процесі дорослішання та аж ніяк не привід для глузування. Якщо побачив плями на одязі дівчини – це привід запропонувати допомогу. Якщо бачиш, що інші хлопці кепкують з дівчини, круто не приєднатися до цькування, а заступитися.

Ярослава Лопатіналікар-інфекціоніст, голова Представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine), спеціально для УП.Життя


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