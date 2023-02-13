10 міфів про презервативи, у які ви можете вірити

Важкі часи завжди призводять до зростання захворюваності на соціально значущі інфекції. В умовах кризових ситуацій, війн і постійного переміщення значної кількості громадян країною та світом існує вірогідність збільшення випадків захворюваності. Тому важливо, попри всі складності нашого сьогодення, дбати про власний захист.

Одним з доведено найбільш ефективних засобів захисту від інфекцій, що передаються статевим шляхом та ВІЛ, є презерватив. За результатами дослідження проєкту Contraceptive CHOICE, понад 41% відсоток респондентів не вміє/не правильно використовує презерватив.

14 років тому, у 2009 році, AIDS Healthcare Foundation (AHF) започаткувала Міжнародний день презерватива та обрала для нього 13 лютого, день, що передує знаному Дню Закоханих. Ця дата була обрана не випадково. Кохання є однією з найбільших потреб людини та, без сумніву, однією з рушійних сил людства в цілому.

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На жаль, значне нашарування міфів та хибних уявлень щодо презервативів у суспільстві часто стають перепоною для їхнього використання та причинами, чому люди наражають себе на небезпеку.

В день, напередодні Дня закоханих, AIDS Healthcare Foundation хоче нагадати, що кохання має бути безпечним та приносити радість.

Міф 1. Не на часі

Поширена думка, що під час війн є набагато важливіші питання за такі дрібниці, як презерватив. Та такий підхід лише збільшує небезпеку.

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На жаль, інфекції нікуди не зникають, а зневажливе ставлення сприяє швидкому поширенню інфекцій. Відповідальне ставлення до власного здоров’я стає ще актуальнішим. Наприклад, зараз набагато більше людей стають донорами крові, а для цього важливо не мати інфекцій. Тому можна стверджувати, що причин бути уважними до презервативів стає навіть більше.

Міф 2. Це не потрібно здоровим

Ще одне упередження пов’язане з тим, що презервативи не потрібні тим, хто немає проблем зі здоров’ям. Це не так. По-перше, багато хвороб, і ВІЛ серед них, можуть доволі тривалий час не мати симптомів.

В Україні майже 50 тисяч людей не знають, що є носіями ВІЛ. Та навіть якщо ви на 100% впевнені в собі, то не варто зайвий раз ризикувати, адже понад 66% передачі ВІЛ в Україні відбувається саме через незахищені сексуальні контакти.

Міф 3. Про це мають дбати лише чоловіки

Ризики існують незалежно від статі. Соціальні упередження щодо того, що про презерватив мають подбати виключно чоловіки, збільшують ризик того, що секс буде незахищеним.

Також слід згадати, що крім поширених чоловічих презервативів, існують і жіночі. Знайти їх поки що складніше, але теж можливо. Але й звичайні чоловічі презервативи при правильному використанні гарантують захист від ВІЛ та значно знижують ризик інших інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Міф 4. Все одно не допоможе

Деякі вважають, що якщо презерватив може порватись чи вже бути зіпсованим, то й користуватись ним немає особливого сенсу. Та це зовсім не так. Насправді при правильному використанні кондоми захищають від інфікування ВІЛ майже на 100%. Крім того, провідні виробники презервативів мають дуже ретельний контроль якості — якщо знаходять пошкодження під час виробництва, то утилізують усю партію.

Утім, ризики неправильного використання дійсно існують. Наприклад, використання лубрикантів на основі олії під час сексу з презервативом, або зберігання на сонячному світлі та при високих температурах. Тому правильним рішенням буде відповідальне зберігання та використання презервативів, а не відмова від них.

Міф 5. Будь-який презерватив захищає

Зворотна сторона попереднього міфу — віра в те, що навіть сумнівний презерватив, придбаний у цілодобовому кіоску, буде якісним. Це не так. Як і з будь-якими товарами, далеко не всі презервативи безпечні.

Занадто дешеві вироби придбані не в аптеках можуть виявитись підробками, які не проходили сертифікації. Тому варто вибирати продукцію виробників, що гарно зарекомендували себе, а також купувати презервативи в аптеках. Якщо немає можливості придбати таку продукцію через зависоку ціну, то можна звернутись до громадських організацій, як-от до AHF, та отримати презервативи безкоштовно.

Міф 6. Завжди зі мною в кишені

Мати презерватив завжди з собою непогана ідея. Та носити його в кишені джинсів чи тримати в бардачку авто може виявитись руйнівним фактором.

Перепади температур, тертя, контакт зі шкірою — все це може призвести до пошкодження. Тому так важливо правильно зберігати презервативи та захищати їх від зовнішнього впливу. Крім того, небезпечно думати, що носити з собою презерватив можна скільки завгодно — усі вироби мають термін придатності, за яким потрібно слідкувати, адже після його закінчення ефективність уже не буде максимальною.

Міф 7. Зайвий для орального сексу

Уява про те, що для орального сексу не потрібний захист призводить до збільшення ризику захворювання багатьма інфекціями. При цьому виробники створили спеціальні моделі презервативів — надтонкі, щоб не зменшувати чутливість, а також із різними смаками, які приховують специфічний смак самого латексу.

Міф 8. Два презервативи надійніше

Кількість не завжди означає якість. Використовувати два презервативи замість одного не тільки немає сенсу, але й може бути небезпечним, адже збільшує ризик того, що презервативи можуть порватись.

Міф 9. Це підриває довіру

Вважати, що використання презервативів підриває довіру в стосунках — поширена маніпуляція. Але це не так. Навпаки, саме презерватив дозволяє продемонструвати дбайливе ставлення до свого здоров’я, а також до партнера.

Міф 10. Я знаю все

Небезпечно думати, що вже знаєш все про використання презервативів. Як показують дослідження, попри таку впевненість, 41% людей не знають, як правильно зберігати та використовувати презервативи. Тому завжди варто перевірити себе та звернутись до надійних джерел — наукових досліджень та порад від фахівців та спеціалізованих організацій.

Ярослава Лопатіна, голова Представництва Фундації АнтиСНІД-США в Україні (AHF Ukraine), спеціально для УП. Життя

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