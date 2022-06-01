Як ВІЛ-позитивним переселенцям шукати антиретровірусну терапію

Два тижні Іван (ім'я змінено) ховався від обстрілів у підвальному приміщенні у Маріуполі. Їсти було нічого, тому іноді доводилось харчуватись навіть вбитими собаками. Коли чоловік зміг вирватися до Запоріжжя, він втратив свідомість.

Швидка допомога доставила чоловіка у лікарню, де після обстеження було виявлено тяжку форму пневмонії. Іван живе з ВІЛ і всі два тижні у підвалі чоловік не мав можливості приймати АРТ (антиретровірусну терапію). А лікування від ВІЛ необхідно приймати вчасно та безперервно – від цього залежить життя та здоров'я людини. Відсутність АРТ вкрай негативно вплинуло на стан здоров'я чоловіка.

На жаль, у кожному регіоні, який зіткнувся з російською окупацією, безліч подібних історій. Під час війни особливо драматично страждають ті, чиє життя залежить від прийому ліків.

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Уже понад 20 років в Україні працюють організації, які роблять усе можливе, аби люди з ВІЛ, туберкульозом та гепатитом були повністю забезпечені лікуванням і мали комфортний рівень життя. Зокрема цим опікується проект HealthLink: "Прискорення зусиль з протидії ВІЛ в Україні", який впроваджує БО "100% ЖИТТЯ" (БО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД") у партнерстві з МБФ "Альянс громадського здоров’я". Кожен третій українець, який дізнався про свій ВІЛ-статус, взнав про це саме завдяки HealthLink.

Звісно, війна внесла свої корективи в діяльність організацій, змусила їх одразу ж розширити або змінити напрямки роботи. Адже працівники пацієнтських організацій розуміли – українців вбивають не лише кулі та бомби, а ще й неможливість отримати своєчасну медичну допомогу та життєво необхідні ліки.

Що сьогодні роблять регіональні благодійні організації, аби допомагати ВІЛ-позитивним людям?

Кривий Ріг

З початком війни благодійна організація БТ "МЕРЕЖА" у Кривому Розі почала допомагати територіальній обороні та переселенцям. Забезпечувала їжею, засобами гігієни, медикаментами, пауербанками, телефонами. Соціальні працівники волонтерили у полях і готували для захисників домашню їжу.

Через війну та велику кількість переселенців організація на певний час відчула проблему із забезпеченням АРТ для людей з ВІЛ, та на щастя, поставку досить швидко відновили.

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Запоріжжя

На сьогодні близько 120 тис. внутрішньо переміщених осіб прибули в Запоріжжя транзитом або залишились тимчасово. Олена Макайя, працівниця благодійного фонду "Сподівання", одразу ж розмістила в місцях прийому переселенців оголошення, де запропонувала звертатись до неї по допомогу тим, хто отримує АРТ.

Як розповіла Олена, до неї вже звернулися за консультацією 7 осіб, яким вона допомогла стати на облік та отримати терапію. Наразі організація допомогла вже близько 5 тис. переселенців.

Одеса

В Одеській області за березень-квітень 2022 року по медичну допомогу звернулося 206 ВІЛ-позитивних переселенців. В основному це мешканці Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської областей. Як розповіла Мадіна Пушкашова, комунікаційниця благодійної організації "100 відсотків життя. Одеса", соціальні працівники від початку війни постійно тримають зв‘язок і підтримують людей, що живуть з ВІЛ:

"Багато клієнтів і до війни перебували в складних життєвих обставинах, але нині втратили роботу навіть ті, хто міг себе забезпечити. Наприклад, через закриття шкіл та дитячих садочків, матері-одиначки не можуть працювати і годувати дітей. Тому ми регулярно видаємо значно більшу кількість сертифікатів на продуктові набори родинам, які стикнулися з епідемією ВІЛ/СНІДу, аби вони елементарно мали що їсти.

Плюс у підопічних додались стресові стани, паніка та тривога через вибухи та сирени. Дуже загострилася самостигматизація через ВІЛ – коли люди бояться сказати оточуючим, що живуть з ВІЛ та потребують допомоги. Дехто навіть не може виходити на вулицю за життєво необхідними препаратами, тож наші фахівці доставляють терапію їм додому. Водночас працюємо з клієнтами психологічно, маємо індивідуальні онлайн консультації від психологів організації, а також групові заняття підтримки".

Київська область

Як розповів Олексій Погрібний, менеджер проекту благодійної організації "Конвіктус Україна", під час активних бойових дій у Київській області було дуже важко доїхати на роботу як медичним працівникам, так і клієнтам. Через окупацію та виїзд персоналу багато медичних закладів Київської області працювали в обмеженому режимі, були великі перебої зі зв'язком.

"Ми регулярно моніторили поточну ситуацію, і якщо клієнт з будь-яких причин не міг отримати медичні послуги, ми знаходили найближчий до нього заклад, щоб забезпечити безперебійність медичної допомоги", – поділився Олексій.

Нині "Конвіктус Україна" тестує на ВІЛ та допомагає отримати АРВ-терапію переселенцям.

"Вже у 5-ох переселенців із Маріуполя був підтверджений позитивний ВІЛ-статус. Ці клієнти отримали усю необхідну допомогу. Всього за квітень ми виявили ВІЛ у 17 людей", – додав Олексій.

Головний виклик, з яким зіткнулися працівники всіх опитаних благодійних організацій – це велика потреба у матеріальних ресурсах, адже за рахунок ВПО збільшилася кількість клієнтів. На другому місці – обмежений людський ресурс, адже деякі працівники задля безпеки родин, самі стали переселенцями. На третьому місці – дуже виснажений та тривожний емоційний стан як співробітників, так і підопічних.

Проте всі працівники, які евакуювалися, продовжують працювати дистанційно, причому закривають не лише звичайні робочі задачі, а посилили свій робочий режим.

Для покращення психологічного стану проводяться групи психологічної підтримки. Наприклад, в Одесі для співробітників і окремо для пацієнтів запровадили регулярні групові заняття з протидії вигоранню та тривожним станам.

Людське життя в роботі українських благодійних організацій – понад усе. Задля спільної перемоги кожен спеціаліст, волонтер, соціальний працівник не спиняється ні на мить.

Докладаючи надлюдських зусиль та працюючи 24/7, пацієнтські організації налагоджують зв’язки з благодійниками, кооперуються з волонтерами, намагаються хоча б частково закрити потреби з гуманітаркою та не втомлюються нагадувати, що вони завжди поруч і готові допомогти.

Як діяти ВІЛ-позитивним переселенцям?

Якщо ви ВІЛ-позитивний переселенець і потребуєте допомоги, звязатися з організаціями можна завдяки платформі та чат-боту в Telegram або написати до найбільшої пацієнтської організації БО "100% Життя", яка опікується пацієнтами із ВІЛ. Ці ресурси завжди допоможуть знайти АРТ там як в Україні, так і за кордоном.

Ольга Тимченко, проект HealthLink, спеціально для УП. Життя

Дякуємо за підготовку матеріалу регіональним організаціям: БО БТ "МЕРЕЖА" м. Кривий Ріг, БО БФ "Сподівання", м. Запоріжжя, БО "100 відсотків життя. Одеса", Одеська область, ВБО "Конвіктус Україна" м. Київ які є учасниками проекту USAID HealthLink*, найбільшого в країні проекту з тестування на ВІЛ.

* Проект HealthLink: "Прискорення зусиль з протидії ВІЛ в Україні" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Зміст є відповідальністю автора і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.