Біль у грудині: чи завжди це серце?

Сьогодні вислів "серце болить за Україну" має не лише метафоричне, а й пряме значення. Людей турбують часті болі за грудиною або у ділянці серця.

У грудній клітині знаходиться багато інших органів та систем, які також можуть сигналізувати про те, що щось негаразд.

Чому боліти може в одному місці, а орган, з яким не все гаразд, знаходиться в іншому, і що з цим робити?

М’язево-нервовий біль

Збудники болю:

м’язи,

хребет (нерви, що виходять з або входять у хребтовий канал),

ребра (міжреберні м’язи або міжреберні нерви).

М’язево-нервовий біль виникає, коли ви рухаєтесь. У часи війни його називають "біль у бомбосховищі", бо з’явитися він може через переохолодження або тривале перебування у незручному положенні.

Наприклад, ви поспали на лівому боці, а наступного дня піднімаєте чи відводите ліву руку або повертаєтесь, і виникає цей біль.

Які ознаки м’язево-нервового болю?

посилюється на вдиху або при кашлі;

він залежить від положення тіла;

має ниючий і колючий характер (ніби щось проколює наскрізь (біль у грудному відділі хребта) або уздовж якогось ребра (міжреберна невралгія);

може тривати годинами або днями.

Що може допомогти при такому болі?

Будь-яке тепло (не можна ставити зігріваючу грілку на серце), наприклад, теплий шерстяний одяг, протизапальні мазі або протизапальні препарати (свічки, таблетки, ін’єкції). Пам’ятайте, що лікарські засоби повинен призначати лише лікар. Якщо після цього стало краще, це може бути невралгія.

Невралгія (або неврит) – це стан, який виникає у людини при ураженні периферичних нервів. Залежно від того, який саме нерв пошкоджений, больові відчуття можуть виникати майже у будь-якій частині тіла – у грудині, між ребрами, на обличчі чи в потилиці.

Невралгія може розвинутися внаслідок переохолодження, травми, захворювань нервової системи. Головний симптом невриту – це локалізований біль, який може супроводжуватися онімінням у певній ділянці тіла, інколи почервонінням, сльозотечею, судомами.

Щоб зрозуміти, чим цей біль зумовлений, можна провести первинну самодіагностику за таблицею нижче і з цими результатами звернутися до лікаря за подальшими рекомендаціями.

Невралгія Стенокардія (біль у грудях) Зв’язок із фізичним навантаженням Немає

Біль може виникати після фізичної активності Є

Біль виникає під час фізичних навантажень і зникає після припинення активності Зв’язок із положенням тіла, натисканням на місце болі Є

Біль може проходити, якщо зайняти зручне положення Немає

Болить однаково при будь-якому положенні (стоячи, сидячи, лежачи) Зв’язок із диханням (при кашлі, коли сміємося) Є Немає Характер болі Колючий, гострий біль, який може віддавати у ліву руку і провокувати оніміння Тиснучий біль (ніби жаба на грудях), який може віддавати у ліву руку, плече, шию Локалізація Невизначена ділянка у лівій частині грудини Центр грудної клітки Тривалість болю Декілька годин, днів до 15 хв Ефект від нітрогліцерину Немає Є







Біль у ділянці шлунково-кишкового тракту

Збудники болю:

стравохід,

шлунок,

підшлункова залоза,

дванадцятипала кишка.

Біль, характерний для захворювань шлунково-кишкового тракту, може спричинятися органами, які найближче розташовані до грудної клітини. Цей біль зазвичай пов’язаний зі вживанням їжі або її відсутністю.

Як його розпізнати?

"Голодний біль", коли ви певний час не їли, характерний для тих людей, які страждають на гастрит (із підвищеною кислотністю) або виразкову хворобу.

Біль одразу після їжі (взагалі або після певної їжі) характерний для проблем зі шлунком.

У людей з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки та з проблемами підшлункової часто болить через одну-півтори години після прийому їжі. Цей біль має частіше пекучий характер.

Симптомами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (коли їжа повертається в стравохід разом із агресивним шлунковим соком) є печія, відрижка кислим.

Що робити в таких випадках?

Харчуватися правильно і регулярно (мінімум 3 рази на добу).

Уникати смаженої, гострої, копченої їжі.

Прийняти препарати від болю у шлунку і печії або препарати, які допоможуть знизити кислотність у шлунку. Обов’язково зверніться за рекомендаціями до лікаря і не займайтеся самолікуванням.

Захворювання органів дихання

Збудники болю:

легені,

бронхи,

діафрагма.

Коли біль у серці пов’язаний з дихальною системою?

Це коли ви знаєте, що маєте хронічні респіраторні захворювання (ХОЗЛ), алергію, бронхіальну астму, клінічні захворювання легенів тощо.

Хоч зараз і весна, проте люди перебувають в різних умовах, часом у холодних приміщеннях. Як наслідок, виникають запальні процеси, з’являються симптоми ГРВІ, підвищена температура і кашель.

Бактерії та віруси можуть також призводити до запальних процесів, зокрема плевриту – запалення листків плеври (зовнішньої оболонки легень). Біль виникає при глибокому вдиху, рухові, кашлі і може віддавати у лопаткову та плечові ділянки.

Як собі допомогти?

При симптомах ГРВІ найкращий спосіб – відхаркування мокротиння. Часто ми накашлюємо біль у серці, особливо при сухому кашлі. Тому за рекомендацією лікаря варто прийняти відхаркуючі та протизапальні препарати.

Якщо є підозра на бактеріальну інфекцію, зверніться до лікаря, щоб встановити точний діагноз. Ні в якому разу не приймайте антибіотиків без призначення лікаря.

При алергії та астмі потрібно не припиняти приймати препарати, які призначив ваш лікар.

Плеврит потрібно лікувати. Це серйозний та небезпечний недуг, який може призвести навіть до летальних випадків.

Тривожний розлад і панічні атаки

Збудники болю:

мозок.

На тлі хронічного стресу у людей виникають тривожні розлади. Це стан, при якому порушуються регуляції нервової системи в ділянці серця і судин.

Якщо людина постійно напружена та емоційна, тривожний розлад може спричиняти підвищення артеріального тиску, пришвидшення серцебиття, болі у ділянці серця. Це супроводжується постійним відчуттям стресу і тривоги, порушенням сну.

Найбільш загострений стан тривоги – це панічна атака. Наше тіло починає думати, що нам загрожує небезпека. Ускладнюється дихання, швидко б’ється серце, кінцівки німіють, в голові паморочитися. Здається, ніби ви помираєте.

Панічну атаку легко сплутати з серцевим нападом. Тим більше, якщо враховувати додатковий симптом – біль у ділянці серця.

Панічна атака Серцевий напад Симптоми Утруднене дихання, пришвидшене серцебиття, розширення зіниць, біль у грудях, запаморочення, оніміння та потіння рук та ніг Обставини нападу Тривалий стрес Інтенсивна фізична активність Характер болю Гострий та "колючий" біль у грудях Тиснучий, зжимаючий біль і важкість за грудиною;

може "віддавати" у руку, під лопатку, нижню щелепу або шию зліва Тривалість симптомів Від 5 до 30 хвилин Від 2-3 хв до 15-20 хв Що робити? Дихальні вправи

Зосередження на почуттях

Рух Припинити фізичне навантаження

Якщо напад не вдається зняти протягом 15-20 хвилин – негайно викликайте невідкладну медичну допомогу

При тривожних розладах зверніться за фаховою психологічною допомогою. Зараз її існує чимало і безкоштовної. Додатково лікар може призначити вам заспокійливі препарати.

Анна Солощенко, лікар-кардіолог, спеціально для УП. Життя