Застілля із легким серцем. Як не сплутати похмілля із симптомами інфаркту?

Оскільки Новий рік вже зовсім близько, планові огляди в кардіолога українці переносять на "давайте вже після свят".

Якщо людину нічого не турбує, то в цьому немає проблеми. А от якщо є передвісники проблем із серцем, то затяжні свята, жирна їжа і алкоголь можуть погіршити стан у найбільш невдалий момент.

Я працюю в реанімації кардіологічного центру. І в перших числах січня до нас привозять таких пацієнтів: або відразу після нічного застілля, або вранці – із похміллям.

Небезпечні симптоми, з якими треба негайно їхати в лікарню

Якщо під час святкування та застілля виникає раптова задишка, гострий біль в грудях, в животі, під лопаткою, в шиї, кидає в холодний піт, паморочиться в голові, біль віддає в шию, німіє рука, не списуйте все одразу на переїдання чи алкоголь. Це може бути інфаркт. І таку проблему треба вирішувати негайно.

Із похміллям ще складніше. Людина прокидається вранці з високим тиском, інтоксикацією, зневодненням, можливим болем в будь яких ділянках тіла. Такий стан і маскує, і погіршує проблему з серцем одночасно.

Не бійтеся їхати в лікарню у свято

Друга проблема, яка шкодить здоров’ю наших пацієнтів, – люди думають, що у свято в лікарні всі п’яні. Це дурниці.

Ми живемо в 21-му столітті. Лікарні працюють в черговому режимі, команди – в звичайному робочому стані. Я маю дуже багато знайомих в різних лікарнях по всій Україні, і жодного разу не чув, щоб хтось в новорічні свята на чергуванні пив.

Будьте уважні до людей з вашого оточення

Третя небезпека – зневага оточення. Під час святкування люди не можуть критично сприймати ситуацію. Якщо хтось із компанії поскаржиться за столом, що йому зле, то його радше відправлять в сусідню кімнату полежати і попити водички.

Може і справді людині треба просто полежати, я не заперечую. Але не лишайте її саму і не чекайте занадто довго, поки стане краще. Бо може стати гірше. Тому викликайте швидку. І так, швидкі в новорічну ніч теж їздять, а парамедики працюють.

Якщо святкуєте десь далеко за містом, то подбайте, щоб хтось в компанії був тверезим і міг за потреби відвезти людину в лікарню. Щоб вас не критикували, кажіть, що потрібен боєць, який потім поїде за добавкою.

Фото: Hriana/Depositphotos

Симптоми можуть бути дуже схожими на отруєння алкоголем

При гострому інфаркті, як і при інтоксикації через алкоголь, людина може блювати, може боліти живіт, тиснути в грудях. Як відрізнити?

Рвота через спиртне та при інфаркті виглядає майже однаково. Але проблема от в чому. Якщо при інфаркті довго чекати, поки стане краще, то гірше стає дуже швидко. І через півтори-дві години може вже стати запізно.

Тут ще треба сказати про самолікування. Починає боліти живіт, людина приймає спазмолітики, а від цих препаратів ще більше падає тиск, який при інфаркті і так низький. Людині від цього стає ще гірше.

Є показова історія з цього приводу. Чоловік з нормальною вагою, займався спортом, випивав на свята. Періодично тисло в грудях, але на цей симптом не звертав уваги. Поїхав на мисливську вечірку в ліс: смажена дичина, чарка за чаркою, і чоловікові ставало дедалі гірше.

Інфаркт у нього розвивався не за класичним перебігом: не з болем в грудях, а з болем у животі. Болів живіт, боліла шия, віддавало в руку, випив спазмолітик, після таблетки втратив свідомість. Потім він почав блювати.

Доки його товариші зрозуміли, що все серйозно, і довезли його до лікарні, минуло дві з половиною години. Ледь встигли. А могло бути гірше.

Не соромтеся потурбувати лікарів

Якщо рвота і запаморочення все ж пов’язані з інтоксикацією через алкоголь, у приймальному відділенні зроблять кардіограму, скажуть, що немає інфаркту, промиють шлунок, прокапають розчин з вітамінкою і відпустять додому. Можна ще повернутися до своєї компанії і продовжити застілля.

Повірте, що лікарі не сердяться на пацієнтів, у яких все добре. Тільки не варто розводити з медиками п’яні розмови посеред ночі. Краще бути чемними і не відволікати їх від роботи.

А може статися таке, що в лікарні поставлять стенти, врятують життя, і людина повернетеся додому через три дні. Звісно, деякий час після цього не буде випивати, зате житиме.

Краще підготуватися завчасно

Я раджу проходити обстеження серця планово. У вашого сімейного лікаря можна безкоштовно зробити кардіограму. До сорока років – щороку, після сорока – щопівроку. Якщо будуть якісь проблеми, то вас направлять до кардіолога.

Будьте здоровими. Бажаю вам гарно відсвяткувати аж до Водохреща з рідними і друзями. А от на профілактичні обстеження приходьте до нас, "вже після свят" лікарі також працюють.

Сергій Кузьменко, кардіолог, завідувач відділення інтенсивної терапії Клініки для дорослих Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, спеціально для УП. Життя

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