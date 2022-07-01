Як не купити фуфломіцин на передову. Інструмент перевірки ліків

Нещодавно вкотре виникла дискусія про купівлю неефективних ліків, зокрема на передову. Досі держава не вирішила цю проблему на центральному рівні, не ввівши систему маркування таких препаратів. Водночас величезна лобістська кампанія з боку фарміндустрії призвела до того, що кожна спроба назвати фуфломіцин фуфломіцином зіштовхується із шаленим спротивом.

Центр протидії корупції вже неодноразово спільно з експертами в сфері медицини готував аналітичні звіти про обсяги продажів в Україні сумнівних препаратів: у попередні роки українці щорічно викидали мільярди на них. Лише порівняйте цифри: нещодавно ми раділи всією країною, що нам вдалося зібрати 600 млн на "байрактари", водночас лише у 2020 році країна викинула 14 мільярдів гривень на ліки без доведеної ефективності.

Одна з проблем, на якій наголошують журналісти з медиками – не існує єдиного ресурсу, де можна перевірити інформацію про ліки. Цим ресурсом має стати держава – вона мусить проінформувати громадян про ефективність конкретного препарату, спираючись на незалежні професійні дослідження. Наприклад, можна промаркувати лікарські засоби за допомогою відповідних відміток у реєстрі лікарських засобів. Але спершу потрібен масштабний аудит всіх зареєстрованих препаратів.

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Але також проблему становлять інструкції про лікарський засіб. Найгірше, що вони вводять покупця в оману. Так, ви все правильно прочитали, інструкція може писати неправду. Саме таких висновків ми дійшли в своїх дослідженнях. Та й провідні експерти втомилися вже про це казати.

Як це втілюється? Для клінічних досліджень підбирають "потрібних" лікарів, які однобоко описують факти і "забувають" вказати важливі деталі. Крім того, експерти готові за гроші готувати наукові висновки та обґрунтування про "ефективність" сумнівних препаратів. Розпізнати такі маніпуляції можуть лише професіонали, які володіють англійською та не полінуються витратити час на прочитання досліджень та верифікувати з іноземними матеріалами.

Кожного разу, як Центр протидії корупції публікує свої дослідження, організація стикається з погрозами та "листами щастя" від фармацевтичних компаній, які пориваються довести ефективність своїх засобів. Позовів до суду ми поки що не отримали, адже свідомо вказуємо лише на діючі речовини препаратів, а не на конкретні торгові найменування. Інакше фармкомпанія приведе десяток недобросовісних лікарів та науковців, які скажуть в суді, що препарат ефективний.

Чого вартий лише випадок, коли на лікаря, який назвав фуфломіцин "фуфломіцином", подали мільйонний позов до суду. Історія закінчилася його перемогою, але було витрачено час та нерви. Однак в іншому випадку суд скасував штраф, який Антимонопольний комітет наклав на фармкомпанію за дані, що її препарат лікує COVID-19, хоча це насправді не було доведено. Суд сперся на думку певних українських медиків і заплющив очі на те, що препарат не входить до протоколів лікування COVID-19. Україна також офіційно не вносила той засіб до списку ефективних.

Таких історій можна знайти багато. Виходить, називати фуфломіцин фуфломіцином не можна, а якщо наважитися це зробити – це може обійтися дуже дорого. Натомість називати неефективні ліки ефективними можна, якщо знайдете лікаря, який це підтвердить.

Ми розуміємо, що під час війни ніхто аудит препаратів не здійснюватиме. Саме тому вирішили поділитися нашою інформацією. Готуючи звіти про продажі препаратів із сумнівною ефективністю, ми отримали дані, де кожен зареєстрований в Україні препарат маркований на основі наявної публічної інформації. Методика дослідження зазначена у нашому звіті.

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Тож за цим лінком ми розмістили простий дашборд, де можна за діючою речовиною побачити до якої категорії належить лікарський засіб:

Ефективні рецептурні

Ефективні безрецептурні

Ефективні (ВООЗ)

Немає доказової бази

Фітотерапія

Застарілий

БАД

Інше (категорію встановити не вдалося)

Гомеопатія

Як користуватися дашбордом?

У рядку пошуку на дашборді "МНН" (міжнародна непатентована назва) вбиваєте латиникою діючу речовину лікарського засобу, після чого отримуєте відповідь, до якої категорії належить засіб. Діюча речовина є в інструкції до кожного препарату. Там вона може бути зазначена українською мовою. Вам її треба прописати латинськими буквами (попередньо можете перевірити правильність написання через пошук Google).

Якщо в результаті пошуку отримаєте категорії "БАД", "Гомеопатія", "Немає доказової бази", "Фітотерапія" або "Застарілий" – це випадок, коли варто задуматися і спробувати ще раз перепитати в професіоналів, чи дійсно на такий препарат варто витрачатся. Детальніше почитати про принцип поділу на ці категорії, методику та характеристики категорій можна у наших звітах за цим та цим лінками.

На жаль, ми не оприлюднювати дані за торговими найменуваннями, оскільки це загрожує численними судовими спорами. Проте даємо можливість тим, хто зацікавлений дізнатися більше, зробити пошук за діючою речовиною.

Результати пошуку можуть засмутити, може виявитися не доведеним препарат, яким ви користувалися вже неодноразово і були переконані в його ефективності. Ми лише закликаємо тих, хто справді прагне розібратися в доцільності – скористатися дашбордом. Після цього ви можете розпитати лікаря чи іншого фахівця про необхідність лікування саме таким препаратом. Одразу раджу запитати не одного, а кількох для виваженої думки.

На випадок, якщо цей інструмент буде атакований із зрозумілих причин, за посиланням можна скачати повну табличку для власного користування.

Олена Щербан, юристка і член правління ГО Центр протидії корупції, спеціально для УП. Життя