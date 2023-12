Гроші на вітер: на які ліки з сумнівною ефективністю витрачають мільярди гривень в Україні та що з цим робити

ОНОВЛЕНО 29.11.2021

У 2020 році українці витратили майже 14 мільярдів гривень на ліки, які не передбачені сучасними стандартами лікування.

Це препарати без доведеної або сумнівної ефективності, серед яких гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки. Ці препарати відсутні у клінічних настановах, в стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки.

На них іде більше чверті з тих коштів, які ми витрачаємо на ліки загалом.

Ви здивуєтеся, але в переліку таких засобів ви знайдете багато того, що вам призначають лікарі або ж що закуповують самі лікарні.

Ми в Центрі протидії корупції разом із експертами з медичної сфери проаналізували ринок сумнівних препаратів та звели отримані дані у звіті та спробували зрозуміти причини такої ситуації. І виявили, що сумнівні ліки просували та рекламували навіть для лікування коронавірусу.

Ліками з недоведеною або сумнівною ефективністю ми називаємо ті препарати, щодо яких, зокрема в публічному доступі, відсутні якісні дослідження, які б підтверджували їхню ефективність.

А отже заяви про їхню ефективність не можна вважати підтвердженими.

Ми не виключаємо, що такі дані можуть бути в реєстраційних досьє або інших засекречених даних, проте, на наше переконання, не може бути обґрунтованих причин приховування таких даних від пацієнтів та медичної спільноти.

Державний експертний центр МОЗ водночас публікує короткі резюме, де міститься обмаль інформації, але на основі цих даних неможливо зробити ґрунтовних висновків.

Препарати, які ми визначили як неефективні або сумнівні, не мають систематичного огляду чи метааналізу, які б оцінювали їхню безпеку та ефективність.

Щоб зробити такий висновок, ми проаналізували інформацію про реєстрацію препаратів:

Для звіту ми дослідили всю публічно доступну інформацію про лікарські засоби, що є в електронних базах наукових публікацій та на сайтах українських чи іноземних регуляторних органів: Міністерства охорони здоров’я України, Державного експертного центру МОЗ України "Державний реєстр лікарських засобів України", European Medicines Agency, Food and Drug Administration.

Інформацію про клінічні дослідження шукали на профільних агрегаторах: DrugBank, ВООЗ, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics, Державний експертний центр МОЗ, ClinicalTrials.gov.

Також скористалися джерелами клінічних протоколів: Infectious Diseases Society of America (IDSA); Наказ МОЗ України від 02 квітня 2020 року № 762 Про затвердження протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)"; National Institutes of Health (NIH); COVID-19 Clinical management: living guidance; National Institute for Health and Care Excellence (NICE); National Guideline Clearinghouse.