10 запитань про мобінг: коротка інструкція для тих, кого цькують або дискримінують на роботі

У серпні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №5748, який вводить до української нормативної бази нове поняття – мобінг. Відповім на 10 найбільш поширених питань на цю тему.

Що таке мобінг?

Мобінг – це діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.

Це той самий булінг, але на роботі?

Можна сказати й так. Булінг стосується цькування в освітньому процесі, а мобінг – у трудових відносинах.

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Як розрізнити, де жарт, а де – мобінг?

Тут питання не в теорії, а в практиці. Думаю, кожна людина, яка була жертвою мобінгу, в той чи інший момент розуміла, що це вже серйозно.

Жарти можуть бути необразливими і несистематичними, у невимушеній обстановці. Але якщо всі жарти направлені на висміювання однієї людини та є систематичними – це вже мобінг.

За якими ознаками визначається мобінг?

Є декілька типових ознак мобінгу. По-перше, це наявність сторін – кривдника, потерпілого, спостерігачів (за наявності). По-друге, дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких, зокрема, є заподіяння моральної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи. Третя важлива ознака – повторюваність таких діянь.

Є декілька основних видів тиску, що можуть бути визначені як мобінг.

Економічний тиск – нерівна оплата за працю рівної цінності, безпідставне позбавлення частини виплат (премій, бонусів).

Психологічний тиск – створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками, що виконують однакову роботу, позбавлення працівника роботи без його звільнення, нерівність можливостей для кар’єрного росту, безпідставний недопуск працівника на робоче місце. Зневажливі слова, образливі вирази, залякування – це теж сюди.

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Створення напруженої, ворожої атмосфери – ізоляція працівника від трудового колективу, включаючи зміну місцезнаходження робочого місця, незапрошення на зустрічі і наради, у яких працівник зазвичай має брати участь, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця. Також сюди відносяться інші формально нейтральні процедури для виведення працівника з психологічної рівноваги, негативного виокремлення працівника з колективу, утруднення виконання ним своєї роботи тощо.

Результатом створення напруженої атмосфери може бути припинення роботи, зниження кваліфікації, позбавлення перспектив кар’єрного зростання, відсутність або зменшення заохочення, зменшення винагороди за працю.

Мене цькують – що робити?

Потерпілий фіксує діяння колег тими засобами, які йому доступні. Наприклад, записує на диктофон розмови з кривдником, фіксує на фото зміну робочого місця, робить копії розпоряджень про преміювання та документ, який визначає порядок і підстави додаткових нарахувань. Також можна зафіксувати електронне листування, записи в CRM про навантаження і т.д. Після цього потерпілий формує скаргу та разом із доказами відправляє до Держпраці.

Скарга розглядається відомством, призначається перевірка. В ході перевірки Держпраці також додатково фіксує докази і виписує протокол. Останнім етапом виступає відправка протоколу і всіх доказів до суду, який розглядає справу, приймає рішення щодо наявності мобінгу та призначає штраф.

Чи можу я отримати компенсацію за мобінг?

Так, потерпілий може звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної чи моральної шкоди. Для цього фіксується, наприклад, оплата послуг психолога або ліків, які знадобилися для усунення наслідків мобінгу, а також рішення суду про присутність мобінгу.

Яке покарання чекає кривдника?

Наразі законопроект передбачає такі покарання:

100-150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-2550 грн) або 20-40 годин громадські роботи за мобінг;

200-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-5100 грн) або 40-60 год робіт за вчинення повторно протягом року або групою осіб.

А якщо я пожалівся на мобінг, і мене цькують ще більше?

Залежить від стадії. Якщо це сталося одразу після звернення, то Держпраці зафіксує додаткові докази. Якщо це трапилося вже після накладення штрафу, то можна повторно написати скаргу – штраф за повторне вчинення значно більший.

Крім того, законопроект передбачає можливість розірвати трудовий договір з ініціативи працівника, якщо до нього вчинявся мобінг і це доведено у суді. Так само передбачено можливість звільнення працівника, який вчиняв мобінг, або керівника підприємства/установи за ініціативи роботодавця, якщо хтось із них вчиняв мобінг, і це вже доведено в суді.

Ейчар відповідатиме за мобінг в його колективі?

Залежатиме від розподілу обов’язків в компанії. Наразі законопроект передбачає, що роботодавець зобов’язаний вживати усіх необхідних заходів, аби гарантувати безпеку та захист фізичного і психічного здоров’я працівників, здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, проводити інформаційні, навчальні та організаційні заходи.

На кого саме ця функція буде покладена – питання організаційне. Це може бути ейчар, а може бути й директор. Тобто в будь-якому випадку повинна бути людина, на яку покладено обов’язок вживати превентивні заходи та "профілактику" мобінгу.

Наприклад, у деяких іноземних компаніях (а подекуди й у великих українських) розповсюджена практика, коли наймається окерма людина, котра слідкує за атмосферою в колективі, працює над створенням дружньої атмосфери в команді.

Ця професія може називатися по-різному, але головна такого працівника – підвищити ефективність роботи компанії. Якщо в колективі немає мобінгу, натомість є сильний командний дух і дружні взаємовідносини, тоді значно підвищується ефективність роботи всієї компанії. Це вже давно доведений факт.

З якими ознаками мобінгу найчастіше стикаються українці?

Економічний тиск – найлегший для застосування керівництвом. Адже саме керівництво вирішує, кому які премії виплачувати. І далеко не завжди виписана прозора система бонусів і премій, які відповідають KPI.

Також поширеним, на жаль, є психологічний тиск. Ми досить часто зустрічаємо ситуації, коли на працівника тиснуть психологічно, щоб він або вона діяли так, як потрібно керівництву. Наприклад історія із вчителькою, яка після революції гідності вирішила розповісти про побори в школі на широкий загал. Після цього вона піддавалася мобінгу з боку колективу.

Юлія Гришина, народна депутатка, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, спеціально для УП. Життя

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