Моя перша революція: як в Луганську у 2004-му обирали президента

Яна Осадча журналіст
1370
21 листопада 2022

18 років тому у 2004 році, який увійшов в історію як рік Помаранчевої революції, я працювала журналістом у луганській газеті під назвою "Молодогвардієць".

То була опозиційна тодішній владі газета, яка постійно публікувала критичні статті проти місцевих регіоналів, ну і власне проти президента Януковича. Утім, останнє нам вдавалося недовго. Напередодні першого туру президентських виборів ми вже не могли згадувати у публікаціях Віктора Федоровича, оскільки газета друкувалася у донецькій типографії.

Редактор казав, що там сидить цензор і продивляється усю друковану продукцію, і якщо побачить там прізвище тодішнього прем’єра у негативному контексті – буде біда. Наклад просто не надрукують.

Реклама:

"Вчіть мову Езопа", – казав редактор. І ми кожного разу видумували, як би так натякнути на біло-блакитного кандидата, щоб усі все зрозуміли, а цензор не вчитався. Весело було.

 Фото: piccaya/Depositphotos

Утім, ближче до виборів ситуація почала ускладнюватися. Опозиційних газет в Луганську було аж дві – наш "Молодогвардієць" і "Луганчани", яку видавав передвиборчий штаб Ющенка. Очолював його нинішній голова РНБО Олексій Данилов. Ми сиділи у різних офісах, але по суті робили одну справу.

31 жовтня у день першого туру я була на роботі, ввечері мені зателефонував друг зі штабу Ющенка і сказав, що до них увірвалися тітушки. Сказав, що охоронця побили до крові залізними палицями, а сам він зачинився у кабінеті. Ту атаку тоді відбили, але тітушок було багато, увесь штаб був оточений машинами з донецькими номерами. 

Не пам’ятаю вже, чи був тоді хто зі мною в редакції, чи сама я була, але дуже чітко згадую відчуття противного липучого страху. А також свої думки про те, що тим тітушкам зараз нічого не вартує прийти до нас, бо нам неодноразово вже погрожували.

Напевно, подібні відчуття були набагато пізніше – 9 березня 2014 року, коли у Луганську ми просто стояли у пам’ятника Шевченку з українськими прапорами і на нас поперли "опоненти" з криками "Росія". У лютому 2022-го у Києві, коли я побачила, як по моїй Оболоні повзе російський танк… Але вперше це було саме тоді – у 2004-му році, коли доля ще тільки готувала нас до майбутніх випробувань.

Тоді вони не прийшли, а я пішла до штабу Ющенка і записалася головою виборчої комісії. Місто було все увішане біло-синіми стрічками, деякі з них я, йдучи пізно додому, зривала. І вдома в мене було чимало таких трофеїв.

Реклама:

Настав день виборів, 21 жовтня. Я пішла на дільницю, вдягнувши жовтий светр з помаранчевими смужками. Хтось з моїх "колег" вирішив, що це агітація. Мене просили піти додому і перевдягнутися. Якась добра дівчина зі спостерігачів від Януковича навіть намагалися дати мені свою кофту. А потім прийшли 10 пенсіонерів, вони наступали на мене, вимагаючи терміново зняти оранжевого светра, а краще піти геть, називали зрадницею.

У ситуацію втрутились спостерігачі, поліція (тоді ще міліція), приїхали люди з нашого штабу, і дідусі з бабусями пішли. А я виконала свою роботу, здала чесний протокол із усіма печатками.

Це були ті самі вибори, результати яких і призвели до першого Майдану. Вдома і в редакції ми дуже уважно спостерігали за подіями у столиці, які розпочалися 22-го. Навіть моя бабуся засинала з радіоприймачем, налаштованим на хвилі радіо "Ера", яке розповідало про Майдан.

Людське море з помаранчевими прапорами притягувало мене, мені дуже хотілося побути серед цих людей. Прив’язати до сумки помаранчеву стрічку і загубитися серед однодумців, не боятися ходити вулицями, подихати повітрям свободи.

І я поїхала, взявши квиток в один кінець. Ніхто тоді не знав, як все буде, всім було страшно, але там вже знаходились чимало моїх знайомих і колег.

Я провела на Майдані 10 днів. Жила то у своєї родички на Либідській, яка передавала на Майдан теплий одяг свого покійного чоловіка, то в американки у хмарочосі на Городецького (вона була в захваті від революції, однак не могла спати під звуки дудок і затуляла вуха на ніч берушами). 

Ми йшли вночі до адміністрації Кучми, ми скандували "Зека- геть" і особливо приємне: "Схід і захід разом". Особливо коли вулицею тягнулися колони прибічників Януковича. Я ходила дивитися, як їх – суворих та мовчазних – привозили на залізничний вокзал. Мене тоді супроводжував луганчанин – батько мого друга з Луганська, робітник заводу, гарячий патріот України. Чоловік охороняв мене, йшов позаду, спостерігаючи за кожним рухом опонентів. Все тоді обійшлося.

Я гуляла Києвом у помаранчевій символіці і була дуже щаслива.  Якщо я з кимось знайомилася і казала, що з Луганська, мене обнімали, поїли кавою і пригощали солодким.

Мені також було дуже важливо передати інформацію у газету про те, що робиться у Києві. Я писала репортажі у штабі Ющенка на Подолі під пісні "Кому вниз"…

 Фото:orestligetka.ukr.net/Depositphotos

Поїхала у Луганськ я вже тоді, коли все йшло до оголошення переголосування. Однак саму цю новину я почула у поїзді. У Луганську на вокзалі мене зустріла мама, на моїй сумці була невеличка навіть не оранжева, а синьо-жовта стрічка. Однак моїм землякам і цього вистачило. По дорозі ми наслухалися багато чого про себе. Напевно вони розуміли звідки я повернулася та свердлили очима мою стрічу. Ми огризалися, "відбивалися" і, нарешті, добралися додому.

Потім, як нас і просили на Майдані, я пішла у комісію, цього разу спостерігачем. Тепер мені на допомогу приїхали двоє хлопців, здається, з Тернополя чи з Хмельницького. Ми втрьох "вигризали" кожен бюлетень за Ющенка, який хотіли покласти у стопку "за Януковича". Звісно, на нашій дільниці переміг Янукович з великим відривом, однак ми не пропустили жодного голосу "за нас", розуміючи, чого він вартує у нашому регіоні.

Тим часом ворота мого будинку сусіди-янучари обвішали синьо-білими стрічками. Я спокійно зірвала їх і додала до трофеїв.

Я вже знала, що цього разу ми перемогли, але не знала, що все тільки починається.

Яна Осадча, журналістка "УП.Життя"

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1398
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2589
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20071
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій