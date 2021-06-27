КТ з контрастом через півроку епістолярної війни з чиновниками: як онкопацієнту відстояти свої права на безкоштовну діагностику

Діагностика, зокрема, рання, а також оперативне лікування онкологічних захворювань залежить від цілої низки досліджень, ключовими з яких є комп'ютерна томографія (КТ) та магнітно-резонансна томографія (МРТ).

Ці дослідження показують не тільки стан первинної пухлини, а й віддалені метастази. Навіть якщо людина вийшла в ремісію, то регулярно – раз в 3-12 місяців – повинна обов'язково пройти КТ, щоб виключити рецидив захворювання.

Але вся біда полягає в тому, що дослідження ці – дуже дорогі.

Половина вартості процедури становить так званий контраст, який вводиться в вену перед дослідженням. Адже саме з його допомогою виявляються онко-небезпечні ділянки. В середньому таке дослідження обходиться від 4 до 6 тисяч гривень. І воно далеко не кожному українцеві по кишені.

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Не так давно я отримала повідомлення від однієї онкохворої жінки, яка живе десь в сільській місцевості, їздить тільки за безкоштовним морфієм, не лікується, оскільки потрібно зробити КТ, а на нього у неї немає грошей.

Жінка каже, що вона вже змирилася, і просто чекає кінця, і єдина її мета – хоч якось полегшити собі муки.

Всім відомо, що рак – це не хвороба бідних, інакше ми б не зустрічали так часто відчайдушні прохання про допомогу, і не чули б історій, як люди продають будинки, дачі і машини, щоб пройти лікування.

А якщо у тебе немає грошей – то вмирай?

Ще зовсім недавно так фактично і було – адже кілька років тому в лікарнях взагалі не було безкоштовних хіміопрепаратів, їх потрібно було купувати або діставати самим, часом за скажені гроші.

Сьогодні вони з'явилися, зрозуміло, що не всі, не скрізь і не в тій кількості, яка необхідна.

Вікторія Романюк, віце-президентка ГО "Афіна. Жінки проти раку" вже багато років захищає права пацієнтів, зокрема і на безкоштовну "хімію". Говорить, що на сьогодні у зв'язку з другим етапом медреформи за програмою медичних гарантій онкохворий має повне право на безкоштовне КТ або МРТ за електронним направленням.

Вікторія Романюк

Головне, щоб медустанова, в якій ви лікуєтеся, мала договір з Національною Службою здоров'я України (НСЗУ).

"В рамках програми медичних гарантій всі необхідні обстеження при потребі для хворого повинні надаватися безкоштовно. Зараз онкоцентри укладають договори з НСЗУ, і вона оплачує їм за кожного пацієнта ", – розповідає Вікторія.

Тобто механізм дій такий: ви переконуєтеся, що ваш медзаклад має договір з НСЗУ (весь перелік є на сайті організації), отримуєте направлення від лікаря, записуєтеся (заздалегідь, зрозуміла справа) і отримуєте послугу безкоштовно!

Вікторія підкреслює, що в медустанові, яка уклала договір, повинен бути або ж свій апарат, або договір з підрядником, який цей апарат має.

Контраст та інші витратні матеріали в пакет послуг також входять, тому якщо вас раптом попросять за щось заплатити – будуть не праві, і ви маєте всі підстави зателефонувати в інформаційну службу НСЗУ за номером 1677 і заявити про порушення своїх прав пацієнта!

Також Вікторія розповіла, що нещодавно був презентований чат-бот у Телеграмі, за допомогою якого можна дізнатися, які послуги можна отримати безкоштовно. Він для пацієнтів з раком молочної залози, але підходить для багатьох видів раку.

"На жаль, дуже мало людей хочуть відстоювати свої права. Ми платимо податки, держава повинна оплачувати цю послугу, не потрібно платити двічі! ", – закликає Вікторія Романюк.

Як це все відбувається на практиці, розповіла мешканка Броварів Ірина Чухлєбова, якій вдалося пройти законне безкоштовне КТ з контрастом... через півроку епістолярної війни з чиновниками.

За словами Ірини, епопея розпочалася 15 жовтня 2020 року, а закінчився 25 березня 2021.

Ірина Чухлєбова

Ірина – в діагнозі "рак молочної залози" з 2011 року. Таким, як вона, після лікування необхідно періодично проходити контрольні обстеження.

Жінка прописана в Чернігівській області, живе в Броварах, працює і платить податки в Києві.

Медреформа скасувала прив'язку пацієнта до лікарні за місцем проживання, і будь-яка людина може вибрати собі клініку – і по ідеї, чим більше пацієнтів обирають лікарню, тим більше грошей вона отримає від НСЗУ – горезвісна формула "гроші йдуть за пацієнтом".

Коли в квітні минулого року другий етап реформи, що включає право пацієнта на безкоштовне КТ, вступив в силу, Ірина, отримавши електронне направлення від сімейного лікаря, зайшла на сайт НСЗУ і дізналася, які ж лікарні підписали з ним договір.

У Києві це були міський онкоцентр, підрядником якого виявився діагностичний центр на Мінському масиві і обласної онкоцентр.

Спершу пацієнтка звернулася до міського онкоцентру, де її в реєстратурі направили до хірурга-мамолога.

Пацієнтку запевнили, що КТ внутрішніх органів в лікарні немає!

Вона здивувалася, і вирішила звернутися до Київської обласної онкоцентр. Там її прийняв доктор і відправив записуватися на КТ. Але в кабінеті їй відразу запропонували купити витратні матеріали в середньому на суму 2 400.

Коли вона не погодилася, їй сказали, що контрасту в лікарні немає і запропонували зателефонувати наступного тижня!

"Я дзвонила з жовтня до лютого! – розповідає Ірина – Але контраст так і не з'явився! Я зрозуміла, що без втручання НСЗУ або органів місцевого самоврядування діла не буде".

Спершу жінка написала в НСЗУ, їй відповіли, що у неї є законне право на безкоштовне КТ, але про те, як домогтися реалізації цього права, в листі не було ані слова.

Пацієнтка не здалася і сказала, що все одно доб'ється справедливості.

"На якомусь етапі чоловік говорив, давай просто заплатимо і зробимо КТ. Я не погодилася, тому що для мене це принципово.

Я хочу, як людина, яка працює і сумлінно платить податки, змусити працювати закон! Тому що ідея – хороша, але якщо кожен пацієнт не почне відстоювати свої права, нічого не буде ", – говорить вона.

Листування з НСЗУ тривало довго. Її листи перенаправляли на медустанови, а також на Київську міськраду, яка в свою чергу від цієї справи відхрестилася – мовляв, повноваження не наші.

Ірина звернулася до Київської обласної адміністрації, там відповіли, що вони за онкодиспансер не відповідають, і краще звернутися до облради. Облрада назад переслала на адміністрацію.

Ірина розповідає, що листи від чиновників приходили щотижня, час йшов, а проблема не вирішувалася.

А час в лікуванні онкології – категорія ледь не найважливіша.

Пацієнтка поступово впадала у відчай, і одного разу після чергової відписки написала в адміністрацію президента Зеленського. Її скарга за традицією пересилалася по чиновницькій вертикалі в ті ж самі інстанції, які їй півроку писали листи.

Але, врешті-решт, крига скресла, і Ірину направляють на КТ в діагностичний центр, який є підрядником столичного онкоцентру.

Виявилося, що безкоштовне КТ роблять тільки 30 пацієнтам в місяць, і на кожен місяць – запис.

За словами Ірини, записатися ані через сервіс "Хелсі", ані за телефоном неможливо, а потрібно тільки йти в реєстратуру.

"Там стояв натовп бажаючих записатися по електронних направленнях. Люди билися. Я вистояла дві години, але таки записалася на процедуру ", – згадує жінка.

За словами Ірини, від лікарів вона чула різне. Наприклад, що безкоштовний контраст, оплачений НСЗУ, може викликати алергію у хворих, або що держава проплачує за договором мізерно малі суми, які зовсім процедуру не окуповують.

Але в результаті КТ їй таки зробили.

"Замість того, щоб допомогти хворій людині – підтримати її в складній ситуації, берегти своїх громадян, тому що у нас і так Україна вимирає, у нас роблять все можливе, щоб пацієнт просто не вижив.

Немає відповідальності за те, що порушують мої права, ніхто не відповість за ті дурні листи, які мені надсилали", – говорить Ірина.

Від себе нагадаю, що все це мало місце в Києві, де знаходяться всі органи влади, багато журналістів, правозахисників і завжди є альтернатива у вигляді величезної кількості приватних клінік.

А уявіть, що відбувається в селищах і маленьких містах, де і апарату КТ може не бути? Як там виживають онкохворі? Чи знають про електронні направлення, медичні гарантії?

У кращому разі, вони отримують морфін і чекають власної смерті.

Яна Осадча, журналіст, спеціально для УП. Життя

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Титульна світлина sudok1/Depositphotos

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