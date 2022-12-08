Сексуальне насильство – це воєнний злочин

Російські військові застосовують сексуальне насильство до дівчат та жінок, а також до хлопців та чоловіків. Сексуальне насильство є випробуваною та поширеною "зброєю" війни в усьому світі.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, фіксуються численні повідомлення про випадки сексуального насильства, вчиненого російськими військовими в Україні в умовах збройного конфлікту. Тому Консультативна місія ЄС в Україні (КМЄС) і надалі надаватиме стратегічні консультації та підтримку Офісу Генерального прокурора, що працює над питанням притягнення винних до відповідальності.

Ми працюємо в Україні з 2014 року і продовжимо підтримувати Україну в ці складні часи. У нашій місії працює більш ніж триста фахівців з країн ЄС та України.

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Зараз Україна бореться як зі старими, так і з новими формами насильства щодо дівчат і жінок. Наша місія також допомагає боротися з формами гендерно зумовленого насильства, які існували до повномасштабного вторгнення, як-от домашнє насильство.

Для багатьох жінок дім є найнебезпечнішим місцем. Згідно з результатами нового дослідження Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) та ООН Жінки, у 2021 році в середньому більш ніж п’ять дівчат або жінок у світі гинуло щогодини від рук когось із власної родини. Це поширене в усьому світі явище має бути зупиненим, зокрема й в Україні. Тому ми вітаємо українську владу з ратифікацією Стамбульської конвенції, яка є золотим стандартом у боротьбі та запобіганні гендерно зумовленому насильству, в тому числі домашньому насильству.

Зараз Україна імплементує Стамбульську конвенцію, як це вже зробили всі країни ЄС. Це не швидке і нелегке завдання для будь-якої країни, тому ми вітаємо зусилля України щодо початку імплементації Стамбульської конвенції під час війни.

Заходи з протидії гендерно зумовленому насильству, в тому числі щодо сексуального насильства, пов’язаного зі збройним конфліктом, просто не можуть чекати. Це величезна проблема, адже від неї страждають чимало жінок (і чоловіків).

Я хотів би підкреслити роль громадянського суспільства в нашій спільній кампанії проти гендерно зумовленого насильства. Жіночі організації в Україні відіграють особливо важливу роль у тому, щоб тримати це питання в центрі уваги протягом багатьох років. Ми вдячні їм за їхню невтомну діяльність, за роботу над прогалинами у послугах, заходах: там, де це необхідно, а також за встановлення зв’язків із проблемою гендерної рівності загалом. Я також хотів би привітати Центр громадянських свобод зі здобуттям Нобелівської премії миру. Правозахисні організації та організації у справах жінок в Україні – це надбання для країни, і я також вважаю вас героями України. Наша місія має честь співпрацювати з вами за різними напрямами діяльності.

З 25 листопада у всьому світі, в тому числі й в Україні, проходять кампанії "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства". Консультативна місія ЄС в Україні також долучається до цих заходів.

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У межах 16-денної кампанії, яка триває до 10 грудня, ми всі носимо помаранчеву стрічку на одязі. Це маленьке нагадування про те, що кампанія триває у всьому світі, що ми об’єдналися, аби запобігти гендерно зумовленому насильству та покласти край цьому явищу.

Ми підтримуємо різні заходи до 10 грудня, Міжнародного дня прав людини та офіційного дня завершення кампанії "16 днів активізму проти насильства".

Ми й надалі продовжуватимемо нашу роботу, спрямовану проти гендерно зумовленого насильства. Ми надаємо консультації та проводимо тренінги для правоохоронних органів, наприклад для поліції.

Наша місія консультує та проводить навчання для представників судів і прокурорів, зосереджуючи увагу на боротьбі з усіма видами гендерно зумовленого насильства. Нам потрібно перейти від усвідомлення до відповідальності. Ми знаємо, що проблема існує. Тож тепер нам потрібно збільшити наші зусилля, щоб зупинити це явище. Винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Консультативна місія ЄС надає консультації та підтримку в секторі цивільної безпеки. Це означає, що ми допомагаємо всім суб’єктам системи, до якої звертається постраждала особа. Потрібні ефективні та підзвітні правоохоронні органи, де працівники мають доступ до служб, що працюють з посттравматичним стресовим розладом (ПТСР).

Це дозволить їм виконувати свою нелегку роботу в складних умовах, у тому числі й на нещодавно звільнених територіях. Це передбачає й надійну судову систему, яка професійно та ефективно розглядає всі справи щодо гендерно зумовленого насильства та/або сексуального насильства в умовах збройного конфлікту.

Ми виступаємо за притягнення до відповідальності всіх винних і запобігання вторинній стигматизації постраждалих. Просування гендерної рівності, боротьба з гендерними стереотипами та сексизмом також є ключовими елементами викорінення гендерно зумовленого насильства щодо дівчат і жінок та запобігання цьому явищу.

Гендерно зумовлене насильство є як причиною, так і результатом гендерної нерівності. Це означає, що всі ми повинні докласти зусиль, особливо ми, чоловіки. Для багатьох жінок сексуальне домагання є щоденним негативним досвідом. У мережі Інтернет, на вулиці або на робочому місці.

Сексистські зауваження, коментарі та жарти сексуального характеру змушують дівчат і жінок відчувати себе небажаними у громадських місцях і на робочому місці, а також відчувати свою незахищеність. Ці "жарти" зміцнюють гендерні стереотипи. Тому мовчати не можна.

Нам усім слід говорити про це, коли бачимо, що хтось переступає межу. Участь у таких кампаніях дає нам усім змогу зрозуміти, що ми здатні боротися з гендерно зумовленим насильством. В Україні та в усьому світі. Консультативна місія ЄС готова допомагати Україні та всім її громадянам.

Антті Хартікайнен, Голова Консультативної місії ЄС в Україні, спеціально для УП. Життя