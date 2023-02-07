Одруження під час воєнного стану: як змінити прізвище у всіх документах

Шоковий період перших місяців великої війни вже закінчився: люди зрозуміли, що не потрібно відкладати життя на потім. Наречені не чекають кращих часів, щоб узаконити свої стосунки. Про це свідчить рекордна кількість зареєстрованих шлюбів у 2022 році: майже 104 тисячі лише за перше півріччя, що на 21% більше, ніж за аналогічний період у 2021 році.

Але є нюанс: у випадку, коли один із партнерів бере прізвище іншого, ця зворушлива та щаслива подія в житті молодят тягне за собою "бюрократичні квести" щодо заміни документів.

Ділимоя практичними порадами щодо зміни прізвища.

Сплануйте візит до паспортного сервісу завчасно

Змінювати прізвище чи ні – особиста справа кожного. Законодавчої вимоги щодо цього немає. Проте варто подумати про це завчасно, бо якщо при оформленні шлюбу ви вирішили залишити своє прізвище, а з появою дитини передумали, це ускладнить процес.

Якщо ви вирішуєте взяти прізвище партнера чи партнерки, у вас є один місяць для заміни паспорта.

Рекомендую не відкладати процесу, адже використання недійсного паспорта призводить до штрафу – від 1 342 до 4 026 грн. Щоб замінити паспорт, зверніться до ЦНАП чи будь-якого зручного платного паспортного сервісу.

У ЦНАП можна замінити паспорт безкоштовно. Раджу записатись туди відразу після подання заяви до ДРАЦС до оформлення шлюбу. Я через черги могла оформити документ не раніше ніж за місяць після шлюбу, тому була змушена звертатись до платного паспортного сервісу.

Які документи необхідно замінити

Насамперед потрібно змінити паспорт громадянина України. Порядок заміни інших документів не є принциповим. Також необхідно оновити документ щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП). Номер залишається без змін, але ви отримаєте картку з новим прізвищем. Це можна зробити в будь-якій податковій інспекції вашого району за п’ять хвилин.

Також необхідно змінити водійське посвідчення і свої дані в установах. Після оновлення паспорта та податкового номеру зверніться до банку і повідомте про зміну даних.

Окремо з подібним запитом необхідно звернутись до медичних установ, у яких є ваші облікові картки. Варто буде повторно підписати декларацію із сімейним лікарем. Якщо ви маєте страхові договори (страхування здоров’я, життя, авто, нерухомості тощо), не забудьте також звернутись до відповідних страхових брокерів.

Що варто мати при собі при зміні прізвища

Рекомендую мати при собі всі документи, особливо – якщо ви отримали паспорт на території, яка зараз є тимчасово окупованою. Зараз зв'язку із паспортними столами непідконтрольних територій немає, тож для підтвердження особи заявника важливо взяти якомога більше документів.

Серед них можуть бути водійське посвідчення, податковий номер, свідоцтво про народження, закордонний паспорт, документи про освіту (атестати, дипломи), трудова книжка і всі інші документи, на яких є ваше фото.

Коли змінювати закордонний паспорт

Якщо у вас є закордонний паспорт, готуйтесь змінювати відразу і його. Відкласти "до кращих часів", на жаль, не вийде.

У паспортному сервісі одночасно замінюють і внутрішній, і закордонний паспорти. Потім із заявою щодо заміни прізвища можна звернутись лише у разі втрати попереднього документу.

Зважайте на повітряні тривоги

Звикнути до повітряних тривог неможливо. Як і планувати справи у точній прив’язці до часу. Всі сервісні центри і ЦНАП під час тривоги зачиняються і просять відвідувачів пройти в укриття. Тож може виникнути ситуація, коли повітряна тривога пролунає просто перед вашим візитом до адміністратора, а відбій буде вже наприкінці робочого дня.

Безпека є абсолютним пріоритетом. Тому розраховуйте свій час і морально готуйтесь до того, що процес подання заяви на зміну паспорта забере не один день.

Як змінити прізвище ФОП

Cпочатку треба відкликати старий електронний підпис (КЕП), отримати новий і вже з ним зайти до кабінету податкової та відправити форму F1300204. Тоді новий КЕП збережеться в базі та закріпиться за вашим обліковим записом.

Після цього заходьте на портал Дія. На щастя, внесення змін до ФОП через Дію – це найшвидша та найбезболісніша процедура серед усіх перерахованих.

При користуванні послугою система пропонує змінити прізвище. Перевірте усі дані, зазначте інформацію та сміливо надсилайте заявку. Зазвичай уже протягом години на електронну пошту надходить відповідь щодо змін, і ви зможете завантажити оновлену виписку з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Послуги для ФОП запущено Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

Олександра Радченко, координаторка компоненту "Е-демократія" Програми EGAP Фонду Східна Європа, спеціально для УП. Життя

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