У 2022 році зросла кількість шлюбів – Мін’юст

З березня по грудень 2022 року в Україні одружилися більше людей, ніж за аналогічний період у 2021 році.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

У 2022 році, протягом березня-грудня, в Україні одружилися 198 332 закохані пари. Це на 7 654 більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Так, за березень-грудень 2021 було зареєстровано 190 678 шлюбів.

Дані за 2022 рік вказано без врахування повної статистики із тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Ілюстративне фото / Depositphotos

Водночас скільки пар розлучилася протягом 2022 року, Мін’юст поки не повідомляє.

Нагадаємо, 20 березня одружилися одразу три закохані пари нацгвардійців.