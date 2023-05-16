Найважливіше – це люди. Що змінює цифровізація для українців, які проходять реабілітацію

Україна впроваджує світові стандарти реабілітації. Йдеться про електронні інструменти, які допоможуть не лише у відновленні людей, але й адаптації до повноцінного життя.

Українці віддають найцінніше на війні – своє життя та здоров’я заради перемоги, кращого майбутнього. Тому одне із завдань – подбати про тих, кого можна повернути до повноцінного, активного життя – військових та цивільних, які постраждали під час бойових дій і жорстоких російських обстрілів.

Що дасть цифровізація

В Україні планується запуск цифровізованої системи реабілітації, яка стане частиною електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Для лікарів це означатиме, що тепер не потрібно витрачати час на заповнення паперів. Медична інформація про пацієнта буде надійно збережена, зокрема, дані про його здоровʼя, реабілітаційні втручання та результати обстежень будуть в електронній медичній картці.

Учасники реабілітаційної команди зможуть оперативно обмінюватися інформацією та відстежувати динаміку відновлення людини. Сформувати індивідуальний реабілітаційний план пацієнта, а за необхідності його коригувати.

Пацієнту – не потрібно зберігати медичну документацію. Для прикладу, якщо людину скерують до іншого медзакладу, то за його згодою отримати доступ до даних в електронній системі зможе медичний фахівець та реабілітаційна команда у будь-якому куточку країни.

Щодо держави, то вона в цьому випадку матиме аналітичний інструмент збору інформації для формування відповідних програм, розвитку закладів охорони здоровʼя та оцінки якості надання реабілітаційних послуг. А ще – зможе визначити потребу у фахівцях з реабілітації на місцях, планувати фінансування; оцінювати розподіл коштів.

Повернути людину до повноцінного життя

Є й глибші переваги такого електронного нововведення. Система реабілітації, яка зараз змінюється, зазнає трансформації, матиме за ціль не лише відновлення фізичного та психологічного здоров’я людини, але й повернення її до повноцінного життя, збереження її роботи та соціальних контактів.

Для цього в електронній системі охорони здоровʼя впровадять функціонал реабілітації, який ґрунтується на принципах Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоровʼя (МКФ). У майбутньому це дозволить допомогти людині на всіх рівнях – взаємодіяти між медичною, соціальною, освітньою та іншими галузями. А усім фахівцям спілкуватися "єдиною мовою".

Зокрема, на основі електронних даних буде сформований профіль людини, що дасть змогу іншим фахівцям сформувати програми для її відновлення.

Відповідні навчальні онлайн-курси щодо базових засад МКФ та ведення документації уже стартували для фахівців охорони здоровʼя на платформі "Академії НСЗУ".

Реабілітація є безкоштовною

Урядом уже врегульовано порядок надання реабілітаційної допомоги. Рішення Кабміну також забезпечує участь у реабілітації мультидисциплінарної команди фахівців. До неї мають бути залучені лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, протезисти, психологи, терапевти мови й мовлення, соцпрацівники та інші фахівці.

Така реабілітація є безоплатною та гарантується державою у закладах, які законтрактувалися із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах".

Найважливіше в цій жорстокій війні – це люди. Важливі – кожен і кожна, і в цьому контексті роль реабілітації першочергова.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, спеціально для УП. Життя

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