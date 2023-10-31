Тест-смужки для пацієнтів з цукровим діабетом тепер відшкодовуються державою. Чому це важливо

В Україні майже 1 млн людей хворіють на цукровий діабет, з них більш як 150 тисяч – інсулінозалежні. Усім їм потрібно регулярно вимірювати рівень цукру – для того, щоб залежно від його кількості контролювати прийом ліків.

Рівень глюкози в крові в організмі людини у багатьох країнах, і в Україні зокрема, вимірюють за допомогою глюкометра і тест-смужок. Вони дозволяють легко перевірити стан людини, при цьому вона може перебувати вдома.

Щоденно людині, що хворіє на діабет, потрібно декілька разів перевіряти рівень цукру. Приблизно тисячу гривень щомісяця людина витрачає на їхню закупівлю, якщо брати середню вартість смужок.

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Це додаткове фінансове навантаження, особливо важке для інсулінозалежних пацієнтів.

Тому з 8 жовтня тест-смужки включено до програми реімбурсації (відшкодування вартості ліків і медвиробів). Це означає, що пацієнти з діабетом першого типу зможуть безоплатно або з доплатою отримати їх в аптеці.

Як отримати тест-смужки?

Найперше – потрібно звернутися до лікаря первинної медичної допомоги або лікаря-ендокринолога. За потреби – він випише рецепт на інсулін. В той самий час лікар створить електронний рецепт на тест-смужки.

Е-рецепт – це просто. На телефон приходить 16-значний код у СМС + код погашення.

Потім потрібно звернутися в будь-яку аптеку, що уклала договір з НСЗУ. Пацієнти завжди можуть знайти найближчу аптеку на дашборді НСЗУ, або звернувшись на гарячу лінію 1677.

Далі в аптеці можна обрати та отримати тест-смужки безоплатно або з доплатою.

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Безоплатно чи з доплатою – від чого це залежить?

Усі пацієнти, які мають діагноз "Діабет І типу", можуть отримати тест-смужки безоплатно чи з доплатою.

Пацієнту виписують рецепт на тест-смужки без прив'язки до бренду – далі він іде в аптеку і обирає торгову марку відповідно до свого глюкометра.

Різновиди тест-смужок можна подивитися на сайті МОЗ чи НСЗУ – там вказана ціна і сума доплат пацієнта.

Перелік тест-смужок, які підлягають реімбурсації, містить 23 позиції різних виробників.

Наявність смартфона для отримання ліків за електронним рецептом – поширений міф

Тест-смужки, як і всі інші ліки, що входять до програми реімбурсації, можна отримати лише за електронним рецептом, за винятком територій України, де тривають бойові дії.

Це вже звичний та знайомий процес, зокрема і для пацієнтів з діабетом, які отримують інсуліни за програмою реімбурсації.

Наявність смартфона для отримання ліків за е-рецептом – це поширений міф. Насправді достатньо і найпростішого телефону, який підтримує функцію СМС. Адже е-рецепт – це номер рецепта та код його погашення, який пацієнт отримує в СМС. А якщо в пацієнта телефону немає взагалі – лікар роздрукує йому інформаційну довідку, яка міститиме все необхідне для погашення рецепта в аптеці.

Тест-смужки для вимірювання цукру поки що отримують лише пацієнти з діабетом 1 типу – це лише початок. Програма реімбурсації поступово розширюється, аби максимальній кількості пацієнтів була надана підтримка держави.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, спеціально для УП. Життя

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