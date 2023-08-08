5 перевірених фондів, які допомагають Херсонщині

З моменту підриву Каховської ГЕС минуло вже понад два місяці. Перший шок минув і кількість донатів на цьому напрямку значно зменшилася. Проте це не означає, що регіон більше не потребує допомоги. Навпаки.

Мешканці Херсонщині, які відмовилися покидати рідні домівки, живуть у дуже скрутних умовах. І будуть щасливі будь-якій допомозі. Розповідаємо про перевірені благодійні фонди та проєкти, які допомагають Херсонщині.

Rescue Now Реклама:

Волонтери фонду Rescue Now організували гуманітарну місію в перші ж години після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. За день створили флотилію для евакуації, залучили сотні волонтерів і десятки організацій.

Зараз команда фонду продовжує допомагати ліквідувати наслідки екологічної катастрофи, оголосивши великий збір на придбання систем очищення води, буріння нових свердловин та реконструкцію водонапірних башт, щоб забезпечити чистою водою жителів Херсонщини, адже через масштабні руйнування і підтоплення в регіоні не вистачає питної води.

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"Зграя"

Волонтерський штаб "Зграя" також опікується Херсонською областю і продовжує допомагати мешканцям Херсонщини, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Щонайменше двічі на тиждень волонтери "Зграї" розвозять необхідне по запитах місцевих громад. На постійній основі "Зграя" співпрацює з двома районами і громадами, доставляючи мешканцям питну воду, продукти, медикаменти, таблетки для очищення води та мийки високого тиску для ліквідації наслідків повені.

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UAnimals

Команда гуманістичного руху UAnimals з першого дня трагедії також вирушила на Херсонщину.

Волонтери руху підтримують звʼязок із притулками та реабілітаційними центрами. Мета зоозахисників – допомогти тваринам, що постраждали через підрив ГЕС. Крім того, UAnimals розбудовує Центр порятунку диких тварин, щоб постраждалі від жахіть війни леви, тигри та інші хижаки могли комфортно та якомога швидше оговтатися від стресу й травм.

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ГО Help Animals

Громадська організація Help Animals працює в Херсоні, тому дуже добре обізнана в потребах місцевих тварин.

Волонтери фонду евакуюють як тварин, так і їхніх власників, і потребують фінансової підтримки на закупівлю палива для автівок, а також корму й медикаментів для тваринок. Крім того, Help Animals потрібні клітки для евакуації тварин та люди, які могли б їх прихистити чи взяти на перетримку.

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Fight For Right

Фундація Fight For Right надає координаційну допомогу українцям з інвалідністю, а також жінкам, які виховують дітей з обмеженими можливостями. Команда проєкту просить допомогти їм донатом, всі кошти будуть спрямовані на транспортування людей з інвалідністю в безпечні місця та фінансову підтримку цих людей. Крім того, зібрані кошти також використовують для закупівлі харчових продуктів і медикаментів для людей, які не мають змоги евакуюватися.

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Александер Зенна, керівник відділу комунікацій фонду Rescue Now, спеціально для УП. Життя

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