Як безоплатно отримати протез в Україні

Три дні тому жінка дізналася, що її брата на лінії фронту важко поранило і відірвало ногу. Він – в одній із прифронтових лікарень, його стан ще стабілізують лікарі. Але вже очевидно: потрібен буде протез. Куди звертатись, з чого починати?

Інша історія: цивільний чоловік підірвався на блокпосту, який вони облаштували з місцевими мешканцями, аби зупинити російських військових. Залишився без ноги. Благодійники привезли йому протез, яким чоловік не вміє користуватися і на якому не може ходити. Запитує, чи можна протез обміняти і скільки це коштуватиме?

Ці історії я почула від людей, які телефонували на урядову гарячу лінію з питань протезування. Відверто кажучи, бути в ролі оператора урядового контакт-центру – непросто. Кожен дзвінок – це біль і прохання про допомогу. Люди, які телефонували, як і більшість українців, не знали, що якісний протез можна отримати в Україні абсолютно безоплатно. Для цього не потрібно їхати за кордон, не потрібно збирати гроші, кошти на протези щороку передбачені в бюджеті.

Реклама:

Перше, що я запитувала тих, хто телефонував: "Де перебуває людина, якій потрібен протез?" Від цього залежить її маршрут.

Якщо людина ще у лікарні, можна звернутися до соціального працівника і він допоможе оформити документи на протез. У деяких лікарнях в межах пілотного проєкту працюють соціальні працівники у складі реабілітаційних мультидисциплінарних команд. Якщо соціального працівника немає в лікарні, потрібно звернутися до лікаря з проханням запросити фахівця з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Варто поцікавитись, чи укладено у медзакладі меморандум з протезистами-ортезистами. Якщо так, ці фахівці також допоможуть оформити документи, які потрібні для протезування.

Якщо людину уже виписали з лікарні, можна звернутися до найближчого ЦНАПу чи в місцевий орган соціального захисту населення і подати документи там.

Подати заяву на безоплатний протез можна також онлайн, через електронний кабінет особи з інвалідністю. Як це зробити, можна прочитати на сайті Мінсоцполітики.

Дуже хочу, щоб ця інформація стала в пригоді тим, хто стикається з потребою протезування.

І ще кілька важливих речей, про які варто знати:

військовому не потрібно чекати на встановлення інвалідності, щоб отримати протез. Достатньо довідки про обставини травми від командира військової частини. На протез для військових виділяється втричі більше грошей;

посвідчення УБД для військових також не є обов'язковим. Якщо воно є, – можна додати;

серед обов'язкових документів: висновок ВЛК – для військових, або ЛКК – для цивільних;

цивільним, які постраждали через війну, також не потрібна довідка про встановлення інвалідності, щоб отримати протез;

люди, які отримали інвалідність не через війну, також мають право на безоплатний протез. Проте, щоб його отримати, потрібна встановлена інвалідність;

держава покриває не тільки вартість власне протезу, а й його обслуговування та ремонт (за потреби);

максимальна компенсація вартості протеза для військових – 2 млн грн. Сума достатня, щоб забезпечити високі функціональні можливості;

компанію для протезування можна обрати на власний розсуд із 50 представлених на ринку. Їхній перелік є на сайті Мінсоцполітики;

протез потребує обслуговування, тому найкраще знайти протезне підприємство у своєму регіоні, а не їхати за кордон;

чекати на протез довго не доведеться. В середньому - 30 днів. Практично всі комплектуючі складаються за принципом конструктора. Їх виготовляють провідні міжнародні компанії, а наші протезисти абсолютно вільно закуповують і використовують;

в Україні є понад 20 протезистів, у яких є сертифікати Міжнародного товариства протезистів-ортезистів, і які мають високий рівень кваліфікації;

практично всі протезисти в Україні постійно підвищують свою кваліфікацію завдяки нашим міжнародним партнерам, які приїжджають і допомагають зі складними випадками протезування;

єдине, що індивідуальне у протезі – культеприймач, який виготовляють на замовлення. Він має бути зручним, потребує періодичного коригування і тому людині з протезом дуже важливо бути в контакті з фахівцем-протезистом.

Як показує наша реальність, з протезом можна їздити на авто, займатися спортом, підійматися в гори і робити багато інших звичних речей. Питання також у майстерності опанування та внутрішній мотивації людини. Ми зі сторони держави робимо усе, аби якісний протез був доступний тим, хто його потребує.

Оксана Жолнович, Міністерка соціальної політики України, спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.