Як стати в чергу на безоплатне протезування у центрі Superhumans: пояснює МОЗ

У клініці реконструктивної хірургії Superhumans Center у Львові розпочали формування черги пацієнтів, які потребують протезування. Перший корпус центру запрацює навесні цього року.
У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як постраждалим від війни безоплатно отримати відповідну лікарську допомогу.
Щоб передати спеціалістам Superhumans свої документи та розпочати підготовку до ймовірного лікування у центрі протезування, достатньо заповнити анкету на сайті за посиланням.
Зокрема, необхідно надати такі дані:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- дату народження;
- контактний номер;
- електронну пошту,
- коротко описати травми та стадії лікування;
- дату отримання травми,
- медичну документацію щодо травми,
- поточний стан та місцезнаходження;
- завантажити фото травми,
- останню виписку історії хвороби з медзакладу.
|Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
Після заповнення анкети команда центру Superhumans зв’яжеться з потенційним пацієнтом та розпочне необхідний діалог.
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Superhumans Center – це сучасна клініка з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки українців, які постраждали внаслідок російського повномасштабного вторгнення. Усі послуги для пацієнтів у клініці будуть повністю безкоштовним.
Як додали у МОЗ, до наглядової ради Superhumans увійшли перша леді України Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Нагадаємо, спеціалісти клініки "Охматдит" розповіли "УП. Життя", як в Україні протезують першу дитину, яка втратила кінцівку на війні.
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