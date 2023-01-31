Як стати в чергу на безоплатне протезування у центрі Superhumans: пояснює МОЗ

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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31 січня 2023

У клініці реконструктивної хірургії Superhumans Center у Львові розпочали формування черги пацієнтів, які потребують протезування. Перший корпус центру запрацює навесні цього року.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як постраждалим від війни безоплатно отримати відповідну лікарську допомогу.

Щоб передати спеціалістам Superhumans свої документи та розпочати підготовку до ймовірного лікування у центрі протезування, достатньо заповнити анкету на сайті за посиланням.

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Зокрема, необхідно надати такі дані:

  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • дату народження;
  • контактний номер;
  • електронну пошту,
  • коротко описати травми та стадії лікування;
  • дату отримання травми,
  • медичну документацію щодо травми,
  • поточний стан та місцезнаходження;
  • завантажити фото травми,
  • останню виписку історії хвороби з медзакладу.
 Фото: ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Після заповнення анкети команда центру Superhumans зв’яжеться з потенційним пацієнтом та розпочне необхідний діалог.

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Superhumans Center – це сучасна клініка з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки українців, які постраждали внаслідок російського повномасштабного вторгнення. Усі послуги для пацієнтів у клініці будуть повністю безкоштовним.

Як додали у МОЗ, до наглядової ради Superhumans увійшли перша леді України Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. 

Нагадаємо, спеціалісти клініки "Охматдит" розповіли "УП. Життя", як в Україні протезують першу дитину, яка втратила кінцівку на війні.

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