Як стати в чергу на безоплатне протезування у центрі Superhumans: пояснює МОЗ

У клініці реконструктивної хірургії Superhumans Center у Львові розпочали формування черги пацієнтів, які потребують протезування. Перший корпус центру запрацює навесні цього року.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як постраждалим від війни безоплатно отримати відповідну лікарську допомогу.

Щоб передати спеціалістам Superhumans свої документи та розпочати підготовку до ймовірного лікування у центрі протезування, достатньо заповнити анкету на сайті за посиланням.

Зокрема, необхідно надати такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові;

дату народження;

контактний номер;

електронну пошту,

коротко описати травми та стадії лікування;

дату отримання травми,

медичну документацію щодо травми,

поточний стан та місцезнаходження;

завантажити фото травми,

останню виписку історії хвороби з медзакладу.

Після заповнення анкети команда центру Superhumans зв’яжеться з потенційним пацієнтом та розпочне необхідний діалог.

Superhumans Center – це сучасна клініка з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки українців, які постраждали внаслідок російського повномасштабного вторгнення. Усі послуги для пацієнтів у клініці будуть повністю безкоштовним.

Як додали у МОЗ, до наглядової ради Superhumans увійшли перша леді України Олена Зеленська та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, спеціалісти клініки "Охматдит" розповіли "УП. Життя", як в Україні протезують першу дитину, яка втратила кінцівку на війні.