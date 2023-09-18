Як не дати "Мільярду дерев" стати фікцією?

Олексій Василюк голова ГО "Українська природоохоронна група".
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18 вересня 2023

Нещодавно в ДП "Ліси України" заявили, що в 2023 році українські лісівники вже висадили 111,1 млн дерев, а до 2025 року повністю виконають програму президента та висадять в Україні 1 мільярд дерев. На відміну від самої ініціативи Президента України, її виконання не є настільки очевидним, прозорим і головне – "зеленим".

На розпіареному сайті "Зелена Країна" навіть можна подивитись – що з літа 2020 року, коли було оголошено про старт ініціативи, вже висаджено 375 982 476 дерев. Але де саме садили, з прив'язкою до карти подивитись чомусь не можна. 

Секрет насправді дуже простий – дерева садять там, де перед цим суцільно зрубали ліс.

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За офіційною інформацією Держлісагентства, протягом 2020-2023 роки лише 6% висаджених дерев потрапляли на створення нових лісів. Решта – заліснення зрубів. Тобто більше зрубав – більше посадив.

Житомирська ОДА навіть встигла попіаритись, що вони висаджують найбільше дерев. Хоча їхнє лідерство пояснюється дуже просто: згадаймо масштабні лісові пожежі у 2020 році, горільники з яких вони досі рубають у величезних обсягах.

А звідки ж тоді взялись сотні мільйонів нових дерев? Дуже просто! Бо до 2020 року ніхто не рахував висаджені лісівниками дерева в штуках. Їх рахували в гектарах. Що й логічно – бо з сотень сіянців, висаджених лісниками до 30-40 років, доросте лише пара дерев.

Більше того раніше садили не менше – не менше, а в деякі роки значно більше! Наприклад, у 2021 році висадили 41,4 тисячі га лісів на зрубах та 3,2 тисячі га нових лісів. У 2018-му – 42 тисячі га на зрубах, 1,9 тисячі га нових лісів. У 2017-му садили взагалі 52,1 тисячі га зрубів, 1,7 тисячі га нових лісів.

Висаджувати нові ліси на місці вирубаних – цілковито правильна і буденна робота кожного лісгоспу. Та виходить, що свою звичайну роботу, яку їх зобов’язує робити законодавство і яку вони робили раніше – лісівники банально розпіарили як "виконання Програми Президента".

На додаток, для виконання "екологічної програми", лісівники розробили нові правила рубок, якими передбачено збільшення обсягу суцільних рубок!

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Більше зрубав = більше посадив = більше пропіарився!

Ліс замість степу

Але програма передбачає не тільки висадку мільярда дерев, але й збільшення площі лісів на 1 мільйон гектарів. Де взяти цей мільйон гектарів?

Один шлях – висаджувати ліс на деградованих та еродованих орних землях, яких, за даними науковців-аграрїів, нараховується більше 10,6 млн га! Або на орних землях державних лісогосподарських підприємств в зоні Полісся. Або активніше займатись збереженням самосійних лісів.

Проте це все потребує наполегливої праці, переговорів, скарг. А лісівники – "господарники", сваритись з аграріями та місцевою владою через орні землі не бажають. 

І тому вирішили згадати СРСР, і виконати "завдання п'ятирічки" шляхом "підкорення природи" та "підняття цілини".бЗаліснивши (тобто знищивши!) залишки степів на Півдні України – ті, які вдалось дивом зберегти від знищення в минулі роки. Бо чому ж земля має "пропадати" – а саме так з їхнього боку сприймається сам факт існування природної території поза господарським використанням.

При цьому ця ідея не нова – пропонують вони її кожному українському Президенту починаючи ще з часів Ющенко, вперше УП звернуло увагу на це ще в 2009 році

 Щорічна посадка "лісів" на Херсонщині (Фото: ГО "Твій ліс")

Не зупиняє їх ані те, що більшість природного степу входить у Смарагдову мережу Європи, яка створена як частина українських зобов'язань євроінтеграції, ані те, що у 2022 році Верховна Рада визначила законом поняття "степова ділянка" та прямо заборонила їх заліснювати, ані те, що аналогічна європейська програма 3 млрд дерев прямо забороняє заліснювати цінні природні нелісові екосистеми, такі як степ. 

Розорювання степів під посадку лісів у Миколаївській області (Фото: Іван Мойсієнко)

Про те, чому саджатимуть нові гектари саме в степах, я писав на УП, щойно програму затвердили. У відповідь тодішній керівник Держлісагентства, а нині керівник ДП "Ліси України" Юрій Болоховець, пообіцяв що "ми не збираємося висаджувати ліс на цінних степових ділянках". 

Але реальність виявилась інша – і на осінню висадку 2023-го заплановано знищити сотні гектарів степу. 

Тому якщо підсумувати – хорошу ідею лісівники пробують перетворюють у фікцію. Але ще не пізно повернути "Зелену країну" в конструктивне русло. Щоб зробити це і не зганьбити країну, яка стоїть на порозі вступу до Європейського Союзу, слід просто дотримуватись законодавства:

  • передати самосійні ліси у статус земель державного лісового фонду і зупинити їх нищення аграріями;
  • передати сільськогосподарські землі державної власності на Поліссі, не до майбутнього державного аграрного монстра, а під висадку лісів;
  • провести спільно з науковцями ідентифікацію всіх цінних нелісових екосистем в межах земель ДП "Ліси України" та перестати їх заліснювати ;
  • перестати передавати ліси під видобуток корисних копалин, будівництво житла та промислових підприємств;
  • відкликати запропоновані правила рубок, які збільшують обсяги суцільних рубок.

Інакше програма "мільярд дерев" залишиться в історії прикладом порожнього піару та знищення природи: мільярдом помилок.

Олексій Василюк, Українська природоохоронна група, спеціально для УП. Життя

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