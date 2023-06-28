Нові правила рубок можуть донищити ліси України

Поки багато хто переймається долею лісів на лінії фронту, держава планує добивати залишки лісів у "тилових" областях. Минулого року про намір збільшувати обсяги рубок говорили і міністр захисту довкілля Руслан Стрілець, і деякі інші чиновники. Тепер вони готують для цього юридичне підґрунтя.

Так, в Україні офіційно дозволено рубати ліс: лісівники щорічно рубають під 20 мільйонів кубометрів деревини. Рубали б і більше, але заважає багато екологічних обмежень у законодавстві. Такі обмеження недостатні, щоб зберегти біорізноманіття наших лісів, але все ж таки дещо стримують апетити лісової галузі.

У 2022 лісівники вже пробували прибрати деякі з екологічних обмежень на рубки, але безуспішно (за винятком сезону тиші, який парламент таки скасував). Нещодавно Держлісагентство розпочало чергову спробу: наприкінці березня лісівники оприлюднили проєкт нових Правил рубок в лісах України (далі називатимемо їх просто Правилами). Якщо документ буде ухвалено без змін, то для українських лісів це буде початком кінця.

Лісівники пропонують прибрати із законодавства майже все, що заважає їм рубати будь-де і будь-коли. Наприклад, лісова галузь пропонує спростити проведення санітарних рубок:

скасувати обмеження на суцільні санітарні рубки у високогірних карпатських лісах;

дозволити вирубувати санітарними рубками дерева, важливі для біорізноманіття;

скасувати обмеження планових рубок, якщо санітарних рубок проведено занадто багато.

Проблема у тому, що під виглядом санітарних рубок лісівники часто рубають здорові ліси, там, де планові рубки обмежені – зокрема у Карпатах чи на заповідних територіях. Наприкінці 2020 року Міндовкілля запровадило нові обмеження, які дещо зменшували зловживання цими рубками – і саме їх лісівники хочуть скасувати.

Нові Правила створюють купу проблем і з іншими видами рубок. Наприклад, щодо рубок головного користування:

послаблюються вимоги до вибіркових та поступових рубок: це дозволить проводити такі рубки у сотнях тисяч гектарів лісів, де раніше їх проводити було заборонено;

послаблюються вимоги до проведення суцільних рубок. Лісівники пропонують лише абстрактні обмеження на ці найбільш шкідливі для біорізноманіття рубки. Наприклад, як вам фраза, що суцільні рубки можна проводити у лісах "у яких проведення поступових або вибіркових рубок може призвести до вітровалу дерев"? Фактично, це будь-де, на розсуд самого лісівника. До того ж планують дозволити більше суцільних рубок головного користування у Карпатах;

пропонується дозволити проведення суцільних рубок під виглядом поступових.

Інша велика проблема нових Правил – це різноманітні рубки на кшталт "лісовідновних", "перформування", "реконструктивних" і так далі. Правила проведення таких рубок, що їх пропонують лісівники – чиста абстракція. Тому їх можна буде проводити майже будь-де.

Уявіть ситуацію: старовіковий ліс у Карпатах. Надзвичайно цінний з точки зору охорони природи. Наприклад, закон забороняє провести там рубку головного користування. Не питання, лісівники можуть провести санітарну рубку. Проблеми з санітарними рубками, бо замучили активісти? Не питання, лісівники проведуть рубку переформування. Не можна переформування? Проведуть ландшафтну рубку. Або якусь іншу.

Українське лісове законодавство зараз повне різноманітних шпарин – майже будь-який ліс можна зрубати законно або напівзаконно. Буквально нещодавно ми виявили, як у Карпатах тисячі гектарів старовікових лісів нищать рубками переформування. З новими Правилами рубок ситуація стане у рази гіршою! Під загрозою опиняться навіть заповідні ліси.

Може, новий документ впроваджує щось хороше для лісів? Ні, навіть не сподівайтеся. Пропозиції природоохоронних організацій – включити до законодавства більш дружні до біорізноманіття норми – Держлісагентство відхилило майже повністю.

Поки що нові Правила рубок – лише проєкт. Рішення за Міністерством захисту довкілля. Саме від нього залежить, чи буде документ ухвалено у незмінному вигляді, або ж біорізноманіття українських лісів ще матиме шанс на існування. Але, враховуючи минулорічні заяви міністра захисту довкілля, жодної певності у рішеннях міністерства немає. Можливо, що вже скоро ліси "тилової" України не надто відрізнятимуться від лісів на лінії фронту.

Єгор Гриник, біолог, Українська природоохоронна група (UNCG), спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.