"Я отримала права без хабаря": досвід людей, який доводить, що це можливо

Коли в Україні хтось каже, що склав на права, у відповідь можуть запитати – "Скільки це коштувало?" Усе тому, що процес отримання водійського посвідчення вже перетворився на стару корупційну легенду – мовляв, скласти іспити без хабаря нереально, адже вся система заточена на це. Ми впевнені, що це не так, тому зібрали натхненні історії людей, які отримали права чесно.

Спойлер: це важко, але того варте!

За результатами соціологічного опитування за 2022 рік від Info Sapiens, сервісні центри МВС посідають третє місце у рейтингу поширеності корупції. 26,7% опитаних повідомили, що стикалися там з корупцією у різних випадках. Крім видачі водійського посвідчення, у списку також реєстрація авто, технічний контроль та отримання документів поза чергою.

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З 1 серпня 2023 року набули чинності зміни, які мають знизити корупційні ризики під час отримання водійського посвідчення. Тепер майбутні водії мають безліч спроб скласти практичний іспит протягом двох років, а не три спроби, як це було раніше.

Що заважає скласти чесно?

Зазвичай труднощі починаються під час практичного іспиту. Раніше на нього було лише три спроби – і перед кожною з них претенденти на посвідчення, зокрема у великих містах, проходили кола пекла з метою "взяти талон" на сам іспит.

Майбутні водії нервують, а інспектори збирають помилки або навіть провокують порушити ПДР. Занести гроші "в чорну касу" пропонують негласно або прямо, щоб не гаяти час та уникнути зайвих питань на екзамені – здав і забув. Навіть без натяків кожен претендент на посвідчення знає, що така опція присутня. Ба більше, мережа рясніє численними пропозиціями купити водійське.

Знімки екрана з пошукової видачі OLX та Google

Як пройшли цей шлях ті, хто зміг здати чесно?

Ви твердо вирішили, що не будете платити за посвідчення? Ми пишаємося вами!

А щоб надихнути на успіх, ми розпитали про досвід у тих людей, які чесно вибороли свої права, маючи лише три спроби за старими правилами. Вони змогли – тож зможете і ви!

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Перша історія – від копірайтерки та мами дворічки Юлії Гуріної. Вона отримувала водійське в Києві протягом 8 місяців та відзначила те, наскільки особистий досвід змінив її бачення проблеми корупції в цій сфері:

"Я складала практику в одному з київських СЦ (сервісних центрів МВС – ред.), про який мені казали як про найбільш прогресивний та перший СЦ без корупції. Та й в автошколі ніхто мені жодного разу не натякав на хабар, хоча чула про протилежні випадки. Тому я була твердо налаштована складати чесно з самого початку.

Першу спробу я завалила вже в кінці маршруту перед останнім перехрестям, що мене дуже розбило – я не знала, що з першої спроби майже ніхто не здає. І вже після цього я зрозуміла, що люди купляють права не тільки через безвідповідальність, а й щоб зекономити час, гроші та незліченну кількість нервів, які йдуть на чесне отримання прав".

Щаслива Юлія одразу після успішної третьої спроби практичного іспиту

Після другої неуспішної спроби Юлія вирішила набратися ще більше практичного досвіду водіння та йти далі. Попереду була друга спроба:

"Мені здавалося, що я впевнена водійка, а після того, як мій другий іспит завершився, так і не розпочавшись (інспектор зібрав врожай на примітивних помилках, "розвів на дзеркала" як це називають), то відчула, що я -10. Після такого гнітючого досвіду я була певна, що мені не допоможе вже ані 3, ані 5, ані 10 додаткових годин підготовки.

Тоді я була за міліметр від покупки прав, але мій друг порадив все ж таки піти на ту останню спробу й просто розважитися. Я пішла, хоч і тримала в голові цю огидну думку про купівлю посвідчення. Та й інструктор мені казав, що на третій спробі інспектори будуть готові закрити на щось очі.

Головне – не наробити явних грубих помилок. Інспектори лояльні й можуть змовчати про помилки, які ви зробите з неуважності чи просто від нервів. Таке дійсно траплялося зі мною під час усіх трьох спроб, однак величезну роль все ще грає вдача. Тобто який інструктор, маршрут чи автівка вам трапиться".

Врешті, третя спроба була успішною, а Юлія отримала посвідчення, в яке інвестувала набагато більше ресурсів, ніж очікувала.

Про те, що навчання й складання іспитів було довшим за очікувані терміни, кажуть й інші люди. У менеджерки Юлії Піменової, яка їздила у Львові, від занять в автошколі до отримання посвідчення минуло 5 місяців. Ось як вона мотивувала себе перед останнім шансом скласти практику:

"Я взагалі не розраховувала, що цей шлях буде таким довгим, та й інструктор перед іспитом казав, що я вже все знаю. Я не дуже хотіла йти на повторний курс в автошколі – і це та думка, що теж допомогла відкинути хвилювання перед моєю останньою спробою здати практику. Третього разу проїхала маршрут без помилок, тому своїм результатом задоволена навіть попри те, що очікувала в черзі 5 годин".

Комунікаційниця Катерина Русіна ретельно вивчала відгуки та обирала таку автошколу, в якій складати чесно буде нормою – тож на хабарі їй теж ніхто не натякав. Після одної зі спроб практичного іспиту вона вирішила оскаржувати результати:

"Вважаю, інспектор поводився непрофесійно, провокував аварійну ситуацію та вписав зайві помилки. Не знаю, хотів він хабар чи просто мав поганий настрій, але я взяла відеозапис іспиту та написала скаргу на 7 сторінок з детальними поясненнями. Комісія задовольнила мою скаргу, прибрала зайві помилки та анулювала ту спробу іспиту.

Наступного разу інспектор трапився знову той самий, і я сумнівалась, чи варто взагалі починати іспит. Але інструктор завжди казав мені, що має бути все одно, з ким і за яким маршрутом їздити, тому вирішила складати та у разі проблем знову оскаржувати. Зрештою – 3 помилки, і я склала іспит".

Катерина радить не надто економити на навчанні, адже від умінь водія залежатиме його життя. На її думку, заплатити за додаткові заняття вийде дешевше. Іншим радить не мовчати про можливі порушення прав:

"Шукайте інструктора, який вас справді буде вчити. Розберіться в тому, як мають проходити іспити, за якими правилами – так ви зможете відстояти свої права, якщо щось піде не так. Так, оскарження – це ваш час, зусилля, нерви. Але якщо ви відчуваєте, що готові – боріться, це буде не лише крок до вашого водійського, а й внесок у зміну системи".

З тим, що треба йти до кінця, також згодна Юлія Піменова. Вона каже, що не платила хабар принципово:

"Цей шлях забрав у мене вдосталь ресурсів. Я дуже сильно хвилювалася, бо розуміла відповідальність за життя своє та оточення. У фінансовому плані це теж дорого, але думаю, права коштують тих грошей. Скласти самостійно було для мене принципом, тому що корупція у нашій державі досі, на жаль, дуже поширена. Ми повинні починати кожен з себе".

Ці дивовижні історії – лише верхівка айсберга позитивного досвіду тих, хто зміг. Отримати більше мотивації та корисних порад ви можете у відкритій групі "Права без хабарів" у Facebook, де свої унікальні історії публікують сотні інших водіїв та тих, хто лише готується сісти за кермо.

Як чесно отримати права?

Люди, які вже склали всі іспити, мають різний досвід – у когось він був доволі позитивним, а інші можуть згадувати пройдений шлях із запамороченням у голові. Тому ми виокремили такі поради з успішної підготовки до іспитів:

ретельно обирайте автошколу та інструктора , з яким будете їздити. Якщо вже на початку там не вірять у ваші наміри скласти без корупції чи тим паче натякають на хабарі – змінюйте навчальний заклад. Важливо, аби інструктор вас підтримував, а не "валив";

, з яким будете їздити. Якщо вже на початку там не вірять у ваші наміри скласти без корупції чи тим паче натякають на хабарі – змінюйте навчальний заклад. Важливо, аби інструктор вас підтримував, а не "валив"; проходьте багато тестів . Це допоможе вам до автоматизму завчити правила ПДР та скласти теорію з першої спроби;

. Це допоможе вам до автоматизму завчити правила ПДР та скласти теорію з першої спроби; не економте на практичних заняттях з інструктором . Що більше вмінь і досвіду ви здобудете, то краще покажете себе в стресових умовах вже на іспиті. Додаткові заняття коштують недешево, але це інвестиція у ваш водійський професіоналізм, а не в корупційну скарбничку;

. Що більше вмінь і досвіду ви здобудете, то краще покажете себе в стресових умовах вже на іспиті. Додаткові заняття коштують недешево, але це інвестиція у ваш водійський професіоналізм, а не в корупційну скарбничку; знайте про свої права . Вся інформація про складання іспитів є в офіційній Інструкції. Знаючи важливі норми з правил, ви зможете почуватися впевнено в разі потенційних проблем;

. Вся інформація про складання іспитів є в офіційній Інструкції. Знаючи важливі норми з правил, ви зможете почуватися впевнено в разі потенційних проблем; постарайтесь зберігати спокій. Як би це очевидно не звучало, стрес – це ваш ворог на іспиті. Тому ви можете виконувати спеціальні вправи чи попросити про підтримку близьких. Приймати седативні препарати не радимо – це може сповільнити вашу реакцію на дорозі;

Як би це очевидно не звучало, стрес – це ваш ворог на іспиті. Тому ви можете виконувати спеціальні вправи чи попросити про підтримку близьких. Приймати седативні препарати не радимо – це може сповільнити вашу реакцію на дорозі; не затягуйте складання практичного іспиту. Якщо до автошколи ви ніколи не сідали за кермо, то з плином часу ваші навички швидко забудуться. Намагайтеся скласти іспит приблизно в один час з групою або вполювати собі вигідний талон у сервісному центрі.

Якщо ви вважаєте, що в автошколі чи сервісному центрі вам не дають змоги чесно здобутки навички водіння та занижують результати іспиту, ви можете написати скаргу. Звертайтеся з нею до керівництва автошколи чи територіального сервісного центру, в якому складали іспит. Це забере більше часу та ресурсів, але якщо про проблеми мовчати – їх ніхто не помітить.

Вам пропонують дати хабар за успішне складення іспиту? Повідомте про це правоохоронні органи (поліцію) – вони зорієнтують вас щодо подальших дій. Застерігаємо вас від прихованого знімання, адже за загальним правилом закон це забороняє. Для того, щоб задокументувати факт вимагання хабаря, ви маєте узгодити це з правоохоронцями.

Викривачі корупції також можуть повідомити про такі випадки через канали МВС чи Головного сервісного центру МВС.

Євгеній Золотухін, комунікаційний менеджер Transparency International Ukraine, спеціально для УП. Життя

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