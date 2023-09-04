Як отримати посвідчення водія: що змінилося у правилах cкладання теоретичного і практичного іспитів

Правила отримання посвідчення водія в Україні не змінювалися багато років, хоча і сильно цього потребували.

У 2023 році Кабмін ухвалив рішення, які суттєво змінюють порядок отримання посвідчення.

Складати іспити та готуватися до них майбутні водії відтепер будуть у два етапи.

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Спочатку потрібно пройти теоретичний курс та скласти іспит на знання правила дорожнього руху. І лише після цього етапуможна розпочинати практичну підготовку.

Крім того, з 1 серпня претенденти на водійське посвідчення мають змогу складати практичний іспит необмежену кількість разів протягом двох років.

"УП.Життя" разом з громадським активістом, інструктором Олександром Зєрщиковим та власницею автошколи Анною Кушнарьовою розповідає, як зміниться процес отримання посвідчення для майбутніх водіїв.

У цьому тексті ви дізнаєтеся:

як змінився порядок підготовки майбутніх водіїв;

правила складання теоретичного іспиту;

нові правила складання практичного іспиту;

лайфхаки для самостійної підготовки.

Як отримати водійське посвідчення

Щоб отримати посвідчення водія потрібно скласти два екзамени – на знання теорії та практичних умінь. Іспитам передує також поетапне навчання.

Спочатку людина проходить теоретичну підготовку, яка завершується іспитом в сервісному центрі МВС, а потім розпочинає практикуватися у водінні.

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Відповідно до нового алгоритму, майбутній водій може самостійно вивчити теорію, звернутися до репетиторів чи автошколи.

Скласти теоретичний іспит можна в будь-якому сервісному центрі МВС. Записатися на нього можна онлайн.

Після успішного складання теоретичного іспиту, майбутній водій може розпочати практичну підготовку в автошколі або з сертифікованим інструктором на спеціально обладнаному авто.

Для складання іспитів в сервісному центрі МВС потрібно отримати документи про проходження практичного курсу в автошколі.

Майбутній водій має самостійно записатися на практичний іспит та може обрати будь-який сервісний центр України.

"Складати теорію і практику тепер можна в будь-якому сервісному центрі. і це зручно. Різні причини, повʼязані з одним і тим самим сервісним центром, могли спонукати до корупції. Наприклад, важко добиратися до сервісного центру чи екзаменатори не підходять по темпераменту. Тепер людина має вибір", – наголошує власниця автошколи Анна Кушнарьова.

Після успішного складання практичного іспиту майбутній водій отримує право керування та посвідчення водія.

Шлях майбутнього водія до отримання посвідчення/Українська правда

Найважливішою стала зміна умови складання практичного іспиту, каже Олександр Зєрщиков. До впровадження змін, майбутній водій мав лише три спроби, що скласти практичний іспит з водіння.

"Якщо людина не складала практику з трьох разів, то їй потрібно було вчитися знову, а це – два місяці і кілька тисяч гривень.

Що в таких випадках "говорила" система: "не ходи вже другий раз, давай краще нам гроші і будуть у тебе права уже завтра", – пояснює він.

Страх не скласти з трьох разів – це неабиякий психологічний барʼєр. Люди нервували і, можливо, припускалися помилок.

Також велику роль у складанні практичного іспиту відігравав людський фактор, а разом з ним розвивалася корупція.

Що змінилося в теоретичній підготовці

Здобувати теоретичні знання з правил дорожнього руху дозволили самостійно. Відтепер майбутньому водієві не потрібні документи про те, що він закінчив автошколу, аби отримати допуск до теоретичного іспиту.

Фактично, вчити правила можна будь-де і будь-як. Головне – успішно скласти іспит.

"Якщо у людини хороша памʼять, вона витратила достатньо часу на підготовку, то проблем скласти самостійно не буде.

Проте, якщо самостійно не вдається, потрібно буде шукати допомогу. І тут у людини буде вибір: автошкола, онлайн-курси чи якийсь репетитор", – пояснює Анна Кушнарьова.

Як підготуватися до теоретичного іспиту самостійно

Вивчити формулювання та скласти теоретичний іспит можна самостійно. Проте, за словами власниці автошколи, водіям треба готуватися до самостійного виїзду на дорогу, де їм потрібно орієнтуватися у різних ситуаціях. Для цього знадобляться не лише точні формулювання правил дорожнього руху, а й чітке їхнє розуміння.

"Запитання в сервісному центрі по теорії часто відірвані від життя. Вони намагаються перевірити водія на знання юридичних норм та точне формулювання. Дуже мало запитань в тестових про безпеку руху, взаємодію на дорозі чи якісь реальні ситуації", – наголошує Зєрщиков.

Людині потрібно розуміти, що вона першочергово готується не до складання іспиту як такого, а до відповідального водіння.

З 29 жовтня готуватися до теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху можна самостійно\Depositphotos

Для цього, крім правил дорожнього руху, варто вміти надавати домедичну допомогу, дослідити юридичні аспекти на випадок, якщо зупинила поліція, сталося ДТП чи евакуювали автомобіль.

"Треба скласти план, що взагалі потрібно знати. Можна шукати відео, пройти онлайн-курси, піти на індивідуальні уроки до репетитора чи спілкуватися з тим, хто отримав нещодавно посвідчення водія.

Також є офіційний сайт "Тести ПДР". На тому сайті можна тренувати свої знання. Але важливо не завчати їх, бо вони за місяць можуть змінитися, а спробувати зрозуміти. Якщо ви помиляєтеся на питанні з перехрестями, то варто піти і прослухати лекцію про проїзд перехресть", – додає Олександр Зєрщиков.

Готуватися без репетитора чи автошколи можливо, але тоді варто спілкуватися з людьми, які мають практичний досвід і можуть наочно пояснити деякі аспекти.

"Я думаю, що люди обиратимуть автошколи, бо водіння – це про відповідальність. І не тільки за своє життя, а й за тих, хто навколо.

Автошкола також може дати цикл додаткових лекцій, щоби кожен майбутній водій мав достатньо знань для самостійного виїзду на дорогу. Це, наприклад, лекції від страхової компанії, психолога, юристів про розмову з поліцією і евакуацію авто. Це все важливо знати майбутнім водіям", – запевняє Кушнарьова.

Як буде проходити теоретичний іспит

Теоретичний іспит складатимуть, як і раніше: за компʼютером в кабінетах.

Записатися на теоретичний іспит можна онлайн в будь-який сервісний центр. У разі невдалого складання іспиту, повторити можна щонайменше через 10 днів.

Також у класах тепер встановили більше камер спостереження, які не залишають "сліпих зон". Відповідно процеси складання іспитів тепер повністю моніторяться.

За даними МВС, камери дадуть змогу почути і побачити з різних ракурсів усе, що відбувалось під час іспиту. Встановлять по чотири камери спостереження, які забезпечують перехресне знімання та записуватимуть звук у приміщенні.

У перший тиждень, коли нова система почала працювати, лише чверть кандидатів змогли пройти теоретичне тестування.

Що змінилося в практичній підготовці

Практичні заняття з водіння кандидат у водії може починати лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.

Майбутньому водієві потрібно пройти практичну підготовку в автошколі, скласти внутрішній іспит та отримати документ про її завершення. У типовій навчальній програмі на підготовку водіїв виділяють 40 годин.

Проходити практичну підготовку можна лише з інструктором в автошколіDepositphotos

Обирати інструктора варто відповідально. Він повинен бути сертифікованим в сервісному центрі МВС. Такі фахівці переважно працюють в автошколах, але й надають приватні уроки на спеціально обладнаних автомобілях.

Як краще підготуватися до практичного іспиту з водіння

Готуватися до практичного іспиту потрібно разом з інструктором в акредитованій автошколі. Саме він формуватиме програму підготовки.

У кожного сервісного центру є розроблені маршрути, за якими приймають практичний іспит. За цими маршрутами можна готуватися, аби знати, що вас очікує.

Також можна використовувати симулятори водіння, які дадуть більше уявлення про те, як діяти в тій чи іншій ситуації на дорозі.

Які проходить практичний іспит

Після проходження практичної підготовки, потрібно записатися на іспит у будь-який сервісний центр МВС. Зробити це можна безпосередньо у ньому через термінали, що встановлені біля входу в приміщеннях сервісних центрів.

Якщо термінала немає, потрібно звернутися до адміністратора, який також може записати на складання іспиту.

Крім того, у МВС тестують онлайн-запис і на практичний іспит. Він працює у Вінницькій, Київській, Львівській, Житомирській, Кіровоградській, Рівненській, Сумській, Одеській областях та місті Києві.

Складати практичний іспит можна нескінченну кількість разів протягом двох років з інтервалом у 10 днів.

"Кожна людина тепер може довести свої знання. Я вважаю, що це перемога в законодавстві. Якщо система не хотіла скасовувати цю норму вісім років, то вона була комусь потрібна", – ділиться Олександр Зєрщиков.

Кандидатам у водії дозволили складати практичний іспит протягом двох років з інтервалами у 10 днів/Depositphotos

Екзаменаційний лист практичного іспиту також оновили. У ньому чітко визначили типові помилки та критерії для оцінювання здібностей кандидата на право отримання водійського посвідчення.

"Інструкції, по якій зараз приймають іспити, важко дотримуватися. Є багато неточностей, напівтонів. Інколи студент не розуміє, що йому потрібно виправити, адже він вміє водити авто", – наголошує Анна Кушнарьова.

Також в автомобілях для іспитів встановлять відеореєстратори, які записуватимуть весь іспит: дії водія та інструктора. Отримати ці записи може кожен, хто складав іспит.

З одного боку, це захищає людину, яка прагне скласти іспит самостійно від неправомірних дій інструктора. Проте, щороку сотні тисяч людей отримують посвідчення водія – а це сотні годин відео.

Олександр Зєрщиков припускає, якщо людина самостійно поскаржиться у сервісний центр матиме можливість перевірити, як і з ким вона складала іспит.

"Але ті, хто вирішив "домовитися", скоріш за все, скаржитися не будуть", – додає він.

Як і що можуть оскаржувати кандидати у водії

Ще одним нововведенням є штрафи для працівників сервісних центрів та автошкіл, зокрема за неналежну підготовку для останніх.

У яких випадках можуть штрафувати автошколу за:

здійснення підготовки, перепідготовки водіїв транспортних засобів особою, яка не має чинного документа спеціаліста з підготовки водіїв транспортних засобів;

допуск осіб, які не склали теоретичний іспит, до практичної підготовки водіїв;

проведення практичної підготовки водіїв з використанням транспортних засобів, обладнаних з порушенням вимог ПДР, або особою, яка позбавлена права керування транспортними засобами.

Суми штрафів – від 8500 гривень до 13600 гривень.

Тобто ви можете звернутися до МВС, якщо вам надали не належну теоретичну чи практичну підготовку в автошколі.

Подати скаргу можна безпосередньо до сервісного центру МВС або заповнити форму для подання електронних звернень громадян і надіслати електронною поштою: info@hsc.gov.ua.

У яких випадках можуть штрафувати працівників сервісних центрів:

порушення порядку проведення державної акредитації автошкіл та порушення встановленого порядку атестації їх спеціалістів (від 8500 гривень до 13600 гривень);

порушення порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами або видачі посвідчення водія (від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень);

Протягом 30 днів кандидат у водії може отримати відеозапис та оскаржити результати практичного та теоретичного іспиту. Для цього треба написати заяву за визначеною формою на ім’я начальника того сервісного центру МВС, де відбулася спроба скласти іспит.