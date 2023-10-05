Що сьогодні відбувається на дні вже колишнього Каховського водосховища?

Ще кількома місяцями раніше мені було б і самому було важко повірити в те, станеться нагода подивитись на каховську катастрофу під таким несподіваним ракурсом.

Разом з колегами я вже писав про можливості відновлення на місці колишнього Каховського водосховища – Великого Лугу, найбільшого природного лісу Степової зони України. За роки радянської влади українці навіть забули істинне значення українського слова "луг".

"Луг" – це заплавний ліс біля річки, в той час, коли "лука" – це волога трав'яна екосистема біля річки або у перезволожених регіонах.

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У російській мові є лише "луг", що означає українську "луку". Тож за час існування водосховищ і русифікації, ми вже й призабули що Великий Луг – це ліс. Останній опис цього лісу знаходимо у книжках репресованих 1930-х років (наприклад, в працях М. Акімова: с.35).

Та за останній час все настільки змінилось, що й самим важко повірити – сподівання вже стали реальністю.

Якщо поглянути на сучасні фото з дна вже колишнього Каховського водосховища, то стає очевидним, що воно активно заростає рослинністю, хоча минуло лише 3 місяці від дня теракту. Це добре видно на супутникових знімках і у перших аналітичних розвідках вчених.

Врешті всі ми бачили фото та відео прапора України, який розгорнули на місці колишнього Каховського водосховища працівники національного природного парку "Кам'янська Січ".

Що ви бачите на цьому фото?

Прапор на дні Каховського водосховища

Можливо Вам буде простіше усвідомити, що саме відбувається на місці водосховища, якщо переглянути відео?

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Мабуть, ви вже здогадались що практично всі рослини, які ми бачимо на фото і відео – це молоді дерева, тополі і верби. Саме ці види дерев століттями росли вздовж Дніпра і пристосовані для життя в тутешніх умовах.

Як так сталось? Схоже, Господь таки любить Україну і навіть в умовах такого безпрецедентного теракту (а й дійсно це найбільша в історії катастрофа на ГЕС і найбільший теракт із залученням дамб на річках), нам все ж пощастило.

Саме в цей час, на початку червня, верби та тополі масово розсівають своє насіння. Мільярди насінин летять з потоками вітру в усі боки і ось, потрапивши на поверхню водосховища, яке саме стрімко втрачало воду, рівномірно розподілились хвилями по зволоженому субстрату. Вистачило трьох місяців, щоб в деяких місцях молоді дерева вже досягли висоти людського зросту. Годі уявити, який ліс буятиме тут за рік!

Подивімось на фото моєї колеги, виконавчого директора громадської організації "Екологія-Право-Людина", яка відвідала територію, на якій розгортали прапор.

Як вами верби? Здається ніколи в історії України вони не виростали так швидко!

Тож зрозуміло, що дно колишнього водосховища більше не загрожує стати пустелею, як про це помилково говорили чиновники Міндовкілля, а неймовірно швидкими темпами перетворюється на величезний молодий ліс. Площа території, що зараз заростає лісом – фактично дорівнює всій площі лісів Херсонської і Запорізької областей.

Нині в Україні триває виконання Програми Президента з висадки 1 млрд дерев. Ми вже писали, що її виконання наразі схоже на фікцію. І її виконання часто лише шкодить природі.

А от відновлення Великого Лугу на місці колишнього Каховського водосховища – може допомогти виконати цю програму, не витрачаючи гроші й забезпечивши відновлення цієї унікальної й історично цінної території.

На жаль, Уряд, розповідаючи про потребу збереження довкілля, поки здебільшого заявляє про прихильність до іншого рішення – відновити Каховську ГЕС, хоча його колишнє дно вже зараз є молодим лісом.

Через декілька років, коли стане можливим гіпотетичне повторне наповнення водосховища водою, це вже буде кількарічний ліс з мільярда дерев. Такі дії можуть стати найбільшим в історії незалежної України одномоментним нищенням лісів, яке буде ідеально підпадати під поняття "екоцид". Навряд ми маємо моральне право допустити таке.

Олексій Василюк, Українська природоохоронна група, спеціально для УП. Життя

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