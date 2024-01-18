Як убезпечити себе під час нових хакерських атак

Якщо минулої зими під прицілом атак була насамперед енергоінфраструктура України, то зараз до цього додалась і система мобільного зв’язку. Тож варто бути готовими до різних сценаріїв, зокрема й до зупинки роботи кількох мобільних операторів.

Пам’ятайте про цифрову безпеку

Варто переглянути налаштування безпеки у месенджерах та захист трафіку.

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Перегляньте свій менеджмент паролів. Чи всюди вони унікальні, надійні та довгі? Чи використовуєте ви менеджер паролів для їхнього збереження? До прикладу, можна використовувати BitWarden або KeePass.

Встановіть на всі застосунки та сторінки у соцмережах двофакторну автентифікацію. Тоді, якщо зловмисник дізнається ваш пароль, йому треба буде отримати додаткове підтвердження, щоб увійти в акаунт. Цією автентифікацією може бути сповіщення на телефон, застосунок для генерації кодів, фізичний ключ та резервні коди. Способів має бути декілька. Якщо у вас налаштоване підтвердження входу через SMS, змініть його на якийсь із запропонованих. До прикладу, налаштуйте Google Authenticator.

Звертайте увагу на повідомлення, які пропонують виграш, і для його отримання вимагають багато даних: логін та пароль від акаунту, CVV-2 код картки, перейти за посиланням чи зареєструватися на незнайомому сайті. Такий спосіб шахрайства називається фішинг. Не завантажуйте файли від незнайомців та не взаємодійте із підозрілими посиланнями.

Виберіть та встановіть VPN, якому довіряєте. Цей сервіс допоможе зашифрувати ваш трафік та вберегти його від зловмисників, особливо якщо ви працюєте з публічним Wi-Fi. Є безплатний канадський VPN Psiphon.

Налаштуйте домашній роутер та захистіть Wi-Fi мережу. Адже їм можуть загрожувати різні види атак. Наприклад, хакери будуть використовувати ваш пристрій для DDoS-атак, шахраї отримають доступ до даних на вашому комп’ютері, зашифрують їх або видалять.

Що слід зробити: поставте надійний пароль у вхід до панелі адміністратора, змініть ім’я користувача за замовчуванням (щоб логіном та паролем не були "admin admin"). Щоб перейти до налаштувань роутера, в адресному рядку браузера введіть адресу http://192.168.1.1/ або http://192.168.0.1/

Також цю інформацію можна знайти на коробці роутера, інструкції до нього чи наліпці на пристрої. На саму мережу WiFi поставте надійний пароль. Він має бути нетиповим (ніяких qwerty), без ваших персональних даних, містити мінімум 12 символів та мати цифри й спецсимволи.

Тримайте при собі готівку. Під час проблем зі зв’язком термінали й банкомати можуть не працювати. Тож, щоб не опинитися без грошей, майте при собі суму в готівці, якої вистачить на кілька днів.

Зверніться до фахівців за порадою. Наприклад, на лінію підтримки з цифрової безпеки Nadiyno.org. Оператори проконсультують і допоможуть розв'язати проблему. Звернення анонімні та безоплатні, а лінія працює щодня — навіть у вихідні.

Як уберегтися від повної ізоляції у випадку "падіння" вашого мобільного оператора

Тримайте SIM-карти декількох операторів. Це може бути як фізична карта, так і електронна.

Під'єднайте телефонію Укртелекому. "Міський" телефон дасть змогу дзвонити й на мобільні. Щоб уточнити, чи доступно це для вашого населеного пункту та які тарифи пропонує компанія, зателефонуйте за номером 0 (800) 506 800.

Слухайте радіо. Якщо не працюватимуть інші системи оповіщення про повітряну тривогу, їх можна буде почути в ефірі.

Якщо ваш мобільний оператор — Lifecell і ви перебуваєте в місці зі стабільним Wi-Fi іншого провайдера, увімкніть функцію "Дзвінки за допомогою Wi-Fi". Так ви зможете телефонувати через інтернет.

Дізнайтеся, де найближчі від вас "Пункти незламності". Наприклад, на урядовому сайті. Найімовірніше, там організують надійний спосіб зв’язку.

Аліна Елєвтєрова, експертка з цифрової безпеки ГО "Інтерньюз-Україна"

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