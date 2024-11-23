З 2014 року Росія прагне знищення як української держави, так і української нації. На 1000 день повномасштабного вторгнення Росії українці щодня стикаються з величезними людськими втратами, знелюдненими містами та зруйнованою інфраструктурою. Додайте до цього непоправну шкоду навколишньому середовищу і стає очевидним масштаб трагедії, яку Росія принесла Україні.

Саме тому Міжнародний центр української перемоги (ICUV), Світовий Конґрес Українців (UWC) та Армія Громад України (CAU) ініціювали кампанію "Пам’ятаємо Голодомор – геноцид українців триває".

Мета ініціативи – визнати сучасну агресію Росії геноцидом українського народу та також офіційного визнання Голодомору 1932-1933 років.

Визнання російської агресії як геноциду не десь у майбутньому, а зараз – це механізм запобігання, коли справедливість встановлюється негайно. Саме тому ми продовжуємо закликати до коаліції держав, коаліції справедливості, адже тільки так ми зможемо надіслати потужний сигнал про те, що міжнародний правовий порядок буде відновлений завдяки перемозі України і правосуддю (справедливому покаранню) проти агресора.

Акції по всьому світу

На сьогодні правоохоронні органи зареєстрували понад 150 тисяч воєнних злочинів – свідчень систематичного знищення нашого народу.

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Ми закликаємо кожного долучитися до цієї події. Наші міжнародні партнери мають відчути наш біль і зрозуміти глибину трагедії. Акції відбудуться по всьому світу: в Австралії, США, Канаді, Великій Британії, Італії та багатьох інших країнах.

Співзасновник ГО "Communities Army of Ukraine" (CAU), відомий український художник Андрій Єрмоленко зазначив: "У 1932 – 1933 роках тодішній комуністичний тоталітарний режим – попередник нинішнього путінського рашистського режиму вчинив в Україні злочин геноциду – Голодомор. Штучно створеним голодом було вбито мільйони українців. Штучним голодом було вбито половину моєї родини на Сумщині і Чернігівщині. Світ змовчав. Через майже сто років, Росія вторглась в незалежну Україну, щоб знову здійснити злочин геноциду – знищити українську націю та її ідентичність як таку. З цією метою окупанти вбивають і насильно депортують українців (як дорослих, так і дітей), обстрілюють цивільні об'єкти, дитячі лікарні, стирають з лиця землі цілі міста. Цивілізований світ не має права знову просто спостерігати за цим злочином, інакше чи має право він називати себе цивілізованим. Сьогодні геноцид треба не тільки визнавати, його треба зупиняти!".

Stop Russian #Genocide In Ukraine

Злочинні дії Москви завжди мали одну головну мету – знищити українців як окрему національно-етнічну групу. Імперіалістична політика проти українського народу продовжується століттями: від Леніна у 1921–1923 роках до геноциду під керівництвом Сталіна у 1932–1933 роках. Сьогодні її продовжує путін, починаючи з 2014 року.

Політика російського імперіалізму від Московії, радянського союзу і сучасної РФ незмінна – або підкорення або знищення. Не лише українці відчули на собі геноцидальний характер російських воєн. Хочу згадати і про геноцид проти чеченського народу у девʼяностих, в результаті якого було вбито сотні тисяч чеченців, 40 тисяч з яких – діти.

Також російська війна проти України – це геноцид поневолених корінних народів, оскільки їхня питома вага серед мобілізованих в ЗС РФ дуже висока. Це цілеспрямоване геноцидне винищення молоді цих народів через війну проти України.

З часів другої світової світ не бачив такої жорсткості як з початку повномасштабної війни.

Буча. Маріуполь. Бородянка. Ми не повинні забувати і маємо згадувати про щоденні жертви від масованих шахедних, ракетних обстрілів кинджалами, російськими, іранськими, північно-корейськими балістичними ракетами. Росія щодня чинить терор.

Держава-терорист має бути покараною.

Гасла кампанії "Stop Russian #Genocide In Ukraine" та "#WeRememberTerrorFamine" нагадують світові, що історія Голодомору – це не лише пам'ять про минуле, це заклик до дій сьогодні.

Ця ініціатива звертається до міжнародної спільноти з проханням протистояти злочинам російського режиму проти українського народу, об’єднуючи голоси мільйонів українців і їхніх союзників у всьому світі.

Наші партнери Світовий Конґрес Українців (СКУ) підготував пакет інформаційних матеріалів, присвячених Голодомору-геноциду 1932-1933 років та геноцидній війні, яка триває зараз в Україні. Також створена мапа країн, що визнали Голодомор геноцидом українського народу. Сьогодні це вже 35 країн, але для глобального усвідомлення трагедії необхідна підтримка ще більшої кількості держав.

Ганна Гопко, співзасновниця Міжнародного центру української Перемоги (ICUV), спеціально для УП. Життя

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