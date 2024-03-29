Шлях до Національного військового меморіального кладовища

Нещодавно державна установа НВМК, яка є замовником будівництва Національного військового меморіального кладовища (НВМК), зареєструвала право постійного користування земельними ділянками для його будівництва. По суті, мовою будівельників, ми з кабінету фізично вийшли на об’єкт.

Дві ділянки, які держава виділила під НВМК, знаходяться у межах Гатненської територіальної громади Фастівського району Київської області, поблизу села Мархалівка та Південного кладовища (Віта Поштова).

Загальна площа складає понад 265 гектарів, з яких більше 120 гектарів займатимуть безпосередньо поля для поховання та інші необхідні споруди для забезпечення почесних поховань. Від станції метро Теремки до Меморіалу – 11 км.

Ілюстрація ескізного проєкту НВМК

У будівництві кожен етап має свою роль, що визначає якість та швидкість реалізації будівельних об'єктів. Підготовчі роботи – це важливий етап будівельного процесу. Вони відіграють ключову роль у створенні бази для майбутніх конструкцій. І саме з цього ми починаємо роботу безпосередньо на об’єкті.

Саме тому важливо прокомунікувати із громадськістю, що таке підготовчі роботи, паралельні черги і як ці всі етапи впливають на швидкість будівництва.

Що таке підготовчі роботи?

Багато з тих, хто будував власний дім, знає про всі етапи цього процесу. Уявіть, ви купуєте ділянку в селі, а там чагарники, кущі, старі аварійні дерева. Найперше ви маєте все це розчистити, прибирати і підготувати територію, а згодом звести тимчасові споруди для будівельників.

Я описав невеликий об’єкт, але з цього починається будь-яке будівництво. І це той етап, на якому зараз зосереджене створення Національного військового меморіального кладовища.

Власне, підготовчі роботи – це етап робіт, що передує будівельним. А саме: підготовка земельної ділянки до виконання будівельних робіт.

Вони складаються із влаштування будівельного майданчика, під'їздів і тимчасових шляхів для будівельної техніки, встановлення, огородження будівельного майданчика, завезення будівельних матеріалів, винесення інженерних мереж у разі їхньої наявності, а також знесення зелених насаджень.

Оце типи робіт, які робляться на підготовчому етапі. Тобто на цьому етапі ще не зводиться жодна будівля, але виконуються роботи з підготовки майданчика для виконання будівельних робіт.

Ілюстрація ескізного проєкту НВМК

Там, де можна було скоротити терміни – ми це зробили

Станом на сьогодні державна установа перебуває на фінальному етапі розробки проєктної документації першої черги будівництва. Після її розробки ми звернемося до державної експертизи для проходження експертизи цього проєкту.

Після отримання позитивного звіту проведемо відкритий тендер на визначення підрядника з виконання будівельних робіт та надішлемо документи до Державної інспекції архітектури і містобудування для отримання дозволу на виконання будівельних робіт.

Підрядник, який виграє такий тендер, зайде на підготовлений майданчик, що значно скоротить час реалізації будівельного процесу.

Ми вирішили паралельно провести підготовку земельної ділянки і розроблення проєктної документації стадії "Проєкт" першої черги. Таким чином ми економимо майже 2 місяці та суттєво скорочуємо термін виконання будівельних робіт у першій черзі будівництва НВМК.

Ілюстрація ескізного проєкту НВМК

Що таке паралельні черги і навіщо вони потрібні?

Відповідно до чинного законодавства, в Україні існує три класи наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва:

СС-1 – це незначний клас наслідків;

СС-2 – це середній клас наслідків;

СС-3 – це значний клас наслідків об'єктів будівництва.

Кладовище за сукупністю показників належить до класу наслідків (відповідальності) СС-3. Тож державними будівельними нормами встановлено, що при розробці проєктної документації класу наслідків (відповідальності) СС-3 проєктна документація розробляється у три стадії.

Ми, як державна установа, розробили першу стадію проєктування – ескізний проєкт. І для пришвидшення проєктування та будівництва розбили його на вісім черг.

Черга будівництва, відповідно до Державних будівельних норм – це частина об'єкта, яка може функціонувати автономно.

Кожна з цих черг, після їхнього відокремлення в ескізному проєкті, може реалізуватися окремо і 100% буде автономною. Тобто ми можемо будувати першу, третю, п'яту, восьму, другу, четверту, сьому, шосту. У будь-якій послідовності. Бо ескізним проєктом так розташовані під'їзні шляхи та інженерні мережі.

Підсумовуючи цей блок: на ескізному проєкті все розташовано таким чином, що кожна черга, незалежно від її порядкового номера, може реалізовуватися в будь-якій послідовності. І разом із тим, всі черги можуть реалізовуватися одночасно.

Наша ціль – пришвидшити будівництво там, де це можливо. І ми цього дотримуємося.

Ілюстрація ескізного проєкту НВМК

Архітектурний конкурс буде!

Насамкінець поясню, що ескізний проєкт – це стадія проєктування, яка не визначає концептуальних рішень. Вона формує тільки ескіз намірів забудови.

Разом з тим державні будівельні норми встановлюють жорсткі норми щодо будівель та споруд, які можуть розташовуватися на кладовищі. Наприклад, адміністративна, господарсько-побутова будівля, крематорій тощо.

До цих споруд встановлені жорсткі норми проєктування. І тому на цьому етапі нема потреби залучати архітектурну спільноту, бо по суті будується типова будівля монолітно-каркасного типу забудови, яка має класичну сітку колон 6х6 або 8х8. Тут інженер-конструктор проєктує відповідно до чинних будівельних норм.

Інша справа – центральна площа та центральний монумент, що буде серцем Національного військового меморіального кладовища. На ці споруди ми оголосимо всеукраїнський відкритий архітектурний конкурс. І кожен охочий зможе запропонувати своє бачення, а переможець впише своє ім’я в історію.

Ярослав Старущенко, заступник директора ДУ "Національне військове меморіальне кладовище", спеціально для УП. Життя

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