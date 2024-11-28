Стартував перший етап запуску Реєстру домашніх тварин: чому це важливо

25 листопада Міністерство аграрної політики і продовольства України разом із Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запустило в роботу Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Це нова державна база даних для обліку домашніх котів, собак і навіть тхорів, яка допоможе протидіяти поширенню небезпечних хвороб, таких як сказ, та сприятиме розвитку культури відповідального власника, який піклується про свого улюбленця.

Запуск Реєстру домашніх тварин відбуватиметься у два етапи. На першому, який розпочинається зараз, стартує авторизація у Реєстрі державних та приватних ветеринарних закладів (останні долучаються добровільно). На другому, який запланований на початок 2025 року, безпосередньо стартуватиме кампанія з реєстрації домашніх тварин, про яку буде оголошено додатково.

Відтепер для одержання права реєструвати домашніх тварин керівники закладів ветеринарної медицини усіх форм власності мають пройти процедуру авторизації у Реєстрі та внести інформацію про своїх ветеринарних лікарів.

Наведу п’ять ключових аргументів, чому Реєстр домашніх тварин – актуальний інструмент для як для держави, так і для ветеринарних лікарів та власників домашніх тварин.

Безпека для людей і тварин

Запобігання сказу – одне з найважливіших завдань Реєстру домашніх тварин. На жаль, це смертоносне вірусне захворювання залишається для України викликом, що посилюється на фоні повномасштабної війни з росією.

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За даними Health for Animals, для подолання сказу у певній місцевості необхідно щороку вакцинувати там понад 70% собак. Дотепер в Україні було неможливо відстежувати точну статистику щодо популяції домашніх тварин і рівня їхньої вакцинації в режимі реального часу, що значно ускладнювало як контроль, так і досягнення необхідного рівня вакцинації.

Запровадження Реєстру дозволить уповноваженим органам ефективніше відстежувати кількість тварин і їхній вакцинальний статус, а це – основа для кращого планування профілактичних заходів. Такий підхід знизить ризики поширення хвороб та зробить наші міста і села безпечнішими.

Цифровізація документів і ветеринарної історії

Після другого етапу запуску Реєстру та старту кампанії з реєстрації домашніх тварин у Реєстрі стане доступною можливість відновлення даних про тварину, якщо було втрачено паперовий ветеринарний паспорт. Власник зареєстрованої тварини зможе звернутись до авторизованого ветеринарного лікаря та відновити інформацію про вакцинації та інші важливі процедури з Реєстру, зберігши час та нерви. Крім того, надалі поява ветеринарного паспорта в Дії (інтеграція з Реєстром запланована на 2025 рік) спростить подорожі з домашнім улюбленцем по Україні.

Кращий пошук загублених тварин

Через воєнні дії кількість загублених домашніх тварин лише зростає. Якщо тварина не мала нашийника з жетоном, а також не була чипована, шанси на її повернення до власника досить невисокі. Запровадження Реєстру домашніх тварин надасть власникам додатковий інструмент пошуку тварини, особливо якщо вона мала мікрочип.

Власник, який загубив зареєстровану тварину, зможе повідомити про це авторизованого ветеринарного лікаря, а той – оновити статус тварини в Реєстрі на таку, яка розшукується. Якщо ж хтось знайде тварину та принесе її до ветеринарного лікаря-Агента з реєстрації, він зможе перевірити в тварини наявність мікрочипа чи іншого ідентифікатора та пошукати в Реєстрі контакти власника.

Дослідження, проведене у США, показало, що чиповані собаки повертаються до власників у 52,2% випадків, тоді як без мікрочипа цей показник складає лише 21,9%. Для котів різниця ще більша: 38,5% проти 1,8%. Такі дані наводить журнал Today's Veterinary Practice.

Хоча використання мікрочипів не є обов’язковим для реєстрації, наполегливо рекомендуємо власникам чипувати своїх домашніх улюбленців. До того ж наявність мікрочипа – обов’язкова умова для подорожей з домашнім улюбленцем до країн ЄС.

Відповідність європейським стандартам

Запровадження Реєстру домашніх тварин – один з елементів наближення українського законодавства до законодавства ЄС на шляху до євроінтеграції. Зокрема, Європейська комісія фіналізує законодавчі зміни, які невдовзі зобов'яжуть громадян реєструвати та чипувати тварин в усіх державах ЄС.

Наші партнери підтримали розробку і запровадження реєстру, дозволивши нам втілити цю ідею без використання коштів з бюджету. Єдиний державний реєстр домашніх тварин розроблений за підтримки GIZ, а впроваджується завдяки проєкту "Підтримка цифрової трансформації", що фінансується USAID і UK Dev, у партнерстві з Офісом ефективного регулювання BRDO.

Можливості для ветеринарних лікарів

Ключову роль у процесі реєстрації тварин, безумовно, відіграватимуть українські ветеринарні лікарі. Наша мета – максимально сприяти їм у процесі авторизації та використання Реєстру. Завдяки підтримці міжнародних партнерів для ветеринарних лікарів проводитимуться безкоштовні навчальні вебінари, а для допомоги в авторизації працюватиме безкоштовний технічний супровід.

Крім того, ми працюємо над інтеграцією Реєстру з чотирма найпоширенішими ветеринарними інформаційними системами – JetVet, ENOTE, Animal-ID.net та Bubibo. Це дозволить приватним лікарям безкоштовно реєструвати тварин безпосередньо в цих системах.

Якщо ви власник ветеринарного закладу чи ветеринарний лікар приватної практики, запрошуємо вас дізнатись про деталі та подати заявку на авторизацію на Порталі для ветеринарних лікарів.

Реєстрація тварин і ефективна протидія інфекційним захворюванням – це об’ємна задача. Але завдяки спільним зусиллям держави, міжнародних партнерів, ветеринарних лікарів і відповідальних власників ми зможемо її виконати. Від успішного результату виграють абсолютно усі гравці ветеринарної сфери. Перший крок до цієї мети – зручний цифровий інструмент – уже зроблено.

Денис Башлик, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, спеціально для УП. Життя

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