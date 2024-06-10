"Ті, хто вирішуватиме долю країни за 10-15 років". Як підлітки борються за українську освіту

"Як ви в Україні навчаєтесь онлайн? У вас що, є Wi-Fi?"

Дико таке чути, правда ж? Але попри те, що нам може здаватися, ніби весь світ уже багато знає про Україну, війну та її перебіг, та безальтернативно нас підтримує – це не так.

Це питання нам поставили у приватній школі у Великій Британії Bishop's Stortford College, коли ми разом із фондом savED показували там документальний фільмом "Ми. Майбутнє", героїнями якого є.

"Ми. Майбутнє" – це фільм про нас, п’ятьох підлітків з різних куточків України, наші історії проживання цієї війни. Знятись у стрічці нас запросив благодійний фонд savED, який ініціював фільм і організовує тепер світове турне, аби ми всі разом могли доносити світові правду про Україну.

"Можна безкінечно озвучувати цифри зруйнованих шкіл, прицільних обстрілів освітньої інфраструктури в Україні, та ніщо так добре не чіпляє аудиторію, як чесні історії конкретних людей. Без різниці – це власники бізнесу, керівники міжнародних організацій чи батьки учнів приватної школи в Британії.

Розуміючи це, ми як благодійний фонд шукаємо різні формати та експериментуємо, аби розповідати про Україну в світі, щоб комунікувати про наші потреби, а головне – пропонувати варіанти, як можна допомогти в різний спосіб. Фільм "Ми. Майбутнє" – один із експериментів, що розказує аудиторії за кордоном про Україну, демонструє талант і стійкість вільного і незалежного покоління молодих українців", – так описує фільм Анна Новосад, співзасновниця благодійного фонду savED.

Навесні разом із командою savED та іншими героями фільму за підтримки міжнародного фонду "Відродження" і програми "Долучайся", що фінансується USAID і здійснюється PACT в Україні, ми вирушили до Британії і Сполучених Штатів Америки, щоб показати наш фільм в університетах, школах, офісах великих компаній та міжнародних організацій.

"Наша мета – продемонструвати світу, що, попри війну та руйнування, в України є майбутнє і це майбутнє – наші діти. Герої фільму – п’ятеро підлітків, які розповідають свої історії проживання досвіду війни і вже працюють над розвитком та відбудовою України.

Таких проактивних місійних підлітків в Україні чимало. І наше завдання – підтримувати їх і окреслювати ширші горизонти. Показуючи фільм у різних країнах, ми привертаємо увагу світу до потреби відновлення доступу до освіти в Україні. Аби такі діти як Даша, Мирослава, Даня, Софія і Дарій мали можливість навчатись, мріяти та втілювати свої мрії в життя", – додає директорка фонду savED Оленка Северенчук.

Висновки та спостереження з досвіду адвокації теми освіти під час війни за кордоном

Українських наративів у світі критично мало

На третьому році повномасштабної війни нас запитували, як ми можемо навчатись онлайн і дивувались, почувши, що в Україні є Wi-Fi. І це не тому, що від теми війни в Україні іноземці «втомилися». Це про брак базових знань про Україну і українців загалом: хто ми, де на карті світу, як живемо і в чому наша унікальність.

Нам потрібно інвестувати у просвітництво, розказувати про Україну і наші здобутки, доносити світові, що ми прогресивна країна з талановитими людьми та величезним потенціалом.

Разом з тим потрібен креатив і оригінальні підходи до комунікації наших меседжів у світі. Те, що працювало у 2022 році, не працює у 2024-му. Нам потрібно бути гнучкими і щороку "перестрибувати" себе минулорічних у цій інформаційній війні.

Про українців варто розказувати через призму культурної унікальності, а не як про жертв війни

"Ми. Майбутнє" – таке собі документальне реаліті, у якому кожен із нас розповідає свою історію проживання війни, але осердям фільму є не драма, а майбутнє, яке ми вп’ятьох будуємо. Ми показуємо світу, що українці – не нація жертв, а навпаки – сміливці, які мріють і творять свою країну. Боремося за екологію, створюємо і розвиваємо молодіжні рухи, займаємося медичними дослідженнями та відбудовуємо зруйновані будівлі. Саме такою світ має бачити Україну.

Більше уваги потрібно приділяти адвокації серед студентів та старшокласників

Аудиторія старшокласників та студентів перспективна, бо це ті, хто ухвалюватиме рішення у своїх країнах через 5-10-15 років. І їм важливо дізнаватися про Україну від нас, а не з російських наративів, яких дуже багато. Через наші особисті історії аудиторія краще розуміє контекст. За нашими спостереженнями, для дітей та підлітків найкраще працює пояснення, що українські воїни – супергерої сьогодення, а українська молодь – винахідливий рушій змін та розвитку.

Герої фільму та команда savED навесні 2024-го вирушили до Британії і Сполучених Штатів Америки, щоб показати "Ми. майбутнє" в університетах та школах зокрема. Фото: SavED

Недостатньо просто розповідати про проблему, треба пропонувати людям рішення та можливість долучитися

Куди б ми не приїздили і скільки б глядачів не збирали на показах, всюди нам ставили запитання: «Як ми можемо вам допомогти?».

Слухаючи наші історії, люди готові долучатись, однак їм потрібні прості та зрозумілі варіанти. Найпростіше – донатити. Утім, значно ціннішим буде формування спільноти, так званої "мережі" для просування українського порядку денного.

Люди можуть пожертвувати 50 доларів, а можуть ініціювати благодійну ярмарку в школі, куди ходить їхня дитина, чи замість подарунків на день народження оголосити про збір коштів. Або ж показати цей фільм своїм колегам на роботі чи для одногрупників в університеті.

Нам варто залучати іноземців і робити їх своїми поплічниками і поплічницями в боротьбі із роспропагандою і розказувати світу правду про Україну через наші інструменти. Фільм "Ми.Майбутнє" – один із них.

Українська молодь за кордоном має потенціал стати нашими амбасадорами й поширювати інформацію про Україну

Активно залучати українську молодь, яка навчається у закордонних школах та університетах, до адвокаційної діяльності – вкрай важливо. Адже вони можуть стати справжніми амбасадорами України та просувати наші наративи у світі.

Перебуваючи в середовищі активних молодих людей, наші хлопці і дівчата мають можливість організовувати презентації, виставки, ініціювати активності, які показують сучасну Україну і таким чином показувати справжній сенс нашої боротьби.

Навчаючись за кордоном, українці мають скористатися цією перевагою, здобути знання і навички, з якими вони повернуться в Україну та зможуть відновлювати її. Але не варто втрачати момент – допомагати своїй країні можна вже сьогодні через культурну дипломатію, розповідаючи світу про нас та адвокуючи наші потреби.

Що плануємо далі?

Наступний етап у адвокації з документальним фільмом – тур країнами Європи. Зокрема, у планах візити до Литви, Естонії, Фінляндії, Норвегії та Франції, а також серія показів документалки в Україні.

Наш проєкт із показами документального фільму за кордоном має одразу дві мети: просвітницьку й адвокаційну, а також фандрейзингову. У межах туру ми збираємо кошти на підтримку релокованого до Києва Маріупольського ліцею, директором якого є герой стрічки, Андрій Голютяк.

Пан Андрій не просто релокував ліцей та відродив його в Пущі-Водиці під Києвом, він також організував у школі пансіон для учнів з Маріуполя та інших тимчасово окупованих і постраждалих територій. Тож разом ми збираємо кошти, аби допомогти облаштувати в ліцеї комфортні умови.

Долучитись до збору на ліцей можна на сайті savED.

Мирослава Трофимчук, героїня документального фільму "Ми. Майбутнє", спеціально для УП. Життя

Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.