Вітраж зі спогадів: про Бахмут збирають 100 тисяч історій, і ви можете вписати свою

Друже, любий, чортів … Як ви почнете свій лист до Бахмута, щоб вилити те, що відчуваєте до нього?

14-го вересня у Бахмута День міста – 453 роки, і відлік не завершений. Хоча, впевнена, знайдуться охочі мені заперечити. Військова адміністрація вважає, що цілим залишився 1% міста, хоча і в тому не впевнена. Але люди там є (щонайменше в підземеллях колишнього заводу облаштували шпиталь росіян).

Бахмут роз’їхався країною та світом. Розлетівся на друзки історій тих, хто його пам’ятає, або ж в чиє життя приніс трагічну звістку. Тільки пам’ять починає підводити, а фотоальбоми вдалося вивезти далеко не всім.

"Лист Бахмуту" – це спосіб відновити та зберегти

Ідея зібрати листи-спогади до міста виникла раптово. Але з часом укріпилась та тепер здається чимось дуже логічним, що мало й так бути. Ми маємо колекції листів політиків, громадських діячів, письменників. Вони показують буденність та дають можливість стати спостерігачем подій через роки. Листування – це одне з історичних джерел. І такого джерела бракує історії Бахмута.

Колись в місті було тільки постійних мешканців 70 тисяч. А до того ж приїздили численні гості, студенти, рідня. Далі додалися військові та їхні родини. Для одних Бахмут – це про радість минулих часів, для інших – про втрату. Але спогади кожного однаково важливі в загальній історії міста 20-21 століття.

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Проєкт Вільного радіо "Листи до Бахмута" – це можливість об’єднати тисячі голосів в одну історію міста, яке нам небайдуже, з якого і нашій редакції довелося поїхати.

Писати лист – це загалом терапевтична практика. Можливість проговорити в голові певну частинку болю, що накопичилась і трохи відпустити його. Так, боліти повністю не перестане, але рана буде чистішою.

В Бахмуті поєдналося чимало втрат: для одних втрата дому, для когось – втрата близьких, буває одразу те й інше. Але цей проєкт не лише про біль, він про життя (і солодке, і гірке).

Місто чиїхось перших поцілунків, катання на велосипеді, рідної школи або університету, першої роботи, яскравої екскурсії сходом, затишку обіймів бабусі, домівки, яку плекали. Місто, з яким тепер порівнюєш всі інші, бо "як у нас". Місто, про яке почули лише з розповідей близької людини, але звідки вона не повернулась. Місто історій та спогадів, що ще можна зберегти. До цього ми кличемо приєднатись.

Символом цього проєкту для мене є вітраж. Бо от було собі ціле місто, а розбилось. Тепер же ми пробуємо відтворити те, що бачили різні люди в різний час. Створюючи таку собі призму, через яку місто постає над нинішнім попелом. Адже Бахмут після Другої світової теж відбудовували. І він постав, як фенікс, з нічого. І підприємства повернулись, і люди.

Як надіслати лист Бахмуту

З 14-го вересня можна буде написати лист місту, який можливо відправити. Для цього стартує окремий сайт "Листи до Бахмута". При заповненні листа достатньо вказати дані відправника: ім’я, вік та область, де живете зараз.

Графа "отримувач" у всіх стандартна: "Бахмут, Горбатова, 69, для Вільного радіо"

У формі є поле для тексту листа та теги. Останні допоможуть легко прочитати листи зі спогадами про конкретний район.

Спортколедж, медколедж, технікум, індустріальний коледж, ГІІМ, УІПА, ДонУЕП, Топталівка, Комаровка, 50-й, водоканал, мʼясокомбінат, Забахмутка, літак, Посьолок, Алея Троянд, Опитне, Іванівське, Красна гора. Який з районів вам найрідніший? Оберіть один або й декілька. І згодом листи по кожному з них легко буде знайти й від інших людей.

Набережна Бахмута у травні 2022 року, Фото: Вільне радіо

Хочете на папері? Пишіть. Приймати їх будуть в осередках бахмутян по Україні.

Осередки підтримки мешканців Бахмутської громади "З Бахмутом у серці" у регіонах, які прийматимуть листи Бахмуту:

Дніпро, вул. Макарова, 1б (понеділок-п’ятниця 09:00-16:00)

Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Авангардна, 94 (понеділок-п’ятниця 10:00-14:00)

Харків, вул. Лермонтовська, 9 (понеділок-п’ятниця 09:00-16:00)

Чернігів, вул. Дмитра Самоквасова, 8 (понеділок-п’ятниця 11:00-17:00)

Київ, вул. Левка Лук’яненка, 14 Б (понеділок-п’ятниця 10:00-16:00)

Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 3 (понеділок-п’ятниця 10:00-16:00)

Полтава, вул. Козака, 3А (понеділок-п’ятниця 10:00-14:00)

Одеса, вул. Водопровідна, 13 (понеділок-п’ятниця 10:00-15:00)

Львів, пр. В. Чорновола, 45а, корпус 6 (будні дні з 10 до 17 години)

Костянтинівка, вул. О. Невського, 84 (понеділок-п’ятниця з 10:00 до 12:00)

Центри "ЯМаріуполь", які видають допомогу бахмутянам, а також прийматимуть листи:

Рівне (вул. Міцкевича, 5);

Тернопіль (площа Героїв Євромайдану, 9);

Хмельницький(вул. Героїв Маріуполя, 3а);

Калуш (вул. Грушевського, 13);

Запоріжжя (вул. Соборна, 150а);

Черкаси (вул. Володимира Ложешнікова, 52)

Зібрані листи ми прагнемо оформити щонайменше цифровим архівом. Згодом же плануємо виставку з прочитанням окремих спогадів вголос. Для цього ще шукаємо партнерів.

Анна Сердюк, шеф-редакторка Вільного радіо з Донеччини та ініціаторка проєкту "Листи до Бахмута", спеціально для УП. Життя

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