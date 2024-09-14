Вітраж зі спогадів: про Бахмут збирають 100 тисяч історій, і ви можете вписати свою
Друже, любий, чортів … Як ви почнете свій лист до Бахмута, щоб вилити те, що відчуваєте до нього?
14-го вересня у Бахмута День міста – 453 роки, і відлік не завершений. Хоча, впевнена, знайдуться охочі мені заперечити. Військова адміністрація вважає, що цілим залишився 1% міста, хоча і в тому не впевнена. Але люди там є (щонайменше в підземеллях колишнього заводу облаштували шпиталь росіян).
Бахмут роз’їхався країною та світом. Розлетівся на друзки історій тих, хто його пам’ятає, або ж в чиє життя приніс трагічну звістку. Тільки пам’ять починає підводити, а фотоальбоми вдалося вивезти далеко не всім.
"Лист Бахмуту" – це спосіб відновити та зберегти
Ідея зібрати листи-спогади до міста виникла раптово. Але з часом укріпилась та тепер здається чимось дуже логічним, що мало й так бути. Ми маємо колекції листів політиків, громадських діячів, письменників. Вони показують буденність та дають можливість стати спостерігачем подій через роки. Листування – це одне з історичних джерел. І такого джерела бракує історії Бахмута.
Колись в місті було тільки постійних мешканців 70 тисяч. А до того ж приїздили численні гості, студенти, рідня. Далі додалися військові та їхні родини. Для одних Бахмут – це про радість минулих часів, для інших – про втрату. Але спогади кожного однаково важливі в загальній історії міста 20-21 століття.
Проєкт Вільного радіо "Листи до Бахмута" – це можливість об’єднати тисячі голосів в одну історію міста, яке нам небайдуже, з якого і нашій редакції довелося поїхати.
Писати лист – це загалом терапевтична практика. Можливість проговорити в голові певну частинку болю, що накопичилась і трохи відпустити його. Так, боліти повністю не перестане, але рана буде чистішою.
В Бахмуті поєдналося чимало втрат: для одних втрата дому, для когось – втрата близьких, буває одразу те й інше. Але цей проєкт не лише про біль, він про життя (і солодке, і гірке).
Місто чиїхось перших поцілунків, катання на велосипеді, рідної школи або університету, першої роботи, яскравої екскурсії сходом, затишку обіймів бабусі, домівки, яку плекали. Місто, з яким тепер порівнюєш всі інші, бо "як у нас". Місто, про яке почули лише з розповідей близької людини, але звідки вона не повернулась. Місто історій та спогадів, що ще можна зберегти. До цього ми кличемо приєднатись.
Символом цього проєкту для мене є вітраж. Бо от було собі ціле місто, а розбилось. Тепер же ми пробуємо відтворити те, що бачили різні люди в різний час. Створюючи таку собі призму, через яку місто постає над нинішнім попелом. Адже Бахмут після Другої світової теж відбудовували. І він постав, як фенікс, з нічого. І підприємства повернулись, і люди.
Як надіслати лист Бахмуту
З 14-го вересня можна буде написати лист місту, який можливо відправити. Для цього стартує окремий сайт "Листи до Бахмута". При заповненні листа достатньо вказати дані відправника: ім’я, вік та область, де живете зараз.
Графа "отримувач" у всіх стандартна: "Бахмут, Горбатова, 69, для Вільного радіо"
У формі є поле для тексту листа та теги. Останні допоможуть легко прочитати листи зі спогадами про конкретний район.
Спортколедж, медколедж, технікум, індустріальний коледж, ГІІМ, УІПА, ДонУЕП, Топталівка, Комаровка, 50-й, водоканал, мʼясокомбінат, Забахмутка, літак, Посьолок, Алея Троянд, Опитне, Іванівське, Красна гора. Який з районів вам найрідніший? Оберіть один або й декілька. І згодом листи по кожному з них легко буде знайти й від інших людей.
Набережна Бахмута у травні 2022 року, Фото: Вільне радіо
Хочете на папері? Пишіть. Приймати їх будуть в осередках бахмутян по Україні.
Осередки підтримки мешканців Бахмутської громади "З Бахмутом у серці" у регіонах, які прийматимуть листи Бахмуту:
- Дніпро, вул. Макарова, 1б (понеділок-п’ятниця 09:00-16:00)
- Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Авангардна, 94 (понеділок-п’ятниця 10:00-14:00)
- Харків, вул. Лермонтовська, 9 (понеділок-п’ятниця 09:00-16:00)
- Чернігів, вул. Дмитра Самоквасова, 8 (понеділок-п’ятниця 11:00-17:00)
- Київ, вул. Левка Лук’яненка, 14 Б (понеділок-п’ятниця 10:00-16:00)
- Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 3 (понеділок-п’ятниця 10:00-16:00)
- Полтава, вул. Козака, 3А (понеділок-п’ятниця 10:00-14:00)
- Одеса, вул. Водопровідна, 13 (понеділок-п’ятниця 10:00-15:00)
- Львів, пр. В. Чорновола, 45а, корпус 6 (будні дні з 10 до 17 години)
- Костянтинівка, вул. О. Невського, 84 (понеділок-п’ятниця з 10:00 до 12:00)
Центри "ЯМаріуполь", які видають допомогу бахмутянам, а також прийматимуть листи:
- Рівне (вул. Міцкевича, 5);
- Тернопіль (площа Героїв Євромайдану, 9);
- Хмельницький(вул. Героїв Маріуполя, 3а);
- Калуш (вул. Грушевського, 13);
- Запоріжжя (вул. Соборна, 150а);
- Черкаси (вул. Володимира Ложешнікова, 52)
Зібрані листи ми прагнемо оформити щонайменше цифровим архівом. Згодом же плануємо виставку з прочитанням окремих спогадів вголос. Для цього ще шукаємо партнерів.
Анна Сердюк, шеф-редакторка Вільного радіо з Донеччини та ініціаторка проєкту "Листи до Бахмута", спеціально для УП. Життя
Публікації в рубриці "Погляд" не є редакційними статтями і відображають винятково точку зору автора.