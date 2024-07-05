Як організувати комфортне життя для близької людини, що втратила мобільність

Життя поруч із маломобільною людиною потребує від доглядальника особливої чуйності, піклування та навичок.

З моменту втрати мобільності ваша близька людина стає більш залежною від вашої допомоги, але це не означає, що її життя повинно втратити якість і радість.

Розглянемо, як організувати комфортне та безпечне середовище вдома, зберігаючи при цьому гідність та самостійність підопічного.

Як зрозуміти стан близької людини та адаптувати життя до нових умов?

Оцініть стан мобільності. Чи може людина самостійно вставати, сідати в ліжку, ходити до ванної кімнати чи виконувати прості рухи, як-от взяти до рук гребінець, пульт від телевізора, книгу, ложку чи склянку. Відповіді на ці питання допоможуть вам підібрати необхідні засоби, що можуть полегшити повсякденне життя маломобільної людини. Наприклад, спеціальне ліжко з функціями регулювання положення, або ходунки, крісло колісне, спеціальний адаптивний посуд для їжі тощо.

Уникайте ізоляції. Маломобільну людину не потрібно ізолювати в окремій кімнаті. Вона має лишатися активним учасником домашнього життя – таким самим членом сім’ї, як і до хвороби. Тож спілкування щодня із членами родини, друзями, або навіть короткі бесіди з доглядальниками можуть значно покращити якість життя маломобільної людини.



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Підтримання звичного ритму життя. Допоможіть близькій людині відчувати день як послідовність звичних дій: вмивання і чищення зубів після пробудження, зміна одягу з нічного на денний, чашка ароматної кави/чаю зранку або інший ритуал, що завжди приносив радість і був звичною частиною життя до хвороби.

Адаптуйте житло. Якщо людина зберігає мобільність, але має проблеми зі здоров’ям, зокрема з пересуванням, оселя має стати максимально безпечною та комфортною для неї.

Наприклад, у душовій можна встановити спеціальні поручні або сидіння, аби полегшити гігієнічні процедури. З усіх кімнат варто прибрати потенційні перешкоди, що можуть спричинити падіння: ковзкі килимки, подовжувачі або електричні шнури на підлозі, ненадійні поручні тощо. Подбайте про освітлення – зокрема можна встановити нічники у квартирі та лампи, що реагують на рух.



Гігієна з повагою до гідності підопічного

Повага до гідності підопічного є дуже важливою у догляді за маломобільними людьми. Необхідно створити атмосферу, в якій підопічний не відчуває себе приниженим чи незахищеним. Важливо вислухати побажання людини та, за можливості, поставити відкриті запитання, щоб зрозуміти, які аспекти догляду її турбують. Таке спілкування допомагає знизити відчуття незручності та виявити повагу до особистих кордонів.

Одяг та особиста гігієна. Зміна одягу вранці є не тільки гігієнічною процедурою, але і способом відновлення внутрішнього годинника людини, що сприяє кращому відчуттю часу – коли ранок, а коли вечір.

Зберігайте приватність людини під час інтимних процедур. Важливо подбати, щоб під час миття або заміни підгузка в кімнату не зайшли сторонні люди. Також слід використовувати сміттєві пакети для негайної утилізації використаних гігієнічних засобів, щоб людина не почувалася незручно, що їх може побачити хтось, окрім вас.

Заохочуйте самостійність. Важливо дозволити підопічним зберігати максимальну самостійність у межах їхніх можливостей. Це сприяє збереженню їхньої гідності і відчуттю контролю над власним життям.

Гігієнічний догляд за тілом і профілактика пролежнів

Важливо регулярно оцінювати стан шкіри, особливо на вразливих ділянках тіла (тих, що піддаються тривалому тиску). Також потрібно мити тіло після кожної зміни підгузка або використання туалету, а також після нічного сну. Використання м'яких, нежорстких миючих засобів і зміна постільної білизни та одягу допомагають зберегти шкіру чистою і сухою.

Профілактика пролежнів. Пролежні виникають через тривалий тиск на одну ділянку тіла, що перешкоджає нормальному кровообігу. Щоб уникнути цього, необхідні:

Регулярні перевертання підопічного – змінювати положення тіла кожні дві години вдень і кожні чотири години вночі, щоб запобігти тривалому тиску на одні і ті ж самі місця.

Використання спеціальних матраців – протипролежневі матраци значно знижують ризик утворення пролежнів завдяки розподілу тиску та зменшенню впливу на одну точку.

Підтримка чистоти і сухості шкіри – шкіра має завжди залишатися чистою і сухою, оскільки волога може сприяти розвитку пролежнів.



Як виявити пролежні і що робити, якщо вони утворилися?



Виявлення ранніх ознак – на початковій стадії пролежні можуть проявлятися як почервоніння на шкірі, яке не зникає після зміни положення тіла. На цьому етапі важливо негайно змінити положення підопічного і уникати подальшого тиску на уражену ділянку.

Подальший догляд – якщо з'являються пухирі або пошкодження шкіри, необхідно звернутися за медичною допомогою. Пролежні цієї стадії можуть швидко переходити до більш серйозних форм з інфекцією і ураженням тканин.

Терімнове звернення до лікаря – у випадку появи гнійних ран або некрозу тканин необхідно негайно звернутися до лікаря, оскільки такі умови вимагають професійного лікування і можливого хірургічного втручання.



Харчування маломобільних людей



Під час догляду за маломобільними особами часто виникає необхідність зробити їжу легшою для споживання, але при цьому зберегти її поживність і смак.

Збереження апетитного вигляду: Навіть коли їжа подрібнена або перетворена на пюре, важливо підтримувати її апетитний вигляд. Використання трав або зелені, гарне сервірування на красивому посуді може зробити страву візуально привабливішою.

Додавання смаку: Приготування подрібненої їжі не означає, що вона повинна бути прісною. Використання різноманітних спецій, приправ та олій може допомогти підсилити смак і покращити апетит підопічного.

Збалансованість дієти: Незважаючи на необхідність подрібнення їжі, дієта має залишатися збалансованою, з достатньою кількістю білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів.

Гідратація: Регулярне споживання рідини є життєво важливим для здоров'я, особливо для маломобільних людей. Подбайте про достатній прийом води протягом дня. Не чекайте видимих ознак спраги і тим паче зневоднення. Пропонуйте людині воду на регулярній основі.

Ваша робота як доглядальника надзвичайно цінна, адже ви даруєте своїм близьким надію, комфорт і радість. Проте пам'ятайте, що турбота про інших починається з турботи про себе:доглядальник має зберігати свій внутрішній ресурс, знаходити час для відпочинку і власного відновлення.

Лише підтримуючи баланс між турботою про близьких і піклуванням про себе, ви зможете зберігати свою енергію та дарувати тепло іншим.

Зоя Максимова, медична директорка проєкту "Всетурбота", який започаткував Україно-швейцарський проєкт "Діємо для здоров’я", керівниця паліативного відділення клініки "Добробут"

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