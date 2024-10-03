Як комбіноване медичне попередження на тютюнових виробах рятує життя

Тютюнова індустрія полює на молодь для поширення вживання тютюну, що призводить до передчасної смерті 8 мільйонів людей у світі щорічно, а від впливу вторинного тютюнового диму помирає близько 1,3 мільйона людей.

Дослідження показують, що в Україні кожен четвертий дорослий віком 18 років і старше зараз вживає тютюнові та/або нікотинові вироби (36% чоловіки, 15% жінки). Серед молоді 18-29 років поширеність вживання тютюну та нікотину становить 30% (31% чоловіки та 28% жінки).

Чи в наших силах зупинити поширеність куріння?

Міжнародна спільнота розробила ефективні інструменти зниження поширеності вживання тютюну і нікотину, серед яких важлива роль належить впровадженню комбінованого медичного попередження на пачках тютюнових виробів, що є одним з найефективніших заходів MPOWER. Медичні попередження – це важливий інструмент інформування про ризики для здоров’я та сприяння відмові від куріння, їхня основна мета – захист здоров’я людей.

Статтею 11 Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну визначено, що попередження повинні розміщуватися як на лицьовій, так і на зворотній стороні упаковки усіх тютюнових виробів, бути великими й чіткими, займати 50% основної маркованої поверхні та більше, описувати конкретні хвороби, що викликає вживання та можуть бути виконані у вигляді малюнків або піктограм, або містити їх.

В Україні запроваджено медичні попередження на пачках сигарет та тютюнових виробів для куріння, які займають 65% площі упаковки. З 11 січня 2024 року оновлені медичні попередження, що відповідають стандартам Директиви 2014/40/ЄС, розміщуються на упаковках тютюнових виробів для куріння. Черговий крок уперед – наявність QR-коду, що містить посилання на безоплатний сервіс з відмови від вживання тютюну Центру громадського здоров’я МОЗ України "Я кидаю курити".

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Водночас графічні медичні попередження про наслідки вживання тютюну та інформація про безоплатний сервіс для відмови від вживання тютюну відсутній на упаковках так званих бездимних тютюнових виробів, до яких в Україні застосували і практику регулювання сигарет для нагрівання (ТВЕН). Таким чином споживачі бездимних тютюнових виробів позбавлені як інформації про безоплатний сервіс відмови від вживання тютюну, так і ілюстрацій реальних наслідків для здоровʼя від вживання тютюну. Безумно цей факт обмежує права цих споживачів, найбільша частка яких припадає на молодь.

Громадський моніторинг місць торгівлі тютюновими та нікотиновими виробами вкотре продемонстрував ефективність графічних попереджень на пачках тютюновиз виробів. Місця торгівлі, які з порушенням закону заклеюють імітацією цінників медичні попередження на упаковках тютюнових виробів роблять це для 96% сигарет та інших тютюнових виробів і лише 21% для сигарет для нагрівання (ТВЕН).

Зображення хвороб, спричинених курінням на упаковках тютюнових виробів – це потужний інструмент, який може допомогти людям кинути курити та запобігти початку куріння. Опитування населення доводять, що такий спосіб маркування тютюнових виробів є надзвичайно ефективним: майже 93% теперішніх курців помічають такі попередження, і більшість з них задумувалась про припинення куріння.

Боротьба триває

В Україні серед всіх споживачів тютюну та нікотину 79% вживають сигарети, 18% – тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН). Серед молоді 18-29 років цей показник становить 61% та 37% відповідно.

Причиною зростання рівня вживання тютюну є агресивне просування сигарет для нагрівання, виробники яких, всупереч позиції ВООЗ, позиціонують їх як бездимні тютюнові вироби. Тютюнова індустрія майстерно використовує упаковку ТВЕН як інструмент приховування шкоди та залучення нових споживачів, особливо молоді. Водночас ВООЗ та незалежні міжнародні дослідження наголошують на шкоді для здоровʼя людини внаслідок куріння ТВЕН як і будь-яких інших тютюнових виробів.

Відсутність графічних медичних попереджень про наслідки вживання тютюну на упаковках сигарет для нагрівання (ТВЕН) є додатковою прогалиною у інформування споживачів, перш за все дітей та молоді, про наслідки вживання тютюнової наркотичної продукції.

Інфографіки нижче демонструють разючу різницю між пакуваннями сигарет та ТВЕН.

Життя Життя Життя

Законодавством України передбачено лише текстове медичне попередження без графічного зображення, яке займає 30% від усієї площі упаковки для ТВЕН. Це значна прогалина антитютюнового законодавства, адже ВООЗ наголошує, що вживання будь-яких тютюнових виробів завдає руйнівної шкоди і є токсичним для здоровʼя людини.

ВООЗ рекомендує регулювати ТВЕН як звичайні сигарети. Згідно зі звітом Секретаріату Конвенції РКБТ ВООЗ "Проблеми, пов’язані з класифікацією нових і новітніх тютюнових виробів", ТВЕН "виділяють продукти піролізу, такі як леткі альдегіди ... отже, ці аерозолі чітко підпадають під наукове визначення "диму", і будь-який дим, що виділяється, однозначно є "тютюновим димом"". Безпечного куріння не існує, тож на упаковках будь-яких тютюнових виробів (зокрема ТВЕН) мають міститися комбіновані медичні попередження про наслідки вживання тютюну й нікотину – зображення та текст.

Зміни до євроінтеграційної Директиви 2014/40/ЄС щодо маркування ТВЕН пропонують запровадити такі ж вимоги як і до звичайних тютюнових виробів. Відповідні зміни щодо медичних попереджень на упаковках ТВЕН розглядаються у Молдові, яка як і Україна є кандидатом в члени ЄС.

Світовий досвід переконливо доводить, що використання реалістичних зображень наслідків куріння на пачках сигарет є одним із найефективніших способів зменшення поширеності куріння. Вже 138 країн зобов’язують виробників розміщувати на упаковках сигарет графічні медичні попередження із зображеннями хвороб, спричинених курінням. Деякі країни впровадили медичні попередження, що займають понад 90% площі пачки тютюнових виробів.

Окрім цього, в Європейському Союзі завдяки введенню у дію Директиви 2014/40/ЄС, яка передбачає збільшення розміру комбінованого медичного попередження та графічних зображень на пачках сигарет до 65% знизилась поширеність куріння серед дітей на 20% та серед дорослих на 12,5%.

Впровадження графічних медичних попереджень та інформації про безоплатний сервіс від вживання тютюну для усіх тютюнових виробів є одним з найефективніших способів захисту людей від агресивного тютюнового маркетингу. Медичні попередження на пачках тютюнових виробів доносяться до всіх споживачів, розміщуються безпосередньо виробниками й нічого не коштують державі. Натомість це дозволяє знизити привабливість тютюнових виробів, підвищити помітність попередження про шкоду для здоров'я, зменшити вплив реклами та захистити молодь від тютюнової залежності.