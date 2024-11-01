Як змінюються запити українців до психологів на третьому році повномасштабної війни?

Війна змінює людей, і чим довше вона триває, тим помітнішими стають наслідки безпрецедентного емоційного навантаження, а також трансформації емоцій та запитів українців.

Як частина команди Mental Help, створеної за ініціативи Глобального договору ООН в Україні, ми маємо доступ до унікального масиву даних для аналізу. З березня 2022 року ми надали понад 20 тисяч консультацій, підтримавши близько 4 тисячі людей.

Це дало нам можливість простежити, як із часом змінюються запити: від питань, пов’язаних із гострим стресом і тривогою, до глибоких екзистенційних питань та переосмислення життєвих цінностей.

Перший рік війни був особливо важким. На початку нашої роботи більшість запитів стосувалася гострого стресу, тривоги, страху та втрати домівок. Спогади були свіжими, і до нас зверталися тисячі людей, які переживали надзвичайно травматичний досвід. Кожен хотів поділитися, розповісти свою історію, опрацювати свій біль.

З часом характер запитів змінився. Наразі, на третьому році війни, ми все частіше стикаємося з іншими темами. Тепер люди звертаються до нас із питаннями, що стосуються глибинних змін у житті – це екзистенційні питання про сенс життя, зміни у цінностях та сімейні кризи.

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Війна стала каталізатором таких запитів, оскільки люди переосмислюють своє життя, зв’язки та пріоритети. Пошук нових сенсів є свідченням не тільки адаптації до нової реальності, а й потреби знайти міцну опору в майбутньому, яке видається непевним.

Трансформація стратегій реагування на стрес

На початку війни українці зазвичай обирали стратегії, спрямовані на подолання безпосередньої небезпеки – це були швидкі реакції, спрямовані на виживання. Проте на нинішньому етапі ми бачимо зміни: запити зміщуються до тем особистого розвитку, переосмислення цілей і стратегій поведінки.

Люди починають шукати довготривалі стратегії, які допоможуть їм жити навіть у ситуації невизначеності, приймаючи нові життєві виклики.

У майбутньому, в міру стабілізації обставин, можна очікувати ще більшої потреби в темах самовідновлення, відновлення зв’язків і, можливо, навіть нових починань.

Психотерапія стане важливим інструментом не тільки для подолання минулих травм, а й для побудови нових життєвих перспектив.

Важливість психологічної підтримки в умовах війни

Тривалий стрес загострює наявні психічні розлади. Ми щодня бачимо такі випадки, коли тривога, депресія та посттравматичний стресовий розлад стають повсякденною реальністю для багатьох.

За даними ВООЗ, близько 22% людей, які постраждали від конфліктів, страждають на психічні розлади, і, на жаль, Україна не є винятком.

Особливо важливий момент – це те, як ми продовжуємо працювати навіть у складних умовах. Незалежно від того, чи це відключення світла, чи відсутність зв’язку, ми намагаємося не підвести клієнтів, які потребують нашої підтримки. Бувало, що консультації проводилися навіть на заправках, з використанням мобільного інтернету та павербанків.

Психотерапія – це не просто допомога. Це важливий ресурс підтримки для тих, хто відчуває втрату стабільності. У такі моменти вкрай важливо не залишатися наодинці зі своїм болем. Війна забирає багато, але не має позбавляти нас права на психологічну допомогу. Якщо вам зараз важко – не соромтеся звертатися за допомогою. Кожен заслуговує на підтримку та розуміння, особливо у цей непростий час.

Ярослав Іванчишин, психотерапевт платформи Mental Help у напрямку транзакційний аналіз, спеціально для УП. Життя

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