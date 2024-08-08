"Захист України" і сучасна підготовка молоді – чи правильним шляхом йдемо?

Зупинимося на хвилину і уявімо собі звичайний український клас, де замість уроків географії чи літератури учні займаються стрільбою на лазерних тренажерах та літають на FPV дронах. Ні, це не фантазія з коміксів про супергероїв, а цілком реальна перспектива.

Держава вирішила, що наша молодь має бути готовою до всього, і виділила на це не багато не мало, а 1,65 мільярда гривень. Такий крок свідчить про серйозні наміри Уряду забезпечити майбутнє країни через освіту.

Але чи дійсно це так необхідно? І чи зможе наша молодь отримати належну підготовку? Спробуймо розібратися.

А навіщо це потрібно?

Погодьтеся, що уроки "Захисту Вітчизни" в школі ще недавно асоціювалися хіба що з подовженими спортивними штанами і дещо підстаркуватим вчителем, який більше розповідав байки з армійського життя, ніж реально навчав. Але ті часи пройшли, і тепер Україна збирається навчати своїх дітей на рівні світових стандартів. Це не тільки актуально, але й вкрай необхідно, враховуючи сучасні реалії.

В умовах війни та постійної загрози з боку росії підготовка молоді до можливих викликів стає питанням національної безпеки. Відповідні навички та знання, які школярі отримають під час таких уроків, можуть врятувати не одне життя. Адже молодь має бути готова до всього, що може статися, як на полі бою, так і в повсякденному житті.

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Сучасне обладнання – шлях до успіху

Головний козир нової програми – це сучасне обладнання. Тільки уявіть: інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, симулятори управління дронами, навчальні манекени для серцево-легеневої реанімації… І це – лише маленька частинка. Це вам не картонні мішені і мотузкові перешкоди.

Ні, тепер школярі будуть робити сотні тисяч пострілів по віртуальному ворогу, відпрацьовувати тактичні маневри і вивчати основи медицини. Наприклад, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери дозволяють створити реалістичну імітацію бойових умов, що підвищує ефективність навчання.

Симулятори управління дронами допоможуть учням освоїти сучасні технології, які широко використовуються як у військовій, так і в цивільній сфері. А медичні тренажери дадуть змогу відпрацювати навички першої допомоги, які можуть бути життєво необхідними в екстремальних ситуаціях.

Усе це обладнання купуватимуть в е-каталозі Prozorro Market, який працює наче інтернет-магазин для державних закупівель. Тож можна бути впевненими, що тренажери будуть якісними, а сам процес закупівель – максимально відкритим і чесним. Це також мінімізує ризики корупції та гарантує, що кожна школа отримає саме те, що їй потрібно для ефективного навчання.

Реальні цифри

В Україні приблизно 400 тисяч учнів 10-11 класів. За планом, для них створять кількасот навчальних осередків, кожен з яких зможе обслуговувати від 80 до 1000 учнів. Для повного покриття всіх школярів необхідно забезпечити достатню кількість обладнаних осередків, і це завдання виглядає досить амбіційно.

Якщо врахувати, що кожен учень має зробити хоча б по 100 пострілів на тренажері, то загалом це становитиме 40 мільйонів пострілів. І це не просто цифра – це реальний вклад у підготовку молоді.

Європейський досвід

Погляньмо на наших європейських сусідів. У Фінляндії, наприклад, учні вже давно вивчають основи виживання і медичної допомоги на симуляторах. Це дозволяє їм бути підготовленими до надзвичайних ситуацій з раннього віку. У Німеччині цивільна оборона включена в шкільну програму, де школярів вчать основи першої допомоги та евакуації.

В Естонії роблять акцент на цифрову грамотність та кібербезпеку. Школярі вивчають, як захищати свої дані в інтернеті, працювати з цифровими інструментами та розуміти основи програмування. Це особливо важливо в сучасному світі, де кіберзагрози стають все більш актуальними.

У Норвегії шкільна програма включає заняття з фізичної активності на природі. Учнів навчають орієнтуватися в лісі, виживати в екстремальних умовах і надавати першу допомогу. Це сприяє не лише фізичному розвитку, але й формує навички виживання.

Ми йдемо правильним шляхом, долучаючись до світових стандартів. Європейські країни вже давно зрозуміли, що інвестиції в освіту та підготовку молоді є запорукою безпеки та стабільності. Інтеграція подібних програм в українську систему освіти допоможе виховати покоління, готове до викликів сучасного світу, і забезпечити національну безпеку та процвітання.

Висновок

Отже, якщо ми хочемо, щоб наша молодь була готова до всього, нам потрібно інвестувати в їхню освіту. Сучасне обладнання, прозорі закупівлі та європейський досвід – це запорука нашого успіху. І нехай уроки "Захист України" стануть не просто обов’язковим предметом, а справжньою школою життя. Як то кажуть, хто готовий – той і виграв!

Інвестиції в сучасне навчальне обладнання для курсу "Захист України" – це не просто витрати, а стратегічний вклад у майбутнє країни.

Дмитро Соловей, заступник директора з питань розвитку в державній установі "Професійні закупівлі", спеціально для УП. Життя

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