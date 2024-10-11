З'явився рейтинг 100 найвидатніших фільмів жахів за версією Variaty

Американське видання Variety опублікувало рейтинг зі ста найкращих фільмів жахів усіх часів. До топ-10 не увійшло жодної стрічки, створеної у ХХІ столітті.

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Над створенням рейтингу працювали: кінокритики Сіддхант Адлаха, Пітер Дебрюг та Оуен Глейберман, редактор Variaty Вільям Ерл, кінокритикиня та журналістка Кортні Говард, кінооглядачка Томріс Лаффлі, кінокритикиня Емі Ніколсон та оглядач Рене Родрігес.

"Складаючи список найвищих досягнень жанру, ми розглянули все - від зазнайкуватих до простих, від відвертої дурні до Гічкока (чий "Психо" очолював наш список "Найкращих фільмів", але не цей), - від самого початку зародження кінематографу. Ну, може, не зовсім від початку", - розповідають автори рейтингу.

За початкову точку для створення підбірки обрали стрічку братів Люм'єр, створену у 1895 році. У ній на глядачів рухався потіг, що в той час налякало їх. Хоча до фільмів жахів "Прибуття потягу на вокзал Ла-Сьота" автори відносять лише жартома.

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Список найкращих жахастиків усіх часів на думку Variaty:

"Техаська різанина бензопилою" (1974)

"Екзорцист" (1973)

"Психо" (1960)

"Щелепи" (1975)

"Дитина Розмарі" (1968)

"Ніч живих мерців" (1968)

"Кінопроба" (1999)

"Франкенштейн" (1931)

"Сало: 120 днів Содому" (1975)

"Керрі" (1976)

"Чужий" (1979)

"Кінг Конг" (1933)

"Мовчання ягнят" (1991)

"Носферату" (1922)

"А тепер не дивись" (1973)

Продовження списку можна знайти за посиланням.