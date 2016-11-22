"Життя розсудить". Держкіно заборонило 7 російських серіалів, бо при реєстрації збрехали

Це відбулося на підставі статті 15 закону "Про кінематографію" (подання суб’єктом кінематографії недостовірних відомостей в документах), йдеться у пості на офіційній сторінці Держкіно у Facebook.

Тепер в Україні не можна демонструвати "Другий шанс" (реж. Устюгов В.), "Життя розсудить" (реж. Медіа С), "Зламані долі" (реж. Демченко М.), "Мезальянс" (реж. Кечаєв І.), "Чужі діти" (реж. Лейзеров Ю.), "Шукаю чоловіка" (реж. Ігнатов П.) та "Я подарую тобі кохання" (реж. Кечаєв І).

Ці серіали заборонили за подання недостовірних відомостей в документах

Вказані телесеріали були вироблені та/або вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року, тому, відповідно до статті 15-1 закону "Про кінематографію", Держкіно заборонило трансляцію фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди органів держави-агресора та їхніх окремих дій.

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