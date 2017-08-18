5 креативных пространств Донбасса, изменивших его жителей

Микита Гладченко журналіст
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18 серпня 2017

Привычные для больших городов названия "хаб", "кластер", "коворкинг", "арт-кафе" пока абсолютная диковинка для районных центров на востоке Украины.

Тем не менее, подобные пространства появляются там все чаще, превращаясь в любимые места для досуга среди местных. А еще они становятся примером того, что инициатива не наказуема и помогает городам развиваться.

Как существуют креативные хабы на Донбассе? Что спровоцировало их появление и какие цели ставят их основатели перед собой?

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Рассказываем на примерах пяти свободных пространств региона.

Платформа инициатив "Лампова". Покровск

Основатели платформы "Лампова" не раз бывали в Славянске и Краматорске, которые сразу после освобождения попали в авангард общественного активизма Донбасса. Вдохновившись местными инициативами, решили основать открытое пространство в родном Покровске.

Идею вынашивали около года, а сама платформа открылась в мае 2016-го.

 

Команда собственными усилиями создавала все составляющие интерьера. Выбор названия Алина Рудич и Юлия Родионова, координаторки платформы, объясняют так:

– У нас ведь шахтерский город, а ламповая – это место, где шахтеры получают коногонки – специальные шахтерские светильники. Мы провели аналогию. Наша "Ламповая" – это место, которое даст людям свет, чтобы они могли выйти из темноты.

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Первое событие платформа провела в июне 2016-го. Гостей позвали известных: журналистку "Громдаського" Анастасию Станко, Лесю Ганжу из команды "Доступу до правди", Сашу Бурмагина из "Платформи прав людини". Провели выставку "Стоп цензурі! Громадяни за вільні країни".

 Алина Рудич (на фото - справа) - одна из организаторок "Ламповой". Фото: Александр Дмитриев

– К нам пришли порядка 30-35 людей. Для нашего города это было что-то абсолютно новое, – вспоминают координаторки "Ламповой".

Первое время после открытия деятельность команды была направлена на программы для детей, но вскоре пространство окончательно выработало молодежное направление.

Решение объясняют просто – местной молодежи некуда пойти, кроме как на лавочку с пивом. В городе нет кинотеатра или даже клуба.

При этом молодежи в городе стало больше – с временно оккупированных территорий в Покровск переехал Донецкий национальный технический университет, прихватив с собой несколько тысяч студентов.

Детский мастер-класс в "Ламповой". Фото: Александр Дмитриев

"Ламповой" помогают волонтеры. При этом в разное время здесь успели поработать и охранник из гипермаркета, и бывшая директорка школы, и полицейские, и переселенцы с Донбасса и Крыма.

Поначалу город с подозрением отнесся к "Ламповой". Называли сектой, обсуждали, чьи бизнес-интересы она представляет, принимали в штыки и не понимали "зачем оно им надо".  Впрочем, со временем злые языки умолкли.

В "Ламповой" говорят, что единственное мероприятие, которое обычно устраивалось в городе – это ежегодный концерт на День шахтера, а сам Покровск – город пиццерий, шашлычных и кальянных баров. Активисты же начали разбавлять блеклые краски однообразной жизни города.

За неполный год работы "Ламповая" провела несколько больших событий, которыми особенно гордится. Например, забег за мир. В дальнейшем – ежегодный забег в память Влада Казарина, местного погибшего воина АТО. Тот был активным участником команды прежде, чем ушел на фронт.

Внутри "Ламповой". Фото: Александр Дмитриев

Несмотря на дождь и грязь, в забеге приняли участие около сотни человек.

– Все знаковые мероприятия тут всегда инициировал горсовет, – рассказывают Рудич и Радионова. – И мы удивились, что на событие, которое инициировало само общество, пришли люди без всяких там "сгонялок", как обычно случалось.

Кроме этого, тут регулярно происходят различные тренинги. К примеру, совсем недавно в "Ламповой" проводились тренинги "МедиаЛаб Донбасс" для журналистов.

– Сейчас мы общаемся с людьми, пытаемся находить новые для нашего общества вещи, и они вызывают отклик, – рассказывают координаторки "Ламповой". – Говорить на острые политические темы надоело. В марте мы проводили акцию "Патриотизм без вышиванки" – о том, что патриотизм стал некой показушностью, которая у многих вызывает отвращение. Нам хочется показать что-то делами: к примеру, мы занялись уборкой территории недалеко от "Ламповой" и хотим показать, что сами люди могут достигать какого-то результата.

Местыне жительницы участвуют в событиях "Ламповой". Фото: Александр Дмитриев

Среди реализованых начинаний активистов – открытие урбанистического пространства "Точка". Его фишка – первый в городе летний кинотеатр, а еще – небольшая кофейня. Тут также планируют проводить выставки.

Впрочем, больше всего команда "Ламповой" ценит инициативность горожан:

– Одна покровчанка, женщина за 60, более десяти лет прожившая в Аргентине, пришла к нам и говорит: "Хочу у вас преподавать испанский!". Да пожалуйста! То, ради чего мы существуем, реализовалось в какой-то реальной форме.

 Фото: Александр Дмитриев

Druzi. Константиновка

В команде "Друзів" шестеро человек, двое из них еще школьники.

Ребята рассказывают, что частичку себя в проект вложил каждый член команды, но фактически идея пространства принадлежит 13-ти летней Соне.

Она стала инициатором реконструкции местного парка "Химик", а вскоре познакомилась с Наталкой Сосницкой и другими инициативными жителями Константиновки, с которыми начала организовывать первые нетипичные для города акции.

Тут считают, что появление подобного пространства в городе уже было предначертано, запрос в городе уже существовал. И без него сделать что-то у ребят не получилось бы.

Лекция по соционике в "Druzi"

Отправной точкой для "Друзів" стал танцевальный мастер-класс в восстановленном парке "Химик", целью которого было "нащупать" публику и понять реакцию людей на подобные инициативы.

Несмотря на дождь и страхи организаторов, событие привлекло около 200 человек – внушительная цифра для Константиновки, говорят "Друзі".

Их аудитория – преимущественно старшеклассники и студенты.

Пока что "Друзі" – это свободное пространство, куда можно прийти с близкими и поиграть в настольные игры, посмотреть кино, отдохнуть за приставкой, послушать чью-то лекцию или просто выпить чашку чая.

Тренинг по журналистике от "МедиаЛаб Донбасс" в "Druzi"

Но команда уже строит глобальные планы. Среди них: запуск социально ответственного бизнеса, открытие IT-лаборатории, развитие спортивной инфраструктуры и проведение различных фестивалей.

– У нас есть потенциал, но талантливая коснтантиновская молодежь едет в Харьков и другие города. Возможно, если у нас будет собственное место по развитию IT-индустрии, кто-то из таких горожан захочет остаться, – говорят основатели пространства.

Кроме того "Друзі" координируют проект по восстановлению сквера, где прежде стоял Ленин. Также планируют проводить спортивные соревнования и открыть уличный кинотеатр.

Наталка Сосницкая - координаторка проекта

Параллельно активисты присматриваются к заброшенной промзоне и старому мосту, который соединяет два городских берега. Неподалеку – неплохая смотровая площадка, возле которой, правда, не хватает пешеходной зоны.

А еще подумывают о фестивале национальных культур.

Свою цель опеределяют так: воспитать общество, в котором преобладает ответственность человека за пространство вокруг него. Это послание доносят до аудитории разными методами:

– Мы хотим отойти от стереотипа про "тут ничего нет и нечего тут делать", ведь нужно просто взять и сделать, – говорят "Друзі". – Нам тоже говорили, что у нас ничего не выйдет, но мы одним только открытием пространства показали всем, что у нас все получится.

Настольные игры в "Друзях"

Простір ідей "Майстерня". Бахмут

Еще одно открытое пространство нового Донбасса – пространство идей "Майстерня".

Его основатели начинали с волонтерства: помогали раненым в госпиталях, отправляли гуманитарную помощь. По их собственному определению – "обували и кормили людей".

А потом приняли решение создать пространство, которое могло бы как-то расшевелить местных граждан, а также тех, кто прибывает в город.

Пространство идей "Майстерня"

Как и в других городах, экзотику в виде "непонятного пространства" горожане встретили неоднозначно. Найти контакт с жителями Бахмута изначально было сложно из-за их настороженности, а где-то пассивности и шока, вызванного словом "бесплатно". Из-за этого "Майстерню" какое-то время нарекали и сектой, и "упоротым подвальчиком".

Фактически "Майстерня" начала существование в конце 2015 года. Но до получения грантовой помощи от агентства USAID в помещении были "только голые стульчики".

Грант помог проекту закупить необходимую технику и расширить рамки работы. К примеру, запустить компьютерные курсы и открыть детскую школу пластилиновой анимации, участники которой уже самостоятельно выпустили 8 мультфильмов.

До этого полгода пространство функционировало по принципу антикафе.

 Арт-воркшоп в "Майстерне"

В своей работе команда часто сталкивалась с внутренними переселенцами. Но в "Майстерні" сразу решили, что переселенцы – это не их профиль. Причины объясняют так:

– Гуманитарная помощь порождает иждивенчество – все в городе четко знают, когда и что приезжает. При этом люди часто не хотят даже пальцем о палец ударить, чтобы помочь этот гумконвой разгрузить. А мы же хотим, чтобы люди не просто искали выгоду, а сознательно шли сюда, в "Майстерню".

И все же, двигателем сегодняшней "Майстерні" являются именно переселенцы, а конкретнее – студенты Горловского института иностранных языков, который из-за войны переехал в Бахмут.

 Музыкально-литературный фестиваль от "Майстерни"
 

Студенты и преподаватели устраивают тренинги для всех желающих. К примеру, проводили тематические лекции по истории "Вітер часу".

В этом году тут прошел первый в истории города музыкально-литературный фестиваль.

Но особое удивление в "Майстерні" вызвала популярность курса компьютерной грамотности для пожилых людей:

– Мы думали, что бабушки и дедушки не читают наших объявлений – а они все читают, более того, приводят своих друзей. И нам даже не хватает оборудования – закупаем дополнительную технику. Этим можно восхищаться – когда бабушка 80-ти лет сидит и изучает работу компьютера!

 
 

Главным критерием успеха собственной работы в "Майстерні" называют проявление инициативы. В пример приводят горловских студентов-переселенцев.

– У нас проходил урбанистический хакатон с целью сделать город комфортнее. Студенты сказали – мы вынуждены тут жить, учиться, а значит должны играть свою роль в жизни города, – говорят в "Майстерні".

Это была бешеная энергия: они задумали разбить дорожки, поставить новые лавочки и урны, отвести место для выгула собак. А для этого они беседуют с жильцами близлежащих дворов, рассказывают о преимуществах и необходимости таких изменений. Они приехали сюда и не хотят жить серой массой, они там не мирились с этим, и тут не хотят.

Платформа инициатив "Теплиця". Славянск

Славянская "Теплиця" – второе по времени основание пространство на Донбассе. Оно открылось в мае 2015 года.

Поскольку первым пространством прифронтовой Украины стала "Вільна Хата" из Краматорска, основатели "Теплицы" обратились за помощью в создании пространства в Львівську Освітню Фундацію – организацию, которая изначально оказывала поддержку краматорчанам.

 
 

Прежде "люди ожидали чего-то раз в 5 лет от выборов, работали на дядю, на царя, которого они же и избрали. А вместо того, чтобы не сорить и сделать что-то для детей и себя лично — требовали от ЖЭКа чистоты", рассказывает координаторка "Теплицы" Анна Авдиянц.

Сдвиг в восприятии мира для нее лично начался после того, как город захватили сепаратисты, и на площади начали выходить "толпы бабушек и маргиналов". После того, как украинская армия освободила Славянск, у многих людей поменялась вся жизнь, а сама Анна бросила аспирантуру и решила менять родной город.

По мнению координаторки платформы, основная проблема, которая привела к конфликту – это низкий уровень мобильности населения. Люди из маленьких городов обычно выезжали либо в Донецк, либо на учебу в Харьков. Люди на Донбассе не видели другой Украины и вариаций другой жизни.

Вечер знакомств волонтеров "Теплицы" с жителями дома, где расположено креативное пространство

– Мы поняли это и сейчас работаем над тем, чтобы давать молодежи возможность расширять мировоззрение, – говорят в "Теплице". – Делаем интеграционные поездки: сначала ездили изучать опыт неформальных пространств и общественных объединений во Львов, вскоре начали ездить в Одессу и другие города.

Еще одна проблема, с которой необходимо бороться, по мнению Анны, –  это заниженная самооценка городской молодежи. Приблизительный спектр их стереотипов по отношению к себе: я не достоин большего, не могу поехать в другой город, увидеть какая там жизнь, не могу поступить в другой университет, кроме как в Славянский педагогический.

Благодаря проектам "Теплицы", местная молодежь стала активней, начала путешествовать по Украине, поступать в вузы Киева и Львова.

 

Еще одной гордостью в "Теплице" считают то, что их аудитория научилась проявлять инициативу. К примеру, одна из местных волонтерок, воодушевившись примером Львова, смогла договориться с чиновниками и реализовать проект "Поезія стін" в Славянске.

Как и у всех пространств на Донбассе, в "Теплице" остро стоит вопрос финансирования: тут пытаются придумать, как можно зарабатывать на некоторых своих проектах.

Теория о том, что люди в Славянске априори не готовы платить за культурно-образовательный продукт, не подтвердилась: "В конце февраля к нам обратился аматорский театр: они предложили брать плату за вход на постановку. Были сомнения, будут ли люди отдавать деньги за продукт, ведь они привыкли, что тут все бесплатно – но пришло нормальное количество людей, которые без проблем платили за вход".

Кроме весьма дорогостоящего ремонта двухэтажного купеческого здания, которое "Теплице" в пользование выделила городская власть, тут строят и другие планы. К примеру, начали изучать малый и средний бизнесы в других городах.

Арт-терапия для детей, организованная волонтерами проекта

Мечтают сделать свою бизнес-школу, где существовало бы менторство и тренер помогал бы доработать идею, воплотить ее и сопровождать проект на начальной стадии.

"ВІЛЬна ХАта". Краматорск

"Вільна Хата" – первый проект открытого пространства в Донецкой области.

История ее создания началась по окончании оккупации Краматорска. Когда в город приехала команда "Будуємо Україну Разом" для реконструкции поврежденных зданий, с ее участниками познакомился местный активист Николай Дорохов.

 

В результате знакомства он отправился по обмену во Львов, где познакомился с форматом антикафе. Собственно, после этого у него родилась идея создать подобное пространство в Краматорске и уже через полгода идея "места, где могла бы тусоваться молодежь" была реализована.

"Вільна Хата", как и большинство платформ на Донбассе, думает про методы, с помощью которых можно зарабатывать деньги после окончания грантового финансирования. У команды уже есть несколько идей в области социального предпринимательства.

 Посетители презентации фильма Михаила Бакузова "Рубеж реальности", который был снят в Краматорске

О "Вільной Хате" в городе знают и относятся к ней спокойно. Кто-то считает пространство закрытой тусовкой. Кто не боится и приходит – тот здесь и остается. Чаще всего заглядывают студенты, подрастающие школьники, новые переселенцы.

Основатели пространства работают с властью. Весной сюда приезжала делегация начальников отделов культуры, чтобы перенять местный опыт и научиться создавать подобные проекты. Да и в работе платформы власть пытается помогать:

– В прошлом году нам дали сцену в использование на три дня, а ведь она стоит около двадцати тысяч. Забота власти, возможно, и незаметна, но без нее было бы намного труднее. Когда власть нам помочь не может – на помощь приходит бизнес.

Фотосушка в "Хате"
 

Именно формирование треугольника "общественные организации – бизнес – власть" организаторы "Хати" считают одним из главных своих достижений.

В Краматорске уже открываются коворкинги и заведения инновационного формата. Активисты хотят видеть новые места, где могла бы собираться молодежь, не только на остановках или под подъездами домов. Организаторы "Хати" новичков не считают конкурентами:

– Нам нужно объединяться. Мы не можем конкурировать, ведь у нас есть общие цели и мы должны работать вместе. Если откроется больше свободных пространств, мы получим больше шансов на то, что у нас получится сделать это быстрее.

Никита Гладченко, специально для УП.Культура


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