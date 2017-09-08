Валентин Васянович: Когда снимаешь фильм без денег – ты свободен

Валерия Широкова
1977
8 вересня 2017

Игровой фильм Валентина Васяновича "Уровень Черного" стал номинантом на премию "Оскар" от Украины.

Архтаусная картина состоит из 35 немых сцен, которые рассказывают о жизни свадебного фотографа.

Летом "Уровень Черного" получил приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) на Одесском международном кинофестивале.

Реклама:

Васянович снимает авторские и документальные ленты. Он также был продюсером и оператором-постановщиком в нашумевшем фильме Мирослава Слабошпицкого "Племя". Теперь зрители и критики часто проводят параллели между этой лентой и "Уровнем Черного".

УП.Культура узнала у Валентина уместны ли эти сравнения, поговорила о киноактерской школе в Украине и о современных проблемах кинематографистов.

БЕЗ ДЕНЕГ И СЦЕНАРИЯ БЫЛ ОТОБРАН НА ОСКАР

Как вышло, что фильм без сценария и бюджета в 2017 году едет на Оскар?

Когда снимаешь фильм с большим бюджетом, то на тебе лежит большая ответственность. Ты отвечаешь за результат перед людьми, перед Госкино, перед инвестором, перед кем-то ещё.

Когда снимаешь фильм без денег – ты свободен. Психологически так работать гораздо легче.

Реклама:
"Снимать фильм без сценария – сложно эмоционально". Все фото: Дмитрий Ларин

С другой стороны, снимать фильм без сценария – сложно эмоционально. У нас было большое желание снимать, была минимальная техника, локации и человек, который органично смотрелся в кадре.  Дальше надо было что-то придумать.

Я, конечно, получал удовольствие от съемок, но я всегда был испуган. Боялся, что из этих прекрасных сцен не получится фильма, и они так и останутся лишь набором прекрасных сцен.

Мы накапливали материал семь месяцев, а потом каким-то образом эти сцены смонтировались на таймлайне в готовое структурированное кино. В нем, конечно, были "дырки", но я понял, что у меня есть начало, есть финал и есть все остальные необходимые драматургические составляющие фильма.

Все остальное было доделано технично ещё месяцев за шесть. Мы снимали совершенно в расслабленном режиме – 1 – 4 раза за месяц, совершенно ничего не ожидая от этого. Выкристаллизовать идею нам удалось, в общем-то, когда фильм уже состоялся. Мы поняли, что это фильм про утрату близких.

После этого мы просто его досняли, конечно, изменив многие сцены из тех, которые уже были готовы. В принципе, каждую сцену мы переснимали по три раза, модифицируя её.

То есть все 15 сцен, которые легли на таймлайн и стали фундаментом фильма, вы потом пересняли?

Почти. Я понял, что, например, если сцену немножечко изменить, внести другой смысл, она прекрасно становится в историю. Так мы подгоняли сцены под замысел, который появился.

В фильме есть сцены, которые не переснимали?

Да, это третья-четвертая сцена фильма, в которой Костя делает зарядку и выходит котик. Котик вышел совершенно случайно, и эта сцена попала в кадр.

Кадр из фильма "Уровень черного"

На премьерном показе в Киеве зал на этой сцене смеялся. Это было ожидаемо?

Ну… да. Это тот случай, когда жизнь сама предлагает варианты. Умышленно никакие шутки я не закладывал, ведь фильм достаточно грустный.

Увлечение героя альпинизмом – это выдумка?

Это правда. Он [Константин Мохнач – актер, сыгравший главного героя УП.Культура] действительно профессионально занимался альпинизмом в молодости, пока не повредил себе плечо.

И эта странная локация в квартире (коридор с зацепами, по которым лазит герой) принадлежит ему?

Да. Я увидел зацепы, понял, что надо продолжать эту историю. Мы пошли и купили новые зацепы, чтобы развить историю дальше. Потом он идет в зал для занятий альпинизмом, а потом преодолевает стену одиночества в своей душе.

"Умышленно никакие шутки я не закладывал, ведь фильм достаточно грустный"

В одной из рецензий сказано, что "Уровень Черного" это фильм, в котором можно как под микроскопом разглядеть человека со всеми его проблемами, в тоже время в фильме нет ни одного крупного плана, а средние планы большая редкость. Почему так?

Действительно, это кино общих планов. Мне почему-то больше о человеке рассказывает среда его обитания. Возьмем, например, Костин гараж — фантастическая локация. Это гараж его отца, у которого как у советского человека рука не поднималась что-то выбросить.

Люди того поколения они были склонны к накопительству. В гараже за много лет образовалась фантастическая локация, которую я первый раз увидел и сказал: "Вау!  Нужно здесь что-то снять!".

Кадр из фильма "Уровень черного"

Неужели крупный план не даст нужный акцент на какой-то важной эмоции?

Крупный план – это больше для профессионального актера.

А Катерина Молчанова, сыгравшая Костину возлюбленную?

Она, все-таки, не главный герой, а любовная линия. Это одна из трех линий. Главный герой Костя. Я думал сделать один крупный план, даже придумал сцену, но потом я от нее отказался она не очень интегрировалась в историю.

Когда ты смотришь на камерный монитор – ты ищешь. Ты просто видишь, когда кадр начинает работать меня все время выбрасывало на общие планы.

"Я хотел загипнотизировать зрителя"

Для телефильма и телесериала это самый простой способ. Берешь звезду, она играет, ты ее "шарашишь" крупным планом. Она медийная, ее все знают. В принципе, продукт продается сразу же.  Это удобно, быстро и дешевле – заплатил актеру и все. Не нужно насыщать кадр реквизитом, подбирать точную локацию. Это простой выход.

То есть, отсутствие крупных планов и обилие общих это стремление к кино-совершенству?

Нет! Крупные планы – это телевизионный подход. Посмотрите любой сериал – там говорящие головы. Просто таким образом можно быстро снимать материал с профессиональными актерами.

"Уровень черного" – ода визуальному.  Вы убрали текст, чтобы заставить зрителя следить за каждым кадром не отрываясь?

Конечно, я хотел загипнотизировать зрителя. Я не хотел ему рассказывать историю вербально.  Кино это визуальное искусство.  Так как это эксперимент, который я снимал  без денег, и главный герой не профессиональный актер, я решил сделать фильм без текста и без диалогов.

Стена с зацепами. Кадр из фильма "Уровень черного"

Прекрасное ограничение. Я проверил это работает. Я могу рассказать историю чисто визуально, исключительно на общих планах. Что? Не принято так делать? Мне кажется, у меня получилось.

В следующих фильмах я буду использовать этот метод, но добавлю туда диалоги, я это впечатление усилю. Будет бюджет, будет массовка, будет 3D-графика, но я уже точно знаю, что благодаря этому эксперименту я сделал визуальную картину на хорошем уровне.

Я считаю, что мой эксперимент удался. В результате нас ещё и на "Оскар" выдвинули совершенно неожиданно. Я думал предпочтение отдадут фильму Марины Степанской "Стремглав". Тонкое хорошее кино, дебютная работа. Сейчас бы она отдувалась.

Отдувалась? Разве внимание к фильму – не то, чего хочет режиссер?

Режиссер, когда он устает, хочет подтверждения того, что он на правильном пути.  Режиссера всегда одолевают сомнения относительно его творчества и поэтому ему очень приятно, когда кто-то говорит: "ты молодец".

Это нужно. Психологическая поддержка, призы это очень важно. Плюс это всегда облегчает поиск финансирования на следующие фильмы.

О РОЛИ РЕЖИССЕРА

Чтобы получить "Оскар" фильму необходимо выиграть некоторое количество престижных фестивалей. Какова фестивальная судьба "Уровня черного"?

Мы подавались на некоторые фестивали и нас, к сожалению, не взяли. Сейчас у нас намечается участие в фестивале. Он не класса "А", но тоже достаточно большой. Пока рано о нем говорить, ведь нет официального объявления программы.

"Я рад, что проект закончен, а не остался на уровне двух десятков разрозненных сцен"

Что будет считаться максимальным результатом для вас как режиссера?

Я, в общем-то, уже счастлив, что фильм удался. Я рад, что проект закончен, а не остался на уровне двух десятков разрозненных сцен. Такое тоже могло произойти. Возможно, я мечтаю попасть в шорт-лист, все бы об этом мечтали.

После Торонто (В индустриальной секции 42-го международного кинофестиваля в Торонто, который проходит с 6 по 17 сентября, Украина представляет первый национальный стенд и рыночный показ фильма "Уровень черного". УП.Культура) нужно ехать в Чикаго, в Нью-Йорк и Лос-Анжелес.

Нужно устраивать показы, участвовать в Q&A (формат обсуждения фильма "вопрос-ответ". УП.Культура), общаться с академиками, чтобы донести свой фильм до людей, чтобы они увидели, что украинское кино есть, оно развивается. Нужно привыкать к этим правилам игры, если ты хочешь быть в индустрии.

Кадр из фильма "Уровень черного"

А вы советовались с Мирославом Слабошпицким во время работы над "Уровнем Черного"?

Нет. У Мирека сейчас свой проект. Советоваться и показывать свой незавершенный фильм нельзя. Ты должен сам решать.

Но вы же сказали, что режиссер постоянно сомневается.

Да, но он должен сам в себе искать ответы.  Режиссер должен быть открытым, чтоб получать новую информацию, но окончательный выбор за ним. В этом сложность профессии режиссера – нужно ежесекундно делать выбор: хорошо, плохо, хорошо, плохо.

Это очень утомительное занятие, которое подразумевает характер и волю. Открываться и впускать мнение другого режиссера бессмысленно. Он может просто погубить твой фильм.

"Режиссер должен ежесекундно делать выбор: хорошо, плохо, хорошо, плохо"

Уровень черного сравнивают с фильмом "Племя". Как вы думаете, почему?

Потому что нет диалогов.

А как на счет "картинки" фильма, вы же были оператором и там, и там?

По картинке не сравнивают.  Как правило, говорят об отсутствии диалогов, но всем говорю, что в "Племени" есть диалоги. Там сплошной диалог, просто мы его не понимаем. Там весь диалог заменен нескончаемым пластическим этюдом.  А у меня, в принципе, немое кино без жестов и без пантомимы.

Кадр их фильма "Уровень черного"

А что насчет длинных планов в этих двух картинах?

Нет смысла сравнивать длину планов. Это вообще сейчас тренд снимать кино неразрезными планами.

Как только делаешь монтажную склейку, ты останавливаешь жизнь. Ты говоришь зрителю: "Не нужен тебе общий план, а ну-ка, посмотри, как герой мучается крупно. На тебе – носом туда, смотри!".

Хочется обойти давление на зрителя и не хочется останавливать поток жизни в кадре. Потому длинные планы.

ПРО АКТЕРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Константин Мохнач, сыгравший главную роль, не актер, а фотограф.  В вашем фильме он играет сам себя в своих же локациях потому что "органично смотрится в кадре". Если люди, играющие сами себя, выглядят максимально правдиво в кино, захотите ли вы брать профессиональных актеров в будущем?

Конечно. Просто надо будет выдавить из них всю школу, занятия по сценической речи и какие-то штампы. Я недавно присутствовал на кастинге. Сразу видно, кто и где учился или не учился. При том, что актеров просят не играть, все равно чувствуется эта сценречь, этот набор ужимок.

Актерское образование мешает актерам хорошо играть?

Да. У нас нет школы киноактеров, у нас есть школа театральных актеров. Это все-таки разные техники. Когда-то в 1960-х у нас был единственных курс киноактеров. Сейчас их тоже нужно обучать, хотя я даже не знаю, кто может это сделать.

Думаю, нам нужно с нуля построить киношколу и сделать ее открытой для Европы и мира, как, например, в Эстонии.

"У нас нет школы киноактеров, у нас есть школа театральных актеров"

В общем, это неблизкий путь?

Почему же? При хорошем администрировании, финансировании можно создать актерскую школу. Нужен только человек, который работает с европейскими фондами. Нам сейчас Европа помогает и дает деньги на разные вещи. Я думаю, что эти фонды и гранты существуют. Нужен грамотный менеджер.

Где брать актеров, пока такой школы нет?

Кастинг решает все. 50 человек пропустил – нашел одного хорошего актера. Пять тысяч пропустил – нашел 50 актеров. С этим все просто. Чисто психофизика, скорость нейронов делает человека актером или нет.

Кадр из фильма "Уровень черного"

ПРО ГОСКИНО И СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

У новичков из украинской киносферы есть предрассудки, связанные с Госкино. Вы очень активно сотрудничаете с этой структурой подтвердите или опровергните. Предрассудки очень разные, от того, что новичку будет тяжело "пропитчить" идею, если она не патриотичная или отличается от "политики партии"…

Какой ещё партии? Нет уже никакой партии. Есть разное кино, слава Богу. Много негативных отзывов принадлежат тем, кто не прошел конкурс. Ясное дело, легче всего сказать: "Виноват не я и не мой низкий уровень, а они".

Госкино поддерживает разножанровое кино. На последнем "питчинге" львиная доля поддержанных проектов это зрительское кино.

Влияет ли Госкино на фильм в процессе производства?

Никто тебя и пальцем не тронет. Если ты прошел со сценарием, то тебе никто слова не скажет. Серьезно. Ты можешь даже вносить изменения какие-то. Давления на режиссера никакого нет. Совершенно лояльное отношение.

"Нет уже никакой партии. Есть разное кино, слава Богу"

Какие подводные камни?

Очень сложный документооборот, бюрократия, конечно. Чтоб сотрудничать с Госкино нужно искать юристов и бухгалтеров, чтоб они обслуживали этот процесс. За каждую сумму нужно отчитываться.

Эта сложность многих отпугивает, но так везде. Если во Франции CNC (Национальный центр кинематографии Франции, УП.Культура) дает деньги на какой-то проект, то там тоже очень жесткая отчетность. Государственные деньги подразумевают отчетность, но для этого есть специально обученные люди.

Какое будущее вы видите для Национального Союза кинематографистов Украины?

На самом деле это очень грустная история. Это люди старшего поколения, которые зациклены на себе, на каких-то своих фильмах, состоявшихся много лет назад. В связи с этим там какая-то совершенно нездоровая конкуренция. Они ее не хотят. Они совершенно болезненно воспринимают любое движение и любое изменение. К примеру, то, что сейчас проходят открытые конкурсы и "питчинги".

Они не хотят играть по этим правилам. Они хотят "договорняков".  Так было раньше: ты пришел, поговорил с кем надо и получил возможность снимать кино. Если колеблешься вместе с линией партии – снимаешь. Они выросли в этом.

"Если бы сейчас Союз кинематографистов исчез, то на меня бы это никак не повлияло"

Им сложно конкурировать с более молодым поколением, которое приходит и говорит: "Смотрите, у меня вот фильм про это, это и это. Вот презентация". Они так не умеют делать и потому они пытаются откатить все к тому, как было раньше.

Режиссерам моего поколения это неинтересно и потому возникает конфликт.

Насколько сейчас ситуация изменилась относительно тех порядков, которые вы описали?

Если бы сейчас Союз кинематографистов исчез, то на меня бы это никак не повлияло.  Исчезнут большие государственные студии, тоже ничего не изменится. Я вот в этот рюкзак положу камеру и сниму кино, как я это уже один раз сделал.

Если мне нужна техника я позвоню в сервис аренды, если павильон я наберу специализированный павильон. Я организую съемку за час. Для этого не нужно содержать полуразвалившегося монстра, который морально устарел.

"Нет смысла содержать полуразвалившегося монстра, который морально устарел"

НСКУ советский рудимент?

Да. Очень жаль. В этом здании сидят люди, которые которые со всех сил держатся за эти стены и никого туда не впускают. И сами ничего не делают и другим не дают.

Мир изменился очень сильно, а они не хотят этого принять, не хотят жить по новым законам и играть по новым правилам.  Они говорят: "А кто вы такие? Я вот заслуженный артист Украины, а ты кто?". На этом разговор заканчивается, они уходят, хлопая дверью, пишут письма куда-то. В прокуратуру.

В прокуратуру?!

Ну, в какие-то органы, с которыми они привыкли сотрудничать. Пишут кляузы, потом приходят проверки и мешают людям снимать кино. Людям, которые делают это по новым правилам.

На вас эти кляузы как-то отобразились?

Нет, они пишут, как правило, на голову Госкино.

Еще Филиппа Ильенко любят на "1+1". Об этом говорят сюжеты, в которых Госкино обличают в коррупции.

Эта ситуация –  атака "1+1" из-за прокатных свидетельств. "Плюсы" накупили российских сериалов, а Госкино им все перекрыло. Потому что Госкино выполняет Закон Украины, которым запрещается прокат контента, восхваляющего российскую парадигму.

Как может измениться эта структура?

Госкино? Это, наверное, единственная госслужба, которая работает полностью прозрачно и по-европейски.

Нет, я про НСКУ.

Всегда очень сложно объяснить, зачем они нужны. Думаю, они должны сами уйти. Замена там не нужна. Я думаю, там средний возраст в районе 80 лет.

В развитых странах есть гильдии сценаристов и так далее, которые защищают права и интересы отрасли.

Да, нужен профсоюз, который будет отстаивать права кинематографистов. Профсоюз, который скажет, какого черта мы сейчас работаем по каким-то нормативам, которые запрещают получать оператору и режиссеру адекватные гонорары? Давайте пересмотрим, давайте пролоббируем, давайте повоюем, давайте возьмем юристов, давайте пойдем разбираться.

Почему этого до сих пор нет?

Индустрия только зарождается. Раньше было некому объединяться. Сейчас уже пришло время. Возможно, это может произойти очень скоро.

КАК ПОНЯТЬ АРТХАУСНОЕ КИНО

Вы называете кино инструментом влияния на общество и в то же время снимаете немассовое кино.

Можно вести диалог с небольшой аудиторией, которая является специалистами. Мне интересно это.

"Можно вести диалог с небольшой аудиторией, которая является специалистами"

Как вы относитесь к массовому кино?

Хорошо. Я понимаю, что у него есть зритель. У зрителя есть свои потребности и ему нужно что-то предлагать. Мне интересна другая целевая аудитория критики, подготовленные люди.

В одном из интервью вы сказали: "Любой позитив, любой юмор, любая смена интонации сразу бы разрушила мой фильм". Почему так? Радости нет даже когда герой катает на качели своего парализованного отца. Я ждала, когда же он улыбнется…

А зачем? Что изменилось? Улыбка шутка, смех – очень сильное оружие. Оно сразу побеждает все. Если я рассказываю драматическую историю, то зачем мне туда внедрять то, что сразу ее убивает?

Как насчет синусоиды?

Синусоиду я переживаю внутри себя. Я рассказываю драматичную историю. Правда. Смех в драме и трагедии может быть только над гробом. Понимаете? Все должно быть органично в рамках твоей истории. Мне не нужен был смех и поэтому я его не использовал.

Вы помните смех в фильме "Племя" или в фильме "Слон"? Смех часто бывает неуместен. Я понимаю, что, приходя в кинотеатр, люди хотят получить какую-то светлую эмоцию. Для этого нужно сходить на мелодраму.

А что получит зритель, который сходит на "Уровень черного"?

Надежду. Зритель переживет драматичный опыт. Он расстроится, возможно, поплачет, и переживет очищение в конце. Обычный катарсис. Это не индустрия развлечений, это драма. На драму люди ходят, чтобы в конце очистить душу.

Этот фильм нравится людям, которые дожили до 50 лет. Они пережили не одну потерю и понимают, что им нужно дальше жить. На потере жизнь не заканчивается.

Во время просмотра "Уровня черного" некоторые люди могли выходить из зала с ощущением…

Читай також:

Фільм "Рівень чорного" поїде на "Оскар" від України
Валентин Васянович: Якщо не зніматимемо українське кіно – купуватимемо бронежилети на ці гроші
Что за черт?!!! Я попкорн не успел доесть! (смеется).

Что вы думаете об этом?

Ничего. Люди ошиблись и попали не на тот фильм.

Как научится понимать артхаусное кино?

Нужно готовится – смотреть хорошее кино. Просто выработать привычку – анализировать, думать, пытаться понять почему автор сделал так или иначе. Можно, например, посмотреть все фильмы Каннского, Берлинского, Венецианского кинофестивалей, и ты полюбишь это кино. Сначала будет тяжело, конечно (смеется), но позже выработается привычка думать, воспринимать разный киноязык. Потом станет тяжело смотреть массовое кино.

Валерия Широкова, специально для УП.Культура


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 3715
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 9893
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська
 7284
КУЛЬТУРА

Мистецький бунт: за що ми любимо Сергія Параджанова

Кирило Троїцький