СБУ оприлюднила правила в’їзду для гастролерів із Росії

Служба безпеки України опублікувала порядок, за яким будуть організовуватися гастролі за участі громадян Росії.

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Якщо в Україну збирається потрапити музикант чи актор, що є громадянином країни-агресора, організатор його виступу не пізніше ніж за 30 днів до заходу має подати до СБУ запит.

У відповіді на цей запит ітиметься про наявність або відсутність законних підстав для недопущення артиста до участі у заході на території України, повідомляє СБУ.

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Організатор виступу має надати СБУ достовірну інформацію про ім’я та прізвище учасника, зазначені у його документі для в’їзду на територію України.

Також має бути зазначено про використання псевдонімів, належність до творчих колективів, іншу інформацію, яка характеризує його творчу діяльність.

СБУ протягом 10 днів після одержання запиту розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь ­– є чи немає законних підстав не допустити громадянина країни-агресора до участі у гастрольному заході.

Якщо підстав для не допуску немає, артист може в’їхати в Україну – організатор укладає договір із відповідним гастролером.

Важливо, що СБУ залишає за собою право оголосити про законні підстави для недопущення громадянина Росії в Україну після надання відповіді на запит.

Якщо організатор гастролей порушить цю процедуру – муситиме виплатити штраф від 50 до 100 мінімальних зарплат.

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Детальніше із формою запиту можна ознайомитися за лінком.

Його необхідно надсилати на електронну адресу sbu_cu@ssu.gov.ua чи поштою: 01601 м. Київ 1, вул. Малопідвальна, 16, Служба безпеки України.

Порядок організації гастрольних заходів за участі громадян країни-агресора розроблений згідно із законом "Про внесення змін до Закону України "Про гастрольні заходи в Україні" щодо особливостей організації та проведення гастрольних заходів за участі громадян держави-агресора".