Війна, політика і релігія. Порошенко порадив свої топ-5 книжок 2017 року

Президент Петро Порошенко склав свій список найкращих книжок 2017 року.

Як написав гарант у своєму Twitter, це новинки, придбані на Книжковому Арсеналі. Вони президенту "особливо запам’ятались".

Список з описом видань Порошенко опублікував у своєму блозі на medium.com.

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"Мустафа Джемілєв. Незламний" Севгіль Мусаєвої та Аліма Алієва

На думку президента, це не біографія в класичному розумінні:

"Крізь призму життя лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва показано долю кримських татар і боротьбу нації за вільне життя, а також сьогодення і проблеми, з якими стикаються кримські татари після анексії Криму".

"Любомир Гузар. Хочу бути людиною" Катерини Щоткіної

"Усе, що нам треба, – довести справу до кінця. Закінчити революцію. Зламати хребет радянській системі… Зламати її в корені, по суті – у системі суспільних відносин, освіти, державній системі, у словах, думках і вчинках. Зробити людську гідність мірою всіх речей.

І тоді революція буде завершена – і Революція гідності, і Євромайдан, і Помаранчева Революція, і Революція на граніті. Тому що це стало би торжеством тих цінностей, на яких виростала європейська цивілізація, – цінностей християнських, які ставлять на перше місце людину як Образ і Подобу Божу", – наводить Порошенко цитату з книги.

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"Війна з Росією" Річард Ширрефф (переклад Лариса Лебеденко, Раїса Ладохіна)

За словами гаранта, книга розвіює міф про те, що Захід намагається домовитися з Росією, не враховуючи інтересів України і наочно показує, до чого слід бути готовими у відносинах з Росією.

"Той, хто читає газети або дивиться телевізор, не міг не помітити, що справжня демократія – страшний ворог для президента Росії", – цитує видання Порошенко.

"Цивілізація. Як Захід став успішним" Ніла Ферґюсона

Цю книгу президент називає масштабним історико-економічним дослідженням про те, як Європі вдалось стати центром світової цивілізації.

"Хто засуджує "європоцентризм", так наче той є якимось неприємним упередженням, наражається на проблему: наукова революція була, згідно з будь-яким науковим мірилом, цілковито європоцентричною", – переповідає уривок тексту гарант.

"Шевченко від А до Я" Леоніда Ушкалова

Не оминув Порошенко і розповідь про українського класика. У книзі Ушкалова президенту "дуже імпонує" мистецький погляд на Шевченка передусім як людину, не лише митця.

"Це світлі та життєствердні замальовки про великого українця, сповнені світла, радості, віри й надії. Ця книжка підтверджує, що наша спадщина таїть у собі величезні скарби і варта того, щоб до неї повертатись", – вважає очільник держави.

"Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Євгена Нікіфорова, Лізавети Герман та Ольги Балашової

І видання-бонус. Його гарант рекомендує хоча б переглянути. Тут зібрані фото монументальних мозаїк, які стали артефактами радянських часів.

За словами Порошенка, це важливе свідчення епохи, яка відходить у небуття.

Титульне фото: UNN