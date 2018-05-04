Цього року не вручатимуть Нобелівську премію з літератури

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4 травня 2018

Нобелівську премію з літератури не вручатимуть цього року через звинувачення у секс-домаганнях та інші проблеми в рядах Шведської академії, яка обирає переможця.

Про це пише Bloomberg.

 Фото: The Daily Beast

За словами Академії, премію вручать у 2019 році.

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Таке рішення ухвалили в Стокгольмі на основі того, що Академія не змогла вибрати переможця після ряду звинувачень про сексуальні домагання та скандалів щодо фінансових злочинів.

Цю престижну нагороду вперше не вручать з часів війни 1943 року.

Як пише ВВС, у центрі скандалу – французький фотограф Жан-Клод Арно.

Саме його звинувачували у сексуальних домаганнях.

Він є чоловіком шведської поетеси Катарини Фростенсон, яка є членом Академії з 1992 року.

У листопаді 2017 року 18 жінок звинуватили Арно в домаганнях.

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Деякі епізоди нібито відбувалися у приміщеннях Академії. Сам фотограф усе заперечує.

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Невдовзі після заяв Академія виключила Фростенсон з організації.

Тим часом розвивався інший скандал: стало відомо, що деякі члени Академії впродовж кількох років порушували правило нерозголошення майбутніх лауреатів.

Це призвело до ряду гучних відставок: своїх посад позбулася секретар Шведської академії Сара Даніус.

Технічно члени Шведської академії не можуть позбутися своїх посад, бо вони пожиттєві. Але вони можуть припинити брати участь у заходах Академії.

Напередодні король Швеції Карл XVI Густав заявив, що хоче змінити це правило.


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