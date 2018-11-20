Український фільм про Майдан та війну змагатиметься за "Оскар"

Фільм "Переломний момент: Війна за демократію в Україні" змагатиметься за "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Про це повідомило Держкіно на своїй сторінці у Facebook.

"Документальна стрічка про Революцію Гідності та російську окупацію Криму і Донбасу, створена українським режисером Олесем Саніним та американським оскароносним документалістом Марком Харрісом, увійшла до лонг-листа претендентів на премію Американської Кіноакадемії за найкращий документальний фільм", – йдеться у повідомленні агенства.

Прем'єра стрічки в Україні відбулася торік у лютому.

Дії у фільмі тривають у період від 2013 до 2016 років.

У ньому зібрані кіносвідчення політичних, кримінальних, військових злочинів та терактів на території України.

Творці кінофільму за час роботи записали 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані та сході України та зняли майже 600 годин робочого кіноматеріалу.

Стрічка вже отримала численні нагороди на кінофестивалях у США та Канаді.

У березні цього року "Переломний момент" вийшов у американський прокат. В Держкіно кажуть, за оцінками кінокритиків, зібраними на популярному сайті Rotten Tomatoes, фільм Олеся Саніна отримав 100% позитивного рейтингу.

Зараз Олесь Санін за підтримки Держкіно працює над своєю третьою художньою стрічкою – "Довбуш".