Валар моргуліс! Інтерв’ю з тим, хто створив дотракійську та валірійську мови для "Гри престолів"

Є слова, які мають для нас особливе значення: мама, тато, кохана...

Але я якщо ви фанат "Гри престолів", то це ще й Valar Morghulis – "Всі люди смертні".

Саме такою була одна з найпопулярніших фраз на валірійській мові, яка пролунала зі сторінок книги Джорджа Мартіна.

Коли почали знімати серіал, сценаристи прийшли до нього з приблизно таким проханням:

– Все так круто, нам подобається і валірійська, і дотракійська. Давайте нам мову, герої будуть нею розмовляти.

На що, за легендою, Мартін відповів приблизно таке:

– Яка мова? Нічого не знаю. Я пару слів придумав і все.

Творців серіалу це не задовольнило – довелося шукати того, хто зміг би створити мови "Гри престолів".

Спочатку зайнялися створенням дотракійської. У книзі це мова воїнів вершників, що заселяли береги Дотракійського моря.

Оголосили конкурс серед мовотворців, тобто, творців штучних мов.

Перемогу отримав лінгвіст Девід Дж. Петерсон.

Лінгвіст Девід Дж. Петерсон створив мови "Гри престолів". Фото NPR

Зрештою, він створив не тільки дотракійську, але й валірійську мову, рідну для головної героїні Дейєнеріс.

"Українській правді. Життя" вдалося зв’язатися з Девідом перед восьмим, останнім, сезоном "Гри престолів".

Ексклюзивно для читачів УП він розповів історію створення мов для серіалу та дав поради, як її вивчати.

***

Девід Дж. Петерсон створював дотракійську в дуже стислі терміни.

За місяць йому довелося опрацювати понад 300 сторінок матеріалу – щоб мова зазвучала переконливо, треба було глибоко зрозуміти культуру.

– Створювати мову – це ніби брати участь у науковому експерименті. Треба переконатись, що все працює. Найважче – створити лексику, – розповідає лінгвіст.

На питання, чи необхідно будувати штучну мову на базі реальної, Петерсон відповідає впевненим "Ні".

Хоча для створення дотракійської фонетики надихався звучанням арабської та іспанської мов.

Фонетика мови дійсно цікава, ви лише послухайте, як звучить звук "р".

Петерсон створив дотракійську для перших сезонів "Гри престолів", а за чотири місяці (саме стільки часу було між 2 та 3 сезонами серіалу) "винайшов" також Високу Валірійську мову.

Обидві мови мають своїх шанувальників та послідовників і активно вивчаються.

У 2014 році з’явився підручник з вивчення розмовної дотракійської Living language Dothraki book, а у 2017 році – онлайн-курс з вивчення Високої Валірійської на сайті Duolingo.

Ми зупинимось на "латині" прекрасного Вестеросу – валірійській.

Підручник з вивчення розмовної дотракійської Living language Dothraki book

ГРАМАТИКА

– Кожен зіштовхнеться зі своїми складнощами у вивченні валірійської мови, – каже Петерсон.

Українцям, скоріш за все, буде легко зрозуміти, як відмінювати слова. Англомовним людям в цьому плані важче.

Українцям буде важко з іншим – дієсловами. У валірійській мові вони більш різноманітні, ніж в українській.

Граматично валірійська мова дійсно ближче до англійської та інших мов романо-германської групи (французької, італійської, німецької тощо).

Наприклад, допоміжне дієслово "issa" – перше, з яким ви зустрінетесь на курсі Duolingo. Воно виконує таку ж функцію як і "is" у англійській мові.

Приклад: Azantys ābra issa (тут і далі як читається, так і пишеться – УП.) – "Лицар – жінка" – The knight is a woman

Інше допоміжне дієслово iksa – це "are" для займенника "you" – you are.

Приклад: Muña iksa – "Ти – матір" – You are the mother

Допоміжні дієслова (issa, iksa) у валірійській йдуть після іменників.

Для звільшення натисніть на зображення. Малюнок Twitter/David J. Peterson

Дія, яка відбувається прямо зараз, передається одним дієсловом, як, наприклад, в українській мові.

В англійській же потрібно два дієслова: допоміжне (is) та основне з відповідним закінченням (в нашому випадку smiling).

Приклад: Taoba līris – "Хлопчик усміхається (зараз)" – The boy is smiling

– У валірійській мові іноді роблять граматичні помилки, які мене трохи дратують, – каже Петерсон.

Наприклад, порядок слів. Спочатку іде підмет, потім додаток, потім присудок.

Наприклад, фраза: "Футболісти кидають м’яч" на валірійській буде звучати "Футболісти м’яч кидають".

ФОНЕТИКА

Висока Валірійська має 18 приголосних звуків, 6 голосних (a,e, i,o, u, y) та 2 напівголосні.

Спочатку вам може здатись, що читати валірійську важко, але насправді мова логічна – більшість слів читаються, як і написані.

Важливо:

Іноді над голосною можна побачити дефіс. Це означає, що її варто промовляти довше.

Над приголосною дефіс – це пом’якшення.

Також у валірійській є дифтонги. Це поєднання двох голосних.

У валірійській вони можуть звучати з інтонацією вгору та вниз.

Приклад: ae/ ao – інтонація вниз;

Ia/io/ie/ua/uo/ue – інтонація вгору.

Почути звучання та інтонацію можна в ось цьому відео:

До речі, чи дратувало вас колись, якщо люди робили неправильний наголос чи не так вимовляли слова?

Наприклад, казали латтЕ замість лАтте?

У Девіда Петерсона є свої такі приклади з дотракійською.

– Вимова слова khaleesi – ось що діє мені на нерви. Воно має звучати халззсий, а не халисий, – каже він.

Якщо ви не впевненні у вимові, на цьому сайті є озвучка цілих фраз. Це дає розуміння вимови.

ЛЕКСИКА

Які слова має знати кожен фанат "Гри престолів"?

Skoriot ñuhyz zaldrīzesse ilzi? – Де мої дракони?

Влучно використовувати цю фразу тоді, коли мандруєте королівствами на своєму транспорті і його вкрали.

Інші приклади: Ñuhor līr gūrēnna – Я візьму те, що мені належить

Skoros morghot vestri? –Що ми кажемо смерті?

Tubī daor – Не сьогодні

Tolī rhūqo lōtinti, kostilus – Ще трішки пирога з голубами, будь ласка

Daoruni gīmī, Ionos Sōnaro – Нічого ти не знаєш, Джон Сноу

Avy jorrāelan – Я кохаю тебе

Ao ynoma dīnilūks? – Ти одружишся зі мною? (на всяк випадок, Kessa – так; Daor – ні).

А ось тут – невеликий словник з перекладом на англійську.

Відкрийте його та спробуйте скласти пару речень і використовувати при цьому допоміжні дієслова issa або iksa.

Приклад: Bony Daineris issa? – Це Дайнеріс?

З перекладом слів вам допоможе цей онлайн перекладач.

На питання, скільки часу займе вивчення мови, Девід Петерсон каже, що це залежить від мети:

– Важко визначити чітко, але якщо ви хочете розмовляти вільно та бігло – приготуйтесь витратити чимало часу.

Якщо ж це суто для вашого задоволення, то вирішуєте самі.

Але вивчення мови – це задоволення. Воно не повинно бути лише заради вільного спілкування.

Після "Гри Престолів" Петерсон створив чимало нових мов.

Наприклад, мову янголів (Lishepus) для серіалу Dominion. Мова базується на праіндоєвропейських та праафриканських лексичних коріннях.

Ще його розробка – мова відьом (Inha) для серіалу "Смарагдове місто".

– Створення мови – це мистецький проект, який ніколи не завершується, – розповідає лінгвіст.

Я можу працювати над своїми мовами вічно і це не втомлює мене. Я планую створювати нові мови все своє життя.

Наталія Бушковська, УП.Життя

