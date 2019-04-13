Гра престолів: короткий путівник долями основних героїв перед 8 сезоном

На прем’єру восьмого, останнього, сезону "Гри престолів" чекають мільйони фанатів у всьому світі.

Перша серія сезону має вийти у світ 14 квітня, у неділю.

За попередні 7 сезонів трапилось стільки всього, що навіть фанатам треба освіжити пам’ять.

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Проводимо коротку екскурсію долями основних персонажів так, щоб восьмий сезон могли спокійно дивитись і ті, хто попередні 7 сезонів не бачив.

СЕЗОН 1: СЕКС, ІНЦЕСТ, ЯЙЦЯ, ДРАКОНИ

До лорда Вінтерфелла і хранителя Півночі Неда Старка приїжджає король Роберт Баратеон.

Просить його стати своєю новою правою рукою.

Попередній головний радник помер. Його отруїли Ланістери.

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Він підозрював сексуальні стосунки королеви Серсеї Ланістер та її рідного брата Джеймі.

Ланістери не можуть допустити, щоб про це дізнався король, бо тоді може виплисти, що королівські діти насправді - байстрюки і не мають права на трон.

Ховаючи свою таємницю, вони ідуть на жорстокі вчинки. Їх випадково бачить син Неда Старка Бран. Джеймі штовхає хлопчика з вежі, він виживає, але ноги уже недієздатні.

Король Роберт таки вмовляє Неда Старка стати його правицею, тож Нед лишає вдома дружину та синів, бере доньок Сансу та Ар’ю і їде в Королівську гавань.

Санса має стати дружиною Джофрі, сина Роберта (який не знає про інцест).

Бастрюк Неда, Джон Сноу, не відчуває себе комфортно в родині Старків, і вирішує доєднатися до братства Нічної варти.

Воно захищає товстезну льодяну стіну від білих блукачів, "здичавілих" та зомбі, в яких не надто вірять. Брати клянуться не заводити сім’ї і не знати жінок.

В Королівській гавані чесний Нед Скарк з’ясовує, що діти короля - насправді не від нього.

Його чесність грає з ним злий жарт. Ланістери плетуть інтриги. Коли король Роберт помирає від поранення на полюванні, Неда страчують "за зраду короля" Джофрі.

Лорди Півночі бунтують і проголошують своїм королем старшого сина Неда, Роба.

Вони воюють проти Ланістерів, щоб звільнити доньок Старків і отримати незалежність. Війна тривала і виснажлива.

Тим часом на сході, за море від Вестероса, про владу замислився спадкоємець Залізного трону з династії, яку повалив король Роберт Баратеон.

Візеріс віддає перелякану Дайєнеріс заміж за дотракійського кхала Дрого в обмін на те, що його армія допоможе захопити Залізний трон.

На весілля Дайєнеріс дарують три драконячих яйця, нібито давно закостенілі.

Спершу кхал використовує дівчину як секс-іграшку. З часом дівчина вчиться бути хорошою коханкою чоловікові, вчить його мову і вагітніє і міцніє характером.

Але її брат жадає влади і вимагає в кхала завоювання Залізного трону, погрожуючи сестрі вирізати з неї дитину.

Дрого не витримує і виливає на його голову розплавлене золото.

Але щастя Дайєнеріс триває недовго, її кхал помирає, його кхаласар її покидає.

З кхалісі залишається мала група людей. Вона розпалює вогонь для спалення чоловікового тіла, кладе поруч з ним драконячі яйця і сама заходить у полум’я.

На ранок на попелищі її знаходять цілою та неушкодженою, а біля неї - трьох маленьких дракончиків. Так вона стає Матір’ю драконів.

СЕЗОН 2: ВІЙНА, ЗРАДА, ЗНУЩАННЯ

Роб Старк воює проти Ланістерів, виграє одну битву за іншою.

Паралельно чутки про те, що король насправді байстрюк, розлітаються.

І уже два брати покійного правителя претендують на трон - Станіс і Ренлі Баратеони.

Станіс не гребує методами. Заручившись підтримкою червоної жриці Мелісандри, він вбиває брата начаклованою нею тінню.

Теон Грейджой, якого Старки виховували не ледь як рідного, зраджує їх. Він їде за підтримкою для Старків до свого батька-бунтаря на Залізні острови, і там кардинально змінює свою позицію.

Озлоблений, щоб довести своє походження і рід, він захоплює Вінтерфел, вбиває незгодних.

Молодші сини Старка Браян та Аріс втікають до лісу.

Їхня сестра Санса залишається нареченою короля Джофрі, який не минає нагоди, аби з неї не познущатися.

Її молодшій сестрі Ар’ї вдається втекти, прикинувшись хлопчиком. Вона знайомиться з молодим ковалем, справжнім спадкоємцем короля Баратеона, який не знає про своє походження.

Ар'я складає список "смерті": тих, хто винен у трагедії її родини. Вона обіцяє собі їх усіх убити.

Дорогою вона рятує "безликого", який віддячує їй убивством трьох людей, яких вона назве, потім дає їй монету і підказує корисний пароль "Валлар моргуліс".

Навіть уявити важко, що в цей час переживає Кейтлін Старк, у якої багато дітей і що відбувається з кожним із них, вона до кінця не знає. У відчаї вона проти волі сина відпускає полоненого у битві Джеймі Ланістера в обмін на те, що по поверненні в Королівську гавань він поверне її доньок.

Син лютує, адже під час війни Джеймі - хороший козир. Пристрасті киплять все більше.

Станніс Баратеон наступає на Королівську гавань. Під час величезної битви король Джофрі показує себе боягузом і ховається, обороною керує його права рука і дядько Тіріон Ланістер.

Битву виграють завдяки втручанню Тайвіна Ланістера, діда Джофрі. Він домовився з впливовим домом Тірелів про підтримку.

Тим часом Дайєнеріс продовжує свій шлях до Вестероса.

У місті Кварта вона силою свого характеру змусила впустити її і її людей у місто, щоб вони не загинули в пустелі.

Їй вдалося дістати скарби, достатні для купівлі корабля. Дракончики ростуть і вже знають важливу команду "Дракаріс", тобто вогонь.



Під час вилазки за стіною Джон Сноу потрапляє в полон, прикидається, що став одним зі здичавілих, щоб дізнатися їхні плани і вижити. Але закохується в здичавілу Ігріт.

Білі ходаки вбивають частину його побратимів.





СЕЗОН 3: КРИВАВЕ ВЕСІЛЛЯ

Як подяку за допомогу у битві за Залізний трон, Маргарі Тірел просить Джофрі взяти її собі в дружини. Король погоджується і скасовує заручини з Сансою Старк.

Санса тішиться, що позбулася Джофрі, але радість не тривала довго. Її силоміць видають заміж за його дядька Тіріона.

В цей час за стіною відбувається повстання "ворон", яким не подобається голод і холод. Вони вбивають свого лорда-командувача.

Під час бійні друг Джона Сноу Семюел Тарлі тікає. Дорогою зустрічає білого ходака і вбиває його ножем з драконячого скла, який вони знайшли закопаним під снігом.

Тим часом сам Джон Сноу не забуває клятви Нічній варті і, поранений, тікає на Стіну.

За морем Дайєнеріс планує повернення на Залізний трон, але їй потрібні кораблі та армія.

Тому вона пливе в затоку работорговців, аби купити собі військо Бездоганних - солдатів-євнухів, які не знають жалю, але вірні господарю.

Рабовласники погоджуються обміняти 8 тисяч воїнів на одного дракона. Коли кхалісі отримує свою армію, наказує дракону спалити рабовласника, а Бездоганним - вирізати "господ", жаліти тільки жінок та дітей.

Вона звільняє їх від рабства, вони добровільно стають її воїнами. Її армія звільняє ще кілька міст.

Так Дайєнеріс здобуває армію.

Паралельно війна у Вестеросі триває. Роб Старк потрохи втрачає свої позиції серед свого оточення. Він втрачає голову і порушує обіцянку, дану Уолдеру Фрею: в обмін на допомогу у війні взяти в дружини одну з його доньок.

З часом Роб нібито помирився з Фреєм. Домовились, що одну з доньок лорда візьме собі в дружини дядько Старка.

На їхньому весіллі Роба, його вагітну дружину, матір та близьке оточення вбиває родич Русе Болтон, який продався їхнім ворогам Ланістерам.

В обмін на зраду Ланістери віддали Болтонам володіння Старків.

СЕЗОН 4: ВТЕКТИ І ПОМСТИТИСЬ

Маргарі Тірел виходить заміж за короля Джофрі. Той випиває отруту, і... помирає.

Його оскаженіла мати Серсея звинувачує у цьому свого рідного брата Тіріона. Засудженого до страти Тіріота рятує брат Джеймі.

Один з королівських радників Варіс готовий вивести його з Вестероса. Перед поїздкою Тіріон вирішує помститись тим, хто його зрадив.

Він вбиває свого батька.

Дружина Тіріона, Санса Старк, теж вирішує тікати. Їй допомагає інтриган "Мізинець", Пітер Бейліш, який раніше був закоханий у її матір.

Мізинець відвозить Сансу до її тітки Ліззі, сам жениться на Ліззі і вбиває її.

Тим часом молодша сестра Санси, Ар'я, відправляється з подарованою Безликим монетою в Бравос.

До четвертого сезону Бран Старк, який через Джеймі Ланістера, втратив можливість ходити, отримує все більше магічних здібностей.

Він не лише має видіння і бачить ворона з трьома очима, але й знаходить цього самого ворона. Ним виявляється дід, що живе у дереві.

Здичавілі атакують Чорний замок, у якому служить Нічна варта. Купа померлих, серед них і кохана Джона Сноу Ігріт.

На Півночі свою владу укріплюють Болтони. Його бастрюк Рамсі катував Теона Грейджоя і навіть відрізав тому пеніс, відправивши батькові Теона.

Болтон називає його своїм спадкоємцем. Рамсі перетворює Грейджоя на заляканого раба.

Дайєнеріс захоплює останню фортецю работорговців, але зіштовхується з масою проблем.

Її дракони ростуть, кріпнуть, дорослішають, і уже з'явилися людські жертви.

СЕЗОН 5: ВБИВСТВО ДЖОНА СНОУ

Колишні рабовласники у підпіллі не дають спокою Дайєнеріс. Варіс разом з Тіріоном Ланістером їдуть в Мієрин до Матері драконів.

Тіріон Ланістер стає радником Дайєнеріс. Спроби убити її продовжуються, і одна майже вдається. Вона б загинула, якби її не врятував її дракон Дрого, якому раніше вдалось втекти.

На Залізний трон сідає зовсім юний Томмен Баратеон. Його дружиною стає вдова Джофрі Маргарі.

У Королівській гавані набуває ваги секта релігійних фанатиків. Вона захоплює владу, Серсеї обстригають волосся і голою проводять вулицями міста.

Ар'я тим часом добирається нарешті до Бравоса, до спільноти убивць Безликих. Дівчина жадає помсти.

Вона краде одне з облич і вбиває одного зі свого "смертного" списку. За це Безликий її карає, позбавляючи зору.

Мізинець привозить Сансу у Вінтерфел, де уже давно керують не Старки. Там він видає її заміж за психопата Рамсі Болтона, який тут же її гвалтує.

Теон Грейджой, якого Рамсі перетворив на раба, бачить муки Санси, вони разом тікають.

Жриця Мелісандра переконує Станіса принести в жертву заради перемоги рідну доньку. Дитину спалюють на вогнищі.

Жертва виграти Станісу не допомагає.

Джон Сноу стає лордом-командувачем Нічної варти, відмовляється приєднатися до Станіса і домовляється про союз зі здичавілими, яких атакували білі блукачі, поповнюючи свою армію зомбі.

Під час бою з одним із білих блукачів Джон Сноу вбиває його мечем із валерійської сталі, але його самого вбивають його ж брати-"ворони".

Дочку Серсеї Ланістер отруюють.

СЕЗОН 6: ВОСКРЕСІННЯ ДЖОНА СНОУ

Жриця Мелісандра воскрешає Джона Сноу. Він зустрічає сестру Сансу, збирає союзників, щоб повернути Вінтерфел.

Допомагає виграти битву Мізинець, допомоги якого попросила Санса. Рамсі намагається втекти, але помста Санси його наздоганяє.

Старки повертають свій дім.

Ар'я Старк навчилася жити без зору, тому їй його повертають. Дівчина вбиває людину, яка послана її вбити, і завершує своє навчання бути Безликим.

Вона повертається у Вестерос, де вбиває лорда Фрея за його зраду і вбивство рідних.

Тим часом Бран Старк ледь не гине, вбивають Ходора, на підмогу приходить дядько Брана Бенджен Старк.

Видіння Брана підказують читачам, що Джон Сноу ніякий не бастард Неда Старка. Він - законний син рідної сестри Неда Ліанни та принца Рейгана Таргарієна.

Виходить, що Джон Сноу - премінник Дайєнеріс Таргарієн.

Король Томмен домовляється з сектою, щоб звільнили його дружину Маргері. Серсея не приходить на суд, а підриває усіх, хто її там чекає.

Гинуть усі Тірели, в тому числі Маргері. Через це Томмен викидається з вікна замку.

У Серсеї не залишилось живих дітей, вона сама сідає на Залізний трон. Дейєнеріс потрапляє в полон до датракійців, і спалює кхалів заживо, стаючи кхалісі їхніх племен. Вона повертається в Мієрин і покінчує там еру рабовласництва.

До неї доєнуються Теон та Яра Грейджої, які втекли після вбивства свого батька.

Мешканці Залізних островів присягають Матері Драконів на вірність. Флотилія з армією прямує у Вестерос.

СЕЗОН 7: ДЖОН СНОУ ТА ДАЙЄНЕРІС

Дайєнеріс прибуває в Драконячий камінь, її родовий замок. Там вона зустрічається з новими союзниками, які постраждали від рук Ланістерів.

Джону Сноу пише Сем і розповідає, які властивості має драконяче скло, і що його можна добути під родовим маєтком Таргарієнів.

Серсея тим часом укладає союз з Еуроном Грейджоєм. Він спалює кораблі Бездоганних.

Створена Серсеєю зброя проти драконів нічого не може з ними зробити.

Щоб переконати Серсею хоч на трохи забути про війну всередині Вестероса і зосередитись на боротьбі з білими ходаками та Королем ночі, Джон Сноу з командою ідуть за стіну, щоб там вміймати живого мерця і показати їй.

Під час цієї подорожі гине один з драконів Дайєнеріс Візеріон і дядько Старків Бенджен рятує ситуацію знову. Але навіть живий мрець Серсею не переконує.

Ар'я та Бран аж тепер повертаються в сімейний Вінтерфел, вони допомагають вивести Мізинця на чисту воду і вбити його.

Бран разом з Семом з'ясовують, що справжнє ім'я Джона Сноу - Ейган Таргарієн. Але ж про усе це Джон Сноу не знає.

Він закоханий у Дайєнеріс і вони разом проводять ніч.

Сезон закінчується тим, що Король ночі оживляє дракона Дайєнеріс, тепер він його раб.

Це допомагає йому зруйнувати товстезну стіну льоду і піти наступом на 7 королівств.

Ну що, пригадали зміст 7 сезонів? Готові до восьмого? Якщо потрібні ще й відео, щоб освіжити пам’ять, ось короткий зміст усіх сезонів англійською.

Офіційний трейлер 8 сезону:

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