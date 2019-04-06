Що подивитися у квітні: Love, Death & Robots, "Американські боги", "Після життя" та ще 4 серіали

Ці серіали варто подивитися у квітні 2019 року. Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.

Перед тим, як всі з 14 квітня наваляться на фінальний 8 сезон фентезійної "Гри престолів" і щоб якось вас розважити після драматичного березня, – надаємо комедії, фантастику і детективи.

З одним попередженням: комедії надаємо чорні, хоч і такі класні, що цього року таких ще не було, і фантастика у нас особлива – не тільки наукова, а й романтична або з додатком жахів.

Детектив у нас історичний, причому не аби-який, – екранізація славетного Умберто Еко.

А ще є анімація, рідкісний гість в серіальному житті. Смішна й оригінальна до нестями, справжній, але несподіваний десерт. Хоч і з рейтингом 18+.

Словом, все разом – серіальний банкет!

"Дрантя" (Fleabag)

2 сезон. Показ: Amazon Instant Video (USA), BBC Two (UK), Велика Британія

Перший кадр другого сезону: головна героїня в дамській кімнаті витирає кров з носа, дає хустинку ще одній дівчині витерти кров з-під її носа і каже глядачу: "Це історія кохання!".

Як не влипнути в такий серіал?!

Чорна британська комедія з обсценною лексикою, скаженими персонажами і дикими ситуаціями в особистому житті – на любителя, але любителя не полунички на торті, а торту в обличчі.

"Дрантя" (Fleabag)

Це один з тих прикладів, коли розумієш, чому британська комедія краща за американську.

Ось приклад діалогу: "Чудово виглядаєш. Де була?" – "В аптеці. Чудовий курорт".

Це не те, щоб смішно – це божевільно дотепно, хоч і гумор злий і саркастичний.

Власне, і перший сезон ще 2016 року був ризикований на всю голову, коли глядач балансував між думками "курва, що це було?" і "курва, як круто!".

В другому – все теж саме: слухаючи героїню, яка час від часу коментує свої розмови, людей, ситуацію безпосередньо глядачу, ми розумієм – вона не просто шукає партнера, якщо психолог може її спитати: "А ви точно хочете трахнути священника, а не Бога?"

"Ханна" (Hanna)

Показ: Amazon Studios, США

Розширена, серіальна версія однойменного фільму Джо Райта 2011 року, була представлена цьогоріч на Берлінському фестивалі, і отримала змішані відгуки.

Якщо фільм з Еріком Баною, Сіршою Ронан і Кейт Бланшет був хоч і прямолінійним та зрозумілим та фантастично динамічним і безкомпромісним, – серіал в усьому цьому програє.

"Ханна" (Hanna)

Історія колишнього військового, який разом з малолітньою дівчинкою переховується в лісі від таємним спецслужб, і протягом 15-16 років вчить її способам виживанням, невблаганно розтягнута.

Втім, додані нові інгредієнти: дівчинка Ханна є результатом експериментів над вагітними жінками з ціллю "вирощення" особливих дітей, а її прийомний тато Ерік (Юель Кіннаман) нагадує актора Майкла Б’єна, що зіграв у дуже подібному за ідеєю фільмі "Бомба з часовим механізмом" про експерименти зі створення ідеальних солдат – Ханна суперкрутий і невтомний боєць.

Молода аудиторія цього серіалу, підозрюю, може бути щасливою від перегляду, та для віку 35+ є ризик заснути вже на 3 серії.

"Ім’я Рози" (The Name of the Rose)

Показ: Rai 1, Італія

Після екранізації 1986-го року роману Умберто Еко "Ім’я Рози" Жан-Жаком Анно з Шоном Коннері й Крістіаном Слейтером в головних ролях залишилося багато невдоволених, і в першу чергу – вузькістю показаного і кількістю обрізаного, хоча художня складова була високо оцінена.

Нова екранізація ветераном італійської кіноіндустрії Джакомо Баттіато, маючи розмах у вісім 50-хвилинних серій і бюджет на 30 мільйонів доларів від центрального телеканалу Італії, повернула на екран обрізане в минулій версії, але трохи не дотягла з художністю.

"Ім’я Рози" (The Name of the Rose)

Тепер "Ім’я Рози" стало тим досконалим детективом, який так любить широка глядацька аудиторія: історія розслідування вбивств в абатстві францисканський монах та його учнем в’ється хитромудрим струмком через жахіття XIV сторіччя з багаттями інквізиції, війнами, повстаннями, але з банальною романтичною закоханістю, і робить це винахідливо і захопливо.

Джон Туртурро в ролі монаха – чудовий. І хоч серіал все одно є відчутно простішим за роман, цікавості йому не бракує.

"ОА" (The OA)

2 сезон. Показ: Netflix, США

Другий сезон одного з найбільш несподіваних серіалів 2016 року, став ще більш несподіваним, ніж перший: історія дівчини з дивним ім’ям Оа (Бріт Марлінг), що потрапила в аварію, осліпла, потім була викрадена, прозріла, і знайшла спосіб "перестрибнути" з одного життя в інше, набула розмахів не одиничного випадку, а цілої серії.

Як камінчик, кинутий у воду, збільшує кола, сюжетність виросла в рази! Тепер мова йде про багатовимірність світу і про багатьох так званих туристів, які мандрують з одного виміру і тіла в інші.

"ОА" (The OA)

Оа знову хоче закрити в чотирьох стінах доктор Хеп (Джейсон Айзекс), але в історію входить приватний детектив, туристка з іншого виміру і дві команди друзів Оа з попереднього сезону...

При тому, що серіал не рівний за стилем і ритмом – в одній серії він тягнеться драмою, в іншій – скаче детективом, – відірватися від нього просто нереально (гадаю, Netflix від цього виправдано щасливі).

Однозначно рекомендую його любителям нестандартної фантастики. Браво, Зал Батманглідж і Бріт Марлінг!

"Американські боги" (American Gods)

2 сезон. Показ: Starz, США

"Як молитва, ми ходимо по колу, накопичуючи силу, ошелешені від віри", – так каже один зі старих богів Америки, які колись припливли в очах і фантазіях європейців.

Допоки не з’явилися нові боги, і вони кинули виклик старим...

Про це розповів у своєму епохальному фоліанті Ніл Ґейман, 2001 року започатковуючи серію романів.

"Американські боги" (American Gods)

2017-го кабельний канал Starz екранізував частину першого роману у вигляді однойменного серіалу, аналогів якому на телебаченні світу не було – це фантастично красиве кіно з оригінальною ідеєю, не схожою ні на що.

Це суміш драми, мелодрами, фентезі і філософії, а все в купі виглядає очевидно не для всіх – елітарним, орієнтованим на глядачів з естетичним смаком і коефіцієнтом інтелекту не менше 110 балів.

При цьому відразу після закінчення першого сезону канал продовжив серіал ще на два.

Другий втратив виконавицю ролі богині Медіа Джилліан Андерсон, що посварилася з каналом через гроші.

А так – це та ж історія героя на ймення Тінь, який чомусь дуже цікавить верховного бога Одіна.

"Після життя" (After life)

Показ: Netflix, Велика Британія

Герой цієї чорної комедії – журналіст газетки для пенсіонерів, чия кохана дружна нещодавно померла від раку.

Тепер йому байдуже життя, і гарний для нього день – це, коли він, ідучи вулицею, не хоче вбити першого ліпшого і застрелитися потому.

Манера його спілкування – обов’язково нагиркати на колегу по роботі, підколоти психотерапевта чи принизити санітарку в старечому домі, де знаходиться його батько.

Але життя все одно бере своє, чому допомагає косячок з випадковим наркоманом, відверта розмова з представницею секс-індустрії чи плавання в одязі...

"Після життя" (After life)

Ідеальна комедія без реготу, зі знанням життя і його суперечностей.

Щоб було зрозуміло – її творець Рікі Джервейс, колишній стендап-комік і творець таких шедеврів підкреслено британського гумору як "Офіс" і "Масовка".

Стиль та іронія серіалу "Після життя" з тої ж серії, хоча, відчувається, тут більше доброти, принаймні в ретроспективі серій.

30-хвилинний формат і легкість сприйняття (для поціновувачів чорних комедій) забезпечить чудовий вечір.

"Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots)

Показ: Netflix, США

18 науково-фантастичних мультфільмів від 6 до 17 хвилин кожний формують найбільш захоплюючу і одночасно шокуючу картину майбутнього з часів "Аніматриці" і "Спогадів про майбутнє".

Я б сказав, що "Любов..." перевершує всі можливі порівняння! Й іспанські, італійські, польські, американські режисери, зібрані несамовитим творцем "Дедпула" Тімом Міллером, використовують без обмежень жахи, комічні моменти та еротику, щоб реалістично до збудження чи відрази наповнити життя людей в космосі та інших планетах, уві снах та в минулому.

Дотепність, рівень майстерності та жанрового різноманіття – зашкалює (не даремно на IMDB рейтинг у цієї збірки досягає 9,1 балу з 10 можливих).

"Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots)

В одному мульті йде мова про розумний йогурт, якому врешті доручили президенство Сполучених Штатів.

В іншому коти відростили великі пальці, щоб відкривати консерви з тунцем, і еволюціонували.

В інших – трилер про вбивство, космоопера в дусі "Горизонту подій", бойовик на кшталт "Чужих" тощо.

Це справжня серіальна бомба!

Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя

Автор колажів Андрій Калістратенко

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