Що подивитися у квітні: Love, Death & Robots, "Американські боги", "Після життя" та ще 4 серіали

Ці серіали варто подивитися у квітні 2019 року.
Нагадуємо, що така добірка виходить кожну першу суботу місяця.
Перед тим, як всі з 14 квітня наваляться на фінальний 8 сезон фентезійної "Гри престолів" і щоб якось вас розважити після драматичного березня, – надаємо комедії, фантастику і детективи.
З одним попередженням: комедії надаємо чорні, хоч і такі класні, що цього року таких ще не було, і фантастика у нас особлива – не тільки наукова, а й романтична або з додатком жахів.
Детектив у нас історичний, причому не аби-який, – екранізація славетного Умберто Еко.
А ще є анімація, рідкісний гість в серіальному житті. Смішна й оригінальна до нестями, справжній, але несподіваний десерт. Хоч і з рейтингом 18+.
Словом, все разом – серіальний банкет!
"Дрантя" (Fleabag)
2 сезон. Показ: Amazon Instant Video (USA), BBC Two (UK), Велика Британія
Перший кадр другого сезону: головна героїня в дамській кімнаті витирає кров з носа, дає хустинку ще одній дівчині витерти кров з-під її носа і каже глядачу: "Це історія кохання!".
Як не влипнути в такий серіал?!
Чорна британська комедія з обсценною лексикою, скаженими персонажами і дикими ситуаціями в особистому житті – на любителя, але любителя не полунички на торті, а торту в обличчі.
|"Дрантя" (Fleabag)
Це один з тих прикладів, коли розумієш, чому британська комедія краща за американську.
Ось приклад діалогу: "Чудово виглядаєш. Де була?" – "В аптеці. Чудовий курорт".
Це не те, щоб смішно – це божевільно дотепно, хоч і гумор злий і саркастичний.
Власне, і перший сезон ще 2016 року був ризикований на всю голову, коли глядач балансував між думками "курва, що це було?" і "курва, як круто!".
В другому – все теж саме: слухаючи героїню, яка час від часу коментує свої розмови, людей, ситуацію безпосередньо глядачу, ми розумієм – вона не просто шукає партнера, якщо психолог може її спитати: "А ви точно хочете трахнути священника, а не Бога?"
"Ханна" (Hanna)
Показ: Amazon Studios, США
Розширена, серіальна версія однойменного фільму Джо Райта 2011 року, була представлена цьогоріч на Берлінському фестивалі, і отримала змішані відгуки.
Якщо фільм з Еріком Баною, Сіршою Ронан і Кейт Бланшет був хоч і прямолінійним та зрозумілим та фантастично динамічним і безкомпромісним, – серіал в усьому цьому програє.
|"Ханна" (Hanna)
Історія колишнього військового, який разом з малолітньою дівчинкою переховується в лісі від таємним спецслужб, і протягом 15-16 років вчить її способам виживанням, невблаганно розтягнута.
Втім, додані нові інгредієнти: дівчинка Ханна є результатом експериментів над вагітними жінками з ціллю "вирощення" особливих дітей, а її прийомний тато Ерік (Юель Кіннаман) нагадує актора Майкла Б’єна, що зіграв у дуже подібному за ідеєю фільмі "Бомба з часовим механізмом" про експерименти зі створення ідеальних солдат – Ханна суперкрутий і невтомний боєць.
Молода аудиторія цього серіалу, підозрюю, може бути щасливою від перегляду, та для віку 35+ є ризик заснути вже на 3 серії.
"Ім’я Рози" (The Name of the Rose)
Показ: Rai 1, Італія
Після екранізації 1986-го року роману Умберто Еко "Ім’я Рози" Жан-Жаком Анно з Шоном Коннері й Крістіаном Слейтером в головних ролях залишилося багато невдоволених, і в першу чергу – вузькістю показаного і кількістю обрізаного, хоча художня складова була високо оцінена.
Нова екранізація ветераном італійської кіноіндустрії Джакомо Баттіато, маючи розмах у вісім 50-хвилинних серій і бюджет на 30 мільйонів доларів від центрального телеканалу Італії, повернула на екран обрізане в минулій версії, але трохи не дотягла з художністю.
|"Ім’я Рози" (The Name of the Rose)
Тепер "Ім’я Рози" стало тим досконалим детективом, який так любить широка глядацька аудиторія: історія розслідування вбивств в абатстві францисканський монах та його учнем в’ється хитромудрим струмком через жахіття XIV сторіччя з багаттями інквізиції, війнами, повстаннями, але з банальною романтичною закоханістю, і робить це винахідливо і захопливо.
Джон Туртурро в ролі монаха – чудовий. І хоч серіал все одно є відчутно простішим за роман, цікавості йому не бракує.
"ОА" (The OA)
2 сезон. Показ: Netflix, США
Другий сезон одного з найбільш несподіваних серіалів 2016 року, став ще більш несподіваним, ніж перший: історія дівчини з дивним ім’ям Оа (Бріт Марлінг), що потрапила в аварію, осліпла, потім була викрадена, прозріла, і знайшла спосіб "перестрибнути" з одного життя в інше, набула розмахів не одиничного випадку, а цілої серії.
Як камінчик, кинутий у воду, збільшує кола, сюжетність виросла в рази! Тепер мова йде про багатовимірність світу і про багатьох так званих туристів, які мандрують з одного виміру і тіла в інші.
|"ОА" (The OA)
Оа знову хоче закрити в чотирьох стінах доктор Хеп (Джейсон Айзекс), але в історію входить приватний детектив, туристка з іншого виміру і дві команди друзів Оа з попереднього сезону...
При тому, що серіал не рівний за стилем і ритмом – в одній серії він тягнеться драмою, в іншій – скаче детективом, – відірватися від нього просто нереально (гадаю, Netflix від цього виправдано щасливі).
Однозначно рекомендую його любителям нестандартної фантастики. Браво, Зал Батманглідж і Бріт Марлінг!
"Американські боги" (American Gods)
2 сезон. Показ: Starz, США
"Як молитва, ми ходимо по колу, накопичуючи силу, ошелешені від віри", – так каже один зі старих богів Америки, які колись припливли в очах і фантазіях європейців.
Допоки не з’явилися нові боги, і вони кинули виклик старим...
Про це розповів у своєму епохальному фоліанті Ніл Ґейман, 2001 року започатковуючи серію романів.
|"Американські боги" (American Gods)
2017-го кабельний канал Starz екранізував частину першого роману у вигляді однойменного серіалу, аналогів якому на телебаченні світу не було – це фантастично красиве кіно з оригінальною ідеєю, не схожою ні на що.
Це суміш драми, мелодрами, фентезі і філософії, а все в купі виглядає очевидно не для всіх – елітарним, орієнтованим на глядачів з естетичним смаком і коефіцієнтом інтелекту не менше 110 балів.
При цьому відразу після закінчення першого сезону канал продовжив серіал ще на два.
Другий втратив виконавицю ролі богині Медіа Джилліан Андерсон, що посварилася з каналом через гроші.
А так – це та ж історія героя на ймення Тінь, який чомусь дуже цікавить верховного бога Одіна.
"Після життя" (After life)
Показ: Netflix, Велика Британія
Герой цієї чорної комедії – журналіст газетки для пенсіонерів, чия кохана дружна нещодавно померла від раку.
Тепер йому байдуже життя, і гарний для нього день – це, коли він, ідучи вулицею, не хоче вбити першого ліпшого і застрелитися потому.
Манера його спілкування – обов’язково нагиркати на колегу по роботі, підколоти психотерапевта чи принизити санітарку в старечому домі, де знаходиться його батько.
Але життя все одно бере своє, чому допомагає косячок з випадковим наркоманом, відверта розмова з представницею секс-індустрії чи плавання в одязі...
|"Після життя" (After life)
Ідеальна комедія без реготу, зі знанням життя і його суперечностей.
Щоб було зрозуміло – її творець Рікі Джервейс, колишній стендап-комік і творець таких шедеврів підкреслено британського гумору як "Офіс" і "Масовка".
Стиль та іронія серіалу "Після життя" з тої ж серії, хоча, відчувається, тут більше доброти, принаймні в ретроспективі серій.
30-хвилинний формат і легкість сприйняття (для поціновувачів чорних комедій) забезпечить чудовий вечір.
"Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots)
Показ: Netflix, США
18 науково-фантастичних мультфільмів від 6 до 17 хвилин кожний формують найбільш захоплюючу і одночасно шокуючу картину майбутнього з часів "Аніматриці" і "Спогадів про майбутнє".
Я б сказав, що "Любов..." перевершує всі можливі порівняння! Й іспанські, італійські, польські, американські режисери, зібрані несамовитим творцем "Дедпула" Тімом Міллером, використовують без обмежень жахи, комічні моменти та еротику, щоб реалістично до збудження чи відрази наповнити життя людей в космосі та інших планетах, уві снах та в минулому.
Дотепність, рівень майстерності та жанрового різноманіття – зашкалює (не даремно на IMDB рейтинг у цієї збірки досягає 9,1 балу з 10 можливих).
|"Любов, смерть і роботи" (Love, Death & Robots)
В одному мульті йде мова про розумний йогурт, якому врешті доручили президенство Сполучених Штатів.
В іншому коти відростили великі пальці, щоб відкривати консерви з тунцем, і еволюціонували.
В інших – трилер про вбивство, космоопера в дусі "Горизонту подій", бойовик на кшталт "Чужих" тощо.
Це справжня серіальна бомба!
Ярослав Підгора-Гвяздовський, журналіст, кінокритик, редактор, спеціально для УП.Життя
Автор колажів Андрій Калістратенко
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