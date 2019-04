Що подивитися у квітні: Love, Death & Robots, "Американські боги", "Після життя" та ще 4 серіали

Перед тим, як всі з 14 квітня наваляться на фінальний 8 сезон фентезійної "Гри престолів" і щоб якось вас розважити після драматичного березня, – надаємо комедії, фантастику і детективи.

З одним попередженням: комедії надаємо чорні, хоч і такі класні, що цього року таких ще не було, і фантастика у нас особлива – не тільки наукова, а й романтична або з додатком жахів.

Детектив у нас історичний, причому не аби-який, – екранізація славетного Умберто Еко.

А ще є анімація, рідкісний гість в серіальному житті. Смішна й оригінальна до нестями, справжній, але несподіваний десерт. Хоч і з рейтингом 18+.

Словом, все разом – серіальний банкет!

2 сезон. Показ: Amazon Instant Video (USA), BBC Two (UK), Велика Британія

Перший кадр другого сезону: головна героїня в дамській кімнаті витирає кров з носа, дає хустинку ще одній дівчині витерти кров з-під її носа і каже глядачу: "Це історія кохання!".

Як не влипнути в такий серіал?!

Чорна британська комедія з обсценною лексикою, скаженими персонажами і дикими ситуаціями в особистому житті – на любителя, але любителя не полунички на торті, а торту в обличчі.

Це один з тих прикладів, коли розумієш, чому британська комедія краща за американську.

Ось приклад діалогу: "Чудово виглядаєш. Де була?" – "В аптеці. Чудовий курорт".

Це не те, щоб смішно – це божевільно дотепно, хоч і гумор злий і саркастичний.

Власне, і перший сезон ще 2016 року був ризикований на всю голову, коли глядач балансував між думками "курва, що це було?" і "курва, як круто!".

В другому – все теж саме: слухаючи героїню, яка час від часу коментує свої розмови, людей, ситуацію безпосередньо глядачу, ми розумієм – вона не просто шукає партнера, якщо психолог може її спитати: "А ви точно хочете трахнути священника, а не Бога?"

Показ: Amazon Studios, США

Розширена, серіальна версія однойменного фільму Джо Райта 2011 року, була представлена цьогоріч на Берлінському фестивалі, і отримала змішані відгуки.

Якщо фільм з Еріком Баною, Сіршою Ронан і Кейт Бланшет був хоч і прямолінійним та зрозумілим та фантастично динамічним і безкомпромісним, – серіал в усьому цьому програє.

Історія колишнього військового, який разом з малолітньою дівчинкою переховується в лісі від таємним спецслужб, і протягом 15-16 років вчить її способам виживанням, невблаганно розтягнута.

Втім, додані нові інгредієнти: дівчинка Ханна є результатом експериментів над вагітними жінками з ціллю "вирощення" особливих дітей, а її прийомний тато Ерік (Юель Кіннаман) нагадує актора Майкла Б’єна, що зіграв у дуже подібному за ідеєю фільмі "Бомба з часовим механізмом" про експерименти зі створення ідеальних солдат – Ханна суперкрутий і невтомний боєць.

Молода аудиторія цього серіалу, підозрюю, може бути щасливою від перегляду, та для віку 35+ є ризик заснути вже на 3 серії.

"Ім’я Рози" (The Name of the Rose)