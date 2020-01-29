Нобелівський комітет "зробив" Івана Франка громадянином Росії

Оновлено 30 січня
На сайті Нобелівського комітету місцем проживання поета, який номінувався на Нобелівську премію 1916 року, зазначили Російську Федерацію.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор музею Франка у Львові Богдан Тихолоз.
"На офіційному сайті Нобелівського комітету Франко раптом став громадянином... Російської федерації. Саме так визначено країну (country), з якої походив номінант, у базі даних номінацій на премію з літератури у 1916 році", — йдеться у повідомленні.
Тихолоз зазначає, що увагу до цього факту привернув користувач Facebook Ruslan Muzzle, а перевірити цю інформацію можна на сайті Нобелівського комітету.
Франко справді був номінантом на Нобелівську премію з літератури, хоча й не отримав її з низки причин, серед яких його передчасна смерть. Поет народився в Австрійській імперії (яка існувала в 1804-1867 рр.), а помер у двоєдиній Австро-Угорській державі (час її існування - 1867-1918 рр.), пояснює Тихолоз.
|Поет народився в Австрійській імперії (яка існувала в 1804-1867 рр.), а помер у двоєдиній Австро-Угорській державі (час її існування - 1867-1918 рр.)
У Російській імперії (а точніше, в підросійській Україні — зокрема, у Києві та Одесі) він бував лише кілька разів, а також перебував у Львові під час російської окупації Першої світової війни (у 1914-1915 рр.).
"Одначе ніколи, повторюю — ніколи! - країною проживання Івана Франка не була Росія (у жодних політичних формах її існування).
Натомість упродовж усього свого життя він був мешканцем коронного краю Дунайської імперії – Королівства Галіції та Лодомерії (себто Галичини й Волині). Тож, навіть за суто формальними критеріями, країна (country) Івана Франка – це аж ніяк не RUSSIAN FEDERATION (RU) now UKRAINE (UA) (як зазначено в базі даних Нобелівського комітету), а радше AUSTRIA (AT) now UKRAINE (UA)", — каже він
30 січня Нобелівський комітет виправи помилку.
Тепер країною народження зазначено Австро-Угорську імперію.
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