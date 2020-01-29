Уряд призначив голову Держкіно

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
16630
29 січня 2020

Кабінет міністрів України вирішив призначити на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив у Тelegram.

У 2004 році Марина Кудерчук закінчила Приватний вищий навчальний заклад "Бердянський інститут підприємництва" за спеціальністю "Економіка підприємства".

З 2003 по 2012 роки працювала на різних посадах у структурах Державної податкової інспекції, Державної податкової адміністрації і Державної податкової служби міста Запоріжжя і Запорізької області.

У 2017 році Кудерчук працювала в адміністрації кіноконцертного залу ім. Довженка в Запоріжжі.

У 2019 році стала заступником голови Запорізької ОДА.

 Марина Кудерчук

Нагадаємо, що з конкурсом на посаду голови Держкіно пов'язаний скандал.

В листопаді 2019 року, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич пройшла три етапи конкурсу та була єдиною кандидатурою на посаду.

 Фото: джерела УП

Проте вона не пройшла останній етап конкурсного відбору. Сінькевич збиралась оскаржувати рішення конкурсу в суді.

Після цього Кабінет міністрів оголосив про проведення повторного конкурсу.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 2377
КУЛЬТУРА

ZAXIDFEST, Koktebel Jazz Fest, Файне місто та інші: чи відбудуться українські музичні фестивалі, й що буде з квитками

Пилип Пухарєв
 3876
Здоров'я

Лікарі на експорт: як Куба допомагає протистояти коронавірусу та заробляє на цьому

Ростислав Аверчук
 26386
КУЛЬТУРА

Роман Вінтонів: Така вже моя робота – бути впливовим

Ілона Громлюк