Уряд призначив голову Держкіно

Кабінет міністрів України вирішив призначити на посаду голови Державного агентства України з питань кіно Марину Кудерчук.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський повідомив у Тelegram.

У 2004 році Марина Кудерчук закінчила Приватний вищий навчальний заклад "Бердянський інститут підприємництва" за спеціальністю "Економіка підприємства".

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З 2003 по 2012 роки працювала на різних посадах у структурах Державної податкової інспекції, Державної податкової адміністрації і Державної податкової служби міста Запоріжжя і Запорізької області.

У 2017 році Кудерчук працювала в адміністрації кіноконцертного залу ім. Довженка в Запоріжжі.

У 2019 році стала заступником голови Запорізької ОДА.

Марина Кудерчук

Нагадаємо, що з конкурсом на посаду голови Держкіно пов'язаний скандал.

В листопаді 2019 року, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич пройшла три етапи конкурсу та була єдиною кандидатурою на посаду.

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Фото: джерела УП

Проте вона не пройшла останній етап конкурсного відбору. Сінькевич збиралась оскаржувати рішення конкурсу в суді.

Після цього Кабінет міністрів оголосив про проведення повторного конкурсу.

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